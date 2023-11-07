Головин разрывает Лигу 1, а Оздоев крут в супердерби! Итоги выходных россиян за границей

В прошедший уикенд несколько российских футболистов сверкнули в иностранных лигах. Головин и Кузяев покорили Францию, Оздоев помог ПАОКу в дерби, а Башкиров вывел свою команду в еврокубки. Подробнее – в нашем материале.

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Главный герой уикенда среди россиян. Головин помог «Монако» одержать победу над «Брестом», став автором гола и результативного паса. Сначала Александр навесил с углового, после которого отличился Денис Закария. А во втором тайме забил классным ударом в девятку.

WhoScored признал хавбека лучшим игроком матча. На его счету также 84% успешных передач, три отбора, восемь продвигающих передач и три действия, приведших к ударам. А болельщики два месяца подряд признают Головина лучшим футболистом «Монако». Монегаски идут вторыми в таблице и борются за золото в текущем сезоне.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

ПАОК одержал важную победу в принципиальном матче с «Олимпиакосом» – 4:2. Оздоев стал одним из героев встречи: Магомед забил на 78-й минуте, воспользовавшись классным пасом пяткой от Янниса Константелиаса. Всего россиянин провёл на поле 89 минут. Этот гол стал для Оздоева третьим в сезоне. ПАОК также борется за золото: команда занимает четвёртое место после 10 туров, всего на пять очков отставая от лидирующего «Панатинаикоса».

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

Кузяев хорошо начал французский этап карьеры. Его «Гавр», только в прошлом сезоне игравший в Лиге 2, идёт в верхней половине таблицы. А Далер стал одним из лидеров. В прошедшем туре именно действия россиянина помогли «Гавру» перевернуть матч с «Тулузой». Гости уступали до 83-й минуты, но Кузяев совершил два предголевых действия — и его команда победила!

Также Далер отдал 85% точных передач, два раза успешно отобрал мяч, осуществил четыре предударных действия и отдал шесть продвигающих пасов. «Гавр» занимает седьмое место в таблице чемпионата Франции (ждём клуб в еврокубках?). Интригует следующий тур, когда Кузяев встретится с «Монако» Головина.

Зелимхан Бакаев («Аль-Вахда», ОАЭ)

Зелимхан Бакаев Фото: https://twitter.com/ALWAHDA_INT

«Аль-Вахда», за которую на правах аренды выступает Зелимхан Бакаев, отправилась в гости к аутсайдеру чемпионата ОАЭ – «Аджману». Команда россиянина одержала победу 1:0 – правда, чемпион России в составе «Зенита» не отметился результативными действиями. Бакаев покинул поле на 69-й минуте. В пяти играх за «Аль-Вахду» Зелимхан отдал всего один голевой пас. Пока что получается не самая яркая аренда. «Аль-Вахда» занимает пятое место, отставая от лидера на пять очков. Станет ли Бакаев чемпионом ОАЭ?

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: https://twitter.com/ARIS__FC

Шапи, перебравшись в греческий «Арис», стал важным игроком. Россиянин появляется в основе в каждом матче, хотя за семь игр статистика не самая яркая – один гол и два ассиста. В прошедшем туре Сулейманов вышел в старте на игру с «Атромитосом», но не помог «Арису» набрать очки. Клуб из Салоник уступил дома – 1:3. Шапи не отметился полезными действями и был заменён на 83-й минуте. «Арис» занимает шестое место, но уже отстал от топ-3 на семь очков.

Евгений Башкиров (ВПС)

Евгений Башкиров с партнёрами по команде Фото: vepsu.fi

Евгений Башкиров в составе финского ВПС играл с «Хонкой», за которую выступает голкипер Максим Рудаков. Команды встречались в плей-офф, где боролись за путёвку в Лигу конференций. Минимальную победу одержал клуб Башкирова. И именно Евгений принёс команде победу, забив единственный гол. ВПС выиграл и в первой встрече (1:0), в итоге добыв путёвку в квалификацию Лиги конференций. Заслуга Башкирова в этом огромна.

Как сыграли другие?

Нападающий Николай Обольский, выступающий в Испании за «Ибицу», стал главным героем матча с «Меридой». Россиянин забил гол и отдал результативный пас. «Ибица» одержала победу со счётом 2:1. В текущем сезоне Обольский за 11 матчей стал автором трёх забитых мячей и двух ассистов. «Ибица» занимает второе место, отставая от лидера – «Кастельона» – на два очка.

Полузащитник «Целе» Егор Пруцев вышел в старте на матч 15-го тура чемпионата Словении с «Олимпией». Россиянин не помог своему клубу. «Целе» уступил 0:1, а самого Пруцева заменили на 85-й минуте. Однако команда продолжает лидировать с 32 очками после 14 туров.

«Будё-Глимт», за который выступает Никита Хайкин, движется к очередному золоту. В 27-м туре команда разгромила в гостях «Стабек» – 4:0. Хайкин провёл все 90 минут, оставив ворота «сухими». «Будё-Глимт» уверенно лидирует в таблице чемпионата Норвегии, на девять очков опережая идущий вторым «Бранн».

Датский «Вайле» российского форварда Германа Онугхи продолжает обитать на дне чемпионата. В прошедшем туре клуб проиграл в гостях «Норшелланну» – 0:1. Онугха провёл на поле все 90 минут, но не помог «Вайле» набрать хотя бы одно очко.

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе в матче Серии А с «Интером». Его клуб уступил 1:2 и опустился на пятое место. Россиянин в последний раз выходил на поле за «Аталанту» в матче 9-го тура с «Дженоа» (22 октября) и провёл 45 минут.

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв не попал в заявку на матч чемпионата Азербайджана с «Кяпазом» (7:1). Это уже второй матч без участия россиянина.

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин из-за недомогания пропустил матч с «Неа Саламиной» (2:1). Нападающий не появляется на поле на протяжении трёх игр.

Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин в текущем сезоне появился на поле всего раз. А в прошедшем матче чемпионата с «Сент-Трюйденом» (1:1) снова остался в запасе. «Эйпен» идёт во второй половине таблицы бельгийской лиги.

Ещё хуже дела у защитника «Вестерло» Романа Нойштедтера. Его команда на предпоследнем, 15-м месте, а сам игрок пропустил последние две игры.

У Арсена Захаряна, перебравшегося летом в «Реал Сосьедад», продолжает процесс адаптации. В топ-матче с «Барселоной» 20-летний полузащитник остался на скамейке запасных. На счету Арсена шесть матчей в текущем сезоне Примеры, но пока что нет результативных действий. Да и более 30 минут Захаряну ещё не доверяли.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Герой чемпионата мира 2018 года в составе сборной России Денис Черышев снова остался на скамейке во встрече «Венеции». На этот раз команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли играла с «Тернаной». «Венеция» одержала минимальную победу. В последний раз Черышев выходил на поле ещё в 7-м туре, после этого оставаясь в запасе в пяти играх подряд.

Юрий Лодыгин, выступающий за греческий «Панатинаикос», в прошедшем туре остался в запасе. Хотя до этого провёл 90 минут с «Пансерраикосом» и помог «Пао» одержать разгромную победу – 5:0. Но на этот раз россиянин провёл матч на скамейке, однако это не помешало «Панатинаикосу» выиграть в гостях у «Ламии» (2:1), за которую выступает Алан Дзагоев (но эту встречу хавбек пропустил, не попав в заявку). Клуб Лодыгина лидирует в чемпионате, на четыре очка опережая «Олимпиакос».