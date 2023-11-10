Через несколько лет эти футболисты будут зажигать на европейских полях.

Подражатель Месси и будущий клиент Гризманна. За кем следить на чемпионате мира U17

Сегодня стартует чемпионат мира среди сборных до 17 лет. И если во время турниров U20 и старше в национальные команды отправляются уже готовые звёзды, то сюда едут те, кому ещё предстоит о себе заявить.

Чемпионат мира среди юношеских сборных (до 17 лет) пройдёт в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года. Обычно такие турниры проводятся дважды в год, но в 2021 году соревнование было отменено из-за пандемии. В турнире примут участие 24 сборные, они уже распределены на шесть групп. Дальше – две лучшие выходят в 1/8 финала турнира. В группе А сыграют Индонезия, Эквадор, Панама и Марокко; в группе B – Испания, Канада, Мали, Узбекистан; группа C – Бразилия, Иран, Новая Каледония и Англия; группа D – Япония, Польша, Аргентина и Сенегал; группа Е – Франция, Буркина-Фасо, Южная Корея и США; и, наконец, группа F – Мексика, Германия, Венесуэла и Новая Зеландия.

Можно вспомнить о Кендри Паэсе, Ламине Ямале и Уоррене Заире-Эмери — они уже звёзды, да и турнир этот пропустят. Первый поедет в основную команду Эквадора, а других не отпустили клубы. Но и без них на ЧМ есть за кем последить — рассказываем.

Марк Гиу: 17 лет, Испания, форвард

Испанцы привезли в Индонезию массу молодых талантов — например, Джона Мартина из «Реала Сосьедад», Пау Кубарси, Пау Прима, Эктора Форта из «Барселоны». Но главная звезда — Марк Гиу.

Форвард уже сверкнул в этом сезоне за основную команду. Дебютировал и стал автором победного гола в матче с «Атлетиком». Забавно, что только спустя неделю после этого Марк впервые забил за дубль.

На турнире в отсутствие другой каталонской звезды — Ламина Ямала — Гиу предстоит вести команду к первому титулу ЧМ U17. Ему не привыкать быть лидером: ещё на Евро U17 он был ключевым футболистом для Испании: забил четыре гола и помог дойти до полуфинала.

Эстевао Виллиан: 16 лет, Бразилия, вингер

Бразильцев, действующих чемпионов, поведёт за собой Эстевао Виллиан, или же Мессиньо. Такое прозвище парень получил из-за своего кумира — Лео Месси. На него он похож как антропометрией, так и действиями на поле.

В 10 лет Эстевао стал самым молодым спортсменом в Бразилии, с которым Nike заключил контракт. А в академии «Палмейраса» парень забрал всевозможные юношеские турниры. 6 ноября прошлого года даже взял два трофея в один день: утром выиграл Паулисту (турнир среди клубов из Сан-Паулу) с командой U15, а через несколько часов — этот же трофей уже с U17.

В «Палмейрасе» в Мессиньо видят талант уровня Эндрика. Поэтому ему сразу после 16-летия выдали первый контракт с отступными в € 50 млн. До этого уже отклоняли предложения «ПСЖ». Среди топов интерес также проявляют «Арсенал» и «Барселона».

Эстевао Виллиан Фото: palmeiras.com.br

В Бразилии Эстевао часто сравнивают как раз с Эндриком, но они выполняют разные задачи на поле: новичок «Реала» больше нацелен на голы, а Эстевао — на креатив. Дриблинг, скорость, техника — таковы сильные стороны вингера. За счёт них бразилец легко расправляется с защитниками и создает для себя и партнёров голевые моменты. Любит смещаться с правого фланга в центр, чтобы находить возможность для удара. Эстевао забил несколько впечатляющих голов из-за пределов штрафной — чаще всего он бьёт именно оттуда.

Парис Бруннер: 17 лет, Германия, вингер

Лучший бомбардир и лучший игрок Евро U17, обладатель звания лучшего молодого таланта Германии — это всё о Парисе Бруннере. И всё бы ничего, если бы не проблемы с дисциплиной.

Дортмундская «Боруссия» недавно отстранила Бруннера от игры за молодёжные команды. Ruhr Nachrichten писал, что парня могли даже выгнать из клуба. Но обошлось: Парис вернулся к выступлениям за U19 и попал в заявку на ЧМ.

Парис Бруннер в составе юношеской сборной Германии Фото: Neil Baynes/Getty Images

Этот турнир — шанс для Париса реабилитироваться. В игровых качествах немца никто не сомневается, а вот прогресс в плане дисциплины нужно показать. Если Бруннер проведёт мощный ЧМ, на котором не попадёт ни в один скандал, то «Боруссия» увидит, что парня можно подводить к основной команде.

Давид Мартинес: 17 лет, Венесуэла, вингер

Венесуэла во второй раз в своей истории выступит на ЧМ U17. В этот раз страна привезёт на турнир талант, за которым будут пристально следить европейские скауты. Хотя, по информации Okfichajes, за него уже ведут борьбу «Аякс» и ПСВ.

Заявил о себе Давид во время весеннего Кубка Америки U17, где оформил 4+2 в восьми матчах турнира. После этого последовал дебют за родной «Монагас» в Кубке Либертадорес — Мартинес сразу же забил и поставил несколько рекордов:

стал самым молодым венесуэльцем, который забивал в Кубке Либертадорес;

стал самым молодым бомбардиром «Монагаса» в Кубке Либертадорес.

Давид Мартинес (слева) Фото: fifa.com

На ЧМ Венесуэла попала в не самую лёгкую группу с Германией, Мексикой и Новой Зеландией. Зачастую придётся играть вторым номером и искать свои шансы на контратаках. Здесь и поможет Мартинес: прорвётся по флангу, сместится ближе к центру и ударит издалека — это его фирменный приём.

Кейрол Фигероа: 17 лет, США, форвард

Парень может стать первым клиентом агентства Антуана Гризманна! Сейчас у них один агент и оба на контракте с Puma. Но француз мечтает о своём агентстве по завершении карьеры. Поэтому сейчас постоянно общается с Фигероа через WhatsApp — работает на перспективу.

Кейрол — потомок легенды Гондураса. Его отец — Мейнор Фигероа — экс-игрок «Уигана». Провёл за сборную более 180 матчей, и сын хотел пойти по его стопам, но из-за того, что семья эмигрировала в США, появился другой вариант. Теперь Фигероа-младший играет за американскую молодёжку.

На зимнем Кубке КОНКАКАФ U17 Кейрол положил семь голов за 307 минут на поле! А в первом сезоне в «Ливерпуле» U13 и U14 Фигероа забил 90 мячей — прирождённый бомбардир!

Кейрол Фигероа во время матча за «Ливерпуль» U18 Фото: Nick Taylor/Getty Images

В академии его сравнивают с Маркусом Рашфордом — схожи техника и удар. Но Фигероа покрупнее и потяжелее, больше работает корпусом и менее скоростной. Обладает голевым чутьём.

Клаудио Эчеверри: 17 лет, Аргентина, атакующий полузащитник

Лео Месси не сможет тащить Аргентину вечно, поэтому придётся искать ему преемника. Возможно, им станет как раз Клаудио Эчеверри — на него возлагают большие надежды. Воспитанник «Ривер Плейт» впечатлил ещё в отборе: весной оформил 5+3 на Копа Америка U17 и стал одним из лучших игроков турнира.

Лионель Скалони уже вызывал парня потренироваться с основной сборной. Клаудио сфотографировался с кумирами и произвёл на них большое впечатление:

Анхель Ди Мария игрок сборной Аргентины «Клаудио очень хорош. Он многое может нам дать».

Эчеверри играет на позиции «десятки». Его прозвали «дьяволёнком» в честь бывшего боливийского футболиста Марко Эчеверри: у обоих крутой дриблинг и взрывная скорость. После успешной Копы «Ривер Плейт» дал таланту дебютировать в основе. За ним уже следят европейские топы, которых привлекают отступные в € 25 млн. Но «Ривер» намерен поднять их в два раза по новому контракту.

Клаудио Эчеверри во время матча за «Ривер Плейт» Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Саймон Буабре: 17 лет, Франция, полузащитник

Французы приехали на турнир без ярко выраженных лидеров. Костяк сборной — те, кто дошёл с ней до финала Евро U17. Один из таких — Саймон Буабре. Полузащитник принадлежит «Монако» и уже дорос до команды U21. Летом получил первый профессиональный контракт до 2026 года.

На Евро хавбек отдал три ассиста, да и в целом выделялся на фоне остальных. Успевал вообще везде: отрабатывал в обороне, а через несколько мгновений уже помогал нападающим. Во время позиционных атак Саймон не придерживается определённой позиции и может обострить из любой зоны. Но в финале Буабре не забил решающий пенальти. Теперь появилась возможность реабилитироваться!

Саймон Буабре Фото: Ben McShane/Getty Images

Амара Диуф: 15 лет, Сенегал, вингер

Сенегал привёз школьника, который уже дебютировал за основную сборную! В сентябре Амара вышел в отборе на Кубок африканских наций в матче с Руандой. Стал самым молодым дебютантом в истории отборов.

Засиял Диуф на весеннем КАН U17 — забил пять голов и стал лучшим бомбардиром. Побил рекорд Виктора Осимхена: нигериец в своё время отличился лишь четыре раза. После этого Диуф заявил, что хочет быть таким же успешным, как и форвард «Наполи».

Ассан Диоп, тренер Диуфа в академии: «Я бы сказал, что Амара — бульдозер, потому что он крушит всё на своем пути и никогда не бывает доволен количеством забитых мячей. Он всегда хочет большего».

В 18 лет Диуф присоединится к «Метцу». Это классический путь для игроков академии «Женерасьон Фут». Переход туда — совет Садио Мане: «Ты не пожалеешь. Я играл с этой командой в третьем дивизионе, а потом всё равно был в топ-клубах. Они продолжат за тобой следить».

Амара Диуф во время КАН U17 Фото: Billel Bensalem/Getty Images

Итан Нванери: 16 лет, Англия, вингер

Итан дебютировал за «Арсенал» ещё в сентябре прошлого года. Стал первым игроком в истории АПЛ, который провёл первый матч до достижения 16 лет. С тех пор в основной команде больше не появлялся, но стал постоянно играть за U19 и U21.

Талант в Нванери разглядели «Манчестер Сити» и «Челси». Они были готовы переманить парня в свои академии, но Итан решил остаться в «Арсенале» — новый контракт уже согласован: подпишет, когда исполнится 17 лет.

Итан Нванери в юношеской Лиге УЕФА Фото: David Price/Getty Images

Пробиться в основу сейчас будет трудно, учитывая количество игроков у «Арсенала» на флангах. Но хорошее выступление за ЧМ может заставить Микеля Артету дать юноше очередной шанс. Идентичная ситуация и у другого «канонира» из сборной Англии — 17-летнего опорника Майлса Льюиса-Скелли.

Матеуш Скочилас: 17 лет, Польша, атакующий полузащитник

На Евро U17 Польша неожиданно дошла до полуфинала. Костяк сборной сохранился, есть шанс повторить успех и на чемпионате мира.

Главной звездой Польши на Евро был Матеуш Скочилас: до турнира ничем не отличался, но стал лидером. Принадлежал польскому «Заглембе», но летом за ним пришёл «Милан». В Италии у него пока два матча, так что ЧМ должен помочь завоевать доверие тренерского штаба.

Матеуш Скочилас Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Матеуш играет на правом полуфланге, но постоянно оказывается то в центре поля, то полноценно создаёт ширину на краю. Собирает на себе соперников, освобождает партнёрам зоны и разгоняет атаки. Забивает классные голы с левой ноги.