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Как сыграли российские футболисты за рубежом в выходные: Головин, Кузяев, Захарян, Миранчук, Оздоев, Бакаев, Кокорин

Головин разрывает Лигу 1, а Оздоев крут в супердерби! Итоги выходных россиян за границей
Никита Паглазов
Как сыграли наши футболисты за рубежом в выходные
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Кузяев тем временем тащит «Гавр» в еврокубки!

В прошедший уикенд несколько российских футболистов сверкнули в иностранных лигах. Головин и Кузяев покорили Францию, Оздоев помог ПАОКу в дерби, а Башкиров вывел свою команду в еврокубки. Подробнее – в нашем материале.

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Главный герой уикенда среди россиян. Головин помог «Монако» одержать победу над «Брестом», став автором гола и результативного паса. Сначала Александр навесил с углового, после которого отличился Денис Закария. А во втором тайме забил классным ударом в девятку.

Франция - Лига 1 . 11-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Закария – 16'     2:0 Головин – 69'    
Удаления: нет / Брассье – 90+3'

WhoScored признал хавбека лучшим игроком матча. На его счету также 84% успешных передач, три отбора, восемь продвигающих передач и три действия, приведших к ударам. А болельщики два месяца подряд признают Головина лучшим футболистом «Монако». Монегаски идут вторыми в таблице и борются за золото в текущем сезоне.

Материал по итогам очередного топ-матча от Головина:
Головин царит во Франции! Россиянин сделал результат в матче с командой-сенсацией
Головин царит во Франции! Россиянин сделал результат в матче с командой-сенсацией

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: paokfc.gr

ПАОК одержал важную победу в принципиальном матче с «Олимпиакосом» – 4:2. Оздоев стал одним из героев встречи: Магомед забил на 78-й минуте, воспользовавшись классным пасом пяткой от Янниса Константелиаса. Всего россиянин провёл на поле 89 минут. Этот гол стал для Оздоева третьим в сезоне. ПАОК также борется за золото: команда занимает четвёртое место после 10 туров, всего на пять очков отставая от лидирующего «Панатинаикоса».

Греция - Суперлига . 10-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Олимпиакос
Пирей
Окончен
2 : 4
ПАОК
Салоники
0:1 Живкович – 38'     0:2 Brandon – 56'     0:3 Brandon – 65'     0:4 Оздоев – 78'     1:4 Фортунис – 86'     2:4 Масурас – 90+8'    
Свежее большое интервью «Чемпионата» с Оздоевым:
«С Карпиным я даже не знаком». Почему сборная игнорирует одного из лучших россиян в Европе
Эксклюзив
«С Карпиным я даже не знаком». Почему сборная игнорирует одного из лучших россиян в Европе

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: hac-foot.com

Кузяев хорошо начал французский этап карьеры. Его «Гавр», только в прошлом сезоне игравший в Лиге 2, идёт в верхней половине таблицы. А Далер стал одним из лидеров. В прошедшем туре именно действия россиянина помогли «Гавру» перевернуть матч с «Тулузой». Гости уступали до 83-й минуты, но Кузяев совершил два предголевых действия — и его команда победила!

Франция - Лига 1 . 11-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 2
Гавр
Гавр
1:0 Даллинга – 49'     1:1 Байо – 83'     1:2 Байо – 90+5'    

Также Далер отдал 85% точных передач, два раза успешно отобрал мяч, осуществил четыре предударных действия и отдал шесть продвигающих пасов. «Гавр» занимает седьмое место в таблице чемпионата Франции (ждём клуб в еврокубках?). Интригует следующий тур, когда Кузяев встретится с «Монако» Головина.

Кузяев помог «Гавру» прервать ужасную серию:
Кузяев сделал сразу два гола в чемпионате Франции! До этого «Гавр» не мог забить 526 минут
Кузяев сделал сразу два гола в чемпионате Франции! До этого «Гавр» не мог забить 526 минут

Зелимхан Бакаев («Аль-Вахда», ОАЭ)

Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Фото: https://twitter.com/ALWAHDA_INT

«Аль-Вахда», за которую на правах аренды выступает Зелимхан Бакаев, отправилась в гости к аутсайдеру чемпионата ОАЭ – «Аджману». Команда россиянина одержала победу 1:0 – правда, чемпион России в составе «Зенита» не отметился результативными действиями. Бакаев покинул поле на 69-й минуте. В пяти играх за «Аль-Вахду» Зелимхан отдал всего один голевой пас. Пока что получается не самая яркая аренда. «Аль-Вахда» занимает пятое место, отставая от лидера на пять очков. Станет ли Бакаев чемпионом ОАЭ?

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Магомед-Шапи Сулейманов

Магомед-Шапи Сулейманов

Фото: https://twitter.com/ARIS__FC

Шапи, перебравшись в греческий «Арис», стал важным игроком. Россиянин появляется в основе в каждом матче, хотя за семь игр статистика не самая яркая – один гол и два ассиста. В прошедшем туре Сулейманов вышел в старте на игру с «Атромитосом», но не помог «Арису» набрать очки. Клуб из Салоник уступил дома – 1:3. Шапи не отметился полезными действями и был заменён на 83-й минуте. «Арис» занимает шестое место, но уже отстал от топ-3 на семь очков.

Греция - Суперлига . 10-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 21:15 МСК
Арис
Салоники
Окончен
1 : 3
Атромитос
Перистери
0:1 Фридйонссон – 25'     1:1 Фабиано – 39'     1:2 Валенсия – 55'     1:3 Камара – 77'    

Евгений Башкиров (ВПС)

Евгений Башкиров с партнёрами по команде

Евгений Башкиров с партнёрами по команде

Фото: vepsu.fi

Евгений Башкиров в составе финского ВПС играл с «Хонкой», за которую выступает голкипер Максим Рудаков. Команды встречались в плей-офф, где боролись за путёвку в Лигу конференций. Минимальную победу одержал клуб Башкирова. И именно Евгений принёс команде победу, забив единственный гол. ВПС выиграл и в первой встрече (1:0), в итоге добыв путёвку в квалификацию Лиги конференций. Заслуга Башкирова в этом огромна.

Финляндия - Вейккауслиига . Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
05 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ВПС
Вааса
Окончен
1 : 0
Хонка
Эспоо
1:0 Bashkirov – 44'    

Как сыграли другие?

Нападающий Николай Обольский, выступающий в Испании за «Ибицу», стал главным героем матча с «Меридой». Россиянин забил гол и отдал результативный пас. «Ибица» одержала победу со счётом 2:1. В текущем сезоне Обольский за 11 матчей стал автором трёх забитых мячей и двух ассистов. «Ибица» занимает второе место, отставая от лидера – «Кастельона» – на два очка.

Полузащитник «Целе» Егор Пруцев вышел в старте на матч 15-го тура чемпионата Словении с «Олимпией». Россиянин не помог своему клубу. «Целе» уступил 0:1, а самого Пруцева заменили на 85-й минуте. Однако команда продолжает лидировать с 32 очками после 14 туров.

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«Будё-Глимт», за который выступает Никита Хайкин, движется к очередному золоту. В 27-м туре команда разгромила в гостях «Стабек» – 4:0. Хайкин провёл все 90 минут, оставив ворота «сухими». «Будё-Глимт» уверенно лидирует в таблице чемпионата Норвегии, на девять очков опережая идущий вторым «Бранн».

Норвегия - Элитсерия . 27-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Стабек
Берум
Окончен
0 : 4
Будё-Глимт
Будё
0:1 Сёрли – 23'     0:2 Мумбанья – 25'     0:3 Бьёркан – 44'     0:4 Салтнес – 90+2'    

Датский «Вайле» российского форварда Германа Онугхи продолжает обитать на дне чемпионата. В прошедшем туре клуб проиграл в гостях «Норшелланну» – 0:1. Онугха провёл на поле все 90 минут, но не помог «Вайле» набрать хотя бы одно очко.

Дания - Суперлига . Суперлига. 14-й тур
05 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Норшелланн
Фарум
Окончен
1 : 0
Вайле
Вайле
1:0 Шельдеруп – 62'    

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе в матче Серии А с «Интером». Его клуб уступил 1:2 и опустился на пятое место. Россиянин в последний раз выходил на поле за «Аталанту» в матче 9-го тура с «Дженоа» (22 октября) и провёл 45 минут.

Италия - Серия А . 11-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 40'     0:2 Мартинес – 57'     1:2 Скамакка – 61'    
Удаления: Толой – 90+2' / нет

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв не попал в заявку на матч чемпионата Азербайджана с «Кяпазом» (7:1). Это уже второй матч без участия россиянина.

Азербайджан - Премьер-лига . 12-й тур
04 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Карабах
Агдам
Окончен
7 : 1
Кяпаз
Гянджа
1:0 Бензия – 2'     2:0 Андраде – 13'     3:0 Бензия – 16'     3:1 Niane – 18'     4:1 Жунинью – 37'     5:1 Бензия – 43'     6:1 Андраде – 52'     7:1 Ахундзаде – 63'    

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин из-за недомогания пропустил матч с «Неа Саламиной» (2:1). Нападающий не появляется на поле на протяжении трёх игр.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 10-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 1
Неа Саламина
Фамагуста
0:1 Доррегарай – 54'     1:1 Гомис – 67'     2:1 Гомис – 90'    

Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин в текущем сезоне появился на поле всего раз. А в прошедшем матче чемпионата с «Сент-Трюйденом» (1:1) снова остался в запасе. «Эйпен» идёт во второй половине таблицы бельгийской лиги.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 13-й тур
03 ноября 2023, пятница. 22:45 МСК
Сент-Трюйден
Синт-Трёйден
Окончен
1 : 1
Эйпен
Эйпен
1:0 Пасёйсе – 20'     1:1 Пантович – 90+4'    

Ещё хуже дела у защитника «Вестерло» Романа Нойштедтера. Его команда на предпоследнем, 15-м месте, а сам игрок пропустил последние две игры.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 13-й тур
04 ноября 2023, суббота. 20:15 МСК
Ауд-Хеверле Лёвен
Лёвен
Окончен
0 : 2
Вестерло
Вестерло
0:1 Мадсен – 64'     0:2 Сидорчук – 69'    

У Арсена Захаряна, перебравшегося летом в «Реал Сосьедад», продолжает процесс адаптации. В топ-матче с «Барселоной» 20-летний полузащитник остался на скамейке запасных. На счету Арсена шесть матчей в текущем сезоне Примеры, но пока что нет результативных действий. Да и более 30 минут Захаряну ещё не доверяли.

Испания - Примера . 12-й тур
04 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Араухо – 90+2'    

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Герой чемпионата мира 2018 года в составе сборной России Денис Черышев снова остался на скамейке во встрече «Венеции». На этот раз команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли играла с «Тернаной». «Венеция» одержала минимальную победу. В последний раз Черышев выходил на поле ещё в 7-м туре, после этого оставаясь в запасе в пяти играх подряд.

Италия - Серия B . Серия В. 12-й тур
04 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Тернана
Терни
Окончен
0 : 1
Венеция
Венеция
0:1 Бузио – 74'    

Юрий Лодыгин, выступающий за греческий «Панатинаикос», в прошедшем туре остался в запасе. Хотя до этого провёл 90 минут с «Пансерраикосом» и помог «Пао» одержать разгромную победу – 5:0. Но на этот раз россиянин провёл матч на скамейке, однако это не помешало «Панатинаикосу» выиграть в гостях у «Ламии» (2:1), за которую выступает Алан Дзагоев (но эту встречу хавбек пропустил, не попав в заявку). Клуб Лодыгина лидирует в чемпионате, на четыре очка опережая «Олимпиакос».

Греция - Суперлига . 10-й тур
04 ноября 2023, суббота. 18:30 МСК
Ламия
Ламия
Окончен
1 : 2
Панатинаикос
Афины
0:1 Младенович – 31'     1:1 Карлитос – 64'     1:2 Шпорар – 90'    
Удаления: нет / Арао – 83'
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