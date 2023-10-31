9 топ-матчей среды: Кубок России, Кубок английской лиги, Медведев и Соболенко

Яркие события 1 ноября: ночью теннис, ранним утром — НБА, затем весь день футбол, а вечером снова теннис!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 5), Канкун, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: займёт ли Соболенко первое место в группе?

Во 2-м туре предварительного этапа Итогового чемпионата WTA в Канкуне в группе Бакалар сыграют две теннисистки, одержавшие победы на старте — Арина Соболенко и Джессика Пегула — и лучшая из них, скорее всего, выйдет в плей-офф с первого места. Ранее теннисистки играли друг с другом пять раз. Первая встреча в Нью-Йорке/Цинциннати-2020 осталась за Джессикой. Но следующие четыре поединка выиграла Арина — на «Ролан Гаррос» — 2020, в Мадриде-2021, Риме и на WTA Finals — 2022.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли Вембаньяма хорошо себя проявить против гранда НБА?

Виктор Вембаньяма достойно смотрелся в матчах с «Далласом» и «Хьюстоном», но не выдержал уровня сдерживания от «Клипперс», где техасская команда разгромно проиграла со счётом 83:123. Французу следом предстоит матч против ещё одной серьёзнейшей команды. Сможет ли себя проявить молодой центровой в матче, который будут показывать на национальном телевидении?

Виктор Вембаньяма Фото: Christian Petersen/Getty Images

⚽️ 15:00: «Родина» — «Черноморец», Кубок России, Путь регионов, 1/8 финала

Интрига: пробьётся ли Зырянов в следующую стадию?

До матчей с командами РПЛ остался всего один шаг. В Пути регионов стартует стадия 1/8 финала. Пожалуй, интереснейший из четырёх матчей — «Родина» против «Черноморца». Обе команды прошли три стадии: москвичи справились с «Текстильщиком» и в двухматчевом противостоянии разобрались с тульским «Арсеналом», а клуб из Новороссийска убрал «Биолог-Новокубанск» и «КАМАЗ». В Первой лиге команды не блещут: «Родина» идёт в середине таблицы, «Черноморец» — вообще в зоне вылета. Но первые в прошлом сезоне уже зажигали в Кубке, а ко вторым особое внимание, поскольку их тренирует Зырянов. Кто же пройдёт дальше?

Пробьётся ли «Черноморец» в следующую стадию? Фото: vk.com/fcchernomorets.nvrsk

⚽️ 18:30: «Сочи» — «Факел», Кубок России, группа А, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: зацепится ли «Факел» за главный плей-офф?

Интереснейшая ситуация в группе. ЦСКА (8 очков) — второй, «Факел» (6) — третий, «Сочи» (5) — четвёртый. И у всех так или иначе есть шансы на плей-офф. Матч сочинцев с воронежцами будет максимально принципиальным. «Сочи» в случае победы взлетит на третью строчку и отправится в плей-офф Пути регионов. А «Факел» может даже попасть в плей-офф Пути РПЛ. Для этого нужно побеждать и ждать осечки ЦСКА на следующий день. При равенстве очков с армейцами решать будут личные встречи, и по ним «Факел» лучше — Воронеж дважды победил команду Федотова!

Зацепится ли «Факел» за главный плей-офф? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 20:30: «Буньоль» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, первый раунд

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отыграет ли Захарян первый полноценный матч?

Кажется, лучшей возможности для этого просто не придумать. Захарян пока никак не закрепится в основе «Сосьедада», а в минувшем туре Примеры даже стал одним из виновников пропущенного гола в концовке, лишившего команду победы. Теперь можно частично реабилитироваться в матче со скромным соперником в Кубке. Ждём Арсена в основе?

Арсен Захарян Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

⚽️ 20:45: «Спартак» — «Краснодар», Кубок России, группа D, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: в какую сетку плей-офф попадёт «Краснодар»?

Хорошая новость для команды Ивича: «Спартак» уже точно первый и поэтому выйдет на матч без турнирной мотивации. Плохая: это всё ещё «Спартак», а играть придётся в Москве. Так или иначе «Краснодару» очки нужны, ведь с «Динамо» у них равенство по этому показателю, при этом команда Лички лучше по личным встречам. Остаётся любой ценой брать очки в Москве и надеяться, что «Пари НН», которому ничего не нужно, подготовит неприятный сюрприз «Динамо».

В какую сетку плей-офф попадёт «Краснодар»? Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

🎾 21:30*: Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия, 3), Париж, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Медведева на «Мастерсе» в Париже?

Чемпиону «Мастерса» в Париже-2020 Даниилу Медведеву выпал непростой жребий в нынешнем розыгрыше. Уже в стартовом поединке россиянин сразится с непростым соперником — болгарином Григором Димитровым. Теннисисты ранее встречались восемь раз, и счёт 6-2 в пользу Медведева. В том числе россиянин выиграл два поединка в этом сезоне — в Роттердаме и неделю назад в Вене. На счету Димитрова успешные матчи в Лондоне-2017 и Индиан-Уэллсе-2021. В третьем круге победитель нового матча сыграет с кем-то из пары Александр Бублик — Николас Харри.

Даниил Медведев Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

⚽️ 22:30: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал», Кубок лиги, 1/8 финала

Интрига: какая из лондонских команд пробьётся в четвертьфинал?

В Англии сразу два Кубка — лиги и классический. В первом участвует меньше команд, и заканчивается он быстрее. Ещё не наступила зима, а нас уже ждут решающие стадии с финалом в феврале-марте. Один из интереснейших матчей в 1/8 финала проведут «Вест Хэм» и «Арсенал». Трофей, учитывая тотальную доминацию «Сити», не помешал бы и тем, и тем. Тем более команда Гвардиолы как раз вылетела — чем не шанс?

Один из интереснейших матчей в 1/8 финала проведут «Вест Хэм» и «Арсенал» Фото: Alex Pantling/Getty Images

⚽️ 23:15: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед», Кубок лиги, 1/8 финала

Интрига: выбьет ли «Ньюкасл» ещё один «Манчестер»?

«Ньюкасл» — та самая команда, лишившая «Сити» шансов на один из трофеев. Правда, судьба оказалась жестока — вместо благосклонной жеребьёвки в следующей стадии команде Хау достался ещё один «Манчестер». Ещё и играть придётся на выезде! Тем не менее у «Юнайтед» в последнее время проблемы, так что шансы у «Ньюкасла» определённо есть. Удастся ли пройти в четвертьфинал?