Статистика «Спартака» против «Ростова» удивляет. И дело не только в Карпине

«Спартак» против «Ростова» — один из самых любопытных матчей 15-го тура РПЛ. Встреча Валерия Карпина с красно-белыми — гарантия чего-то эпичного. Главный тренер «Ростова» не работает в «Спартаке» уже более девяти лет, но об этом периоде до сих пор часто вспоминают. Да и когда в московском клубе происходит увольнение, имя Карпина неизменно всплывает. А как Карпин играет против «Спартака»? И как красно-белые проводили матчи с «Ростовом» без него?

В «Спартаке» Карпин работал с 2008 по 2014 год. Пришёл он в качестве генерального директора, но уже в 2009-м стал главным тренером. До 2012-го Карпин совмещал должности, после чего красно-белых возглавил Унаи Эмери. Но у испанца не пошло, и уже в конце 2012 года экс-футболист «Спартака» вернулся к тренерской деятельности. В клубе Карпин доработал до весны 2014-го, когда совет директоров принял решение прекратить сотрудничество с ним.

В «Ростов» Карпин пришёл в декабре 2017 года и проработал до назначения в сборную России в сентябре 2021-го. Но, когда национальную команду отстранили от международных соревнований, вернулся к ростовчанам. В общем, и в «Спартаке», и в «Ростове» он провёл солидное количество времени.

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Статистика «Спартака» Карпина с «Ростовом»

Карпин провёл в качестве тренера красно-белых девять матчей с ростовчанами в период с 2009 по 2014 год. Получалось относительно успешно: шесть побед при трёх поражениях, разница забитых и пропущенных мячей: 14-10. На своём поле «Спартак» при Карпине неизменно обыгрывал «Ростов», все три раза уступив в гостях. Причём одно из поражений получилось разгромным — 0-4.

Матчи «Спартака» Карпина с «Ростовом»:

11 июля 2009 года, 13-й тур РПЛ-2009: «Ростов» — «Спартак» — 0:1;

1 ноября 2009 года, 27-й тур РПЛ-2009: «Спартак» — «Ростов» — 5:1;

9 июля 2010 года, 12-й тур РПЛ-2010: «Ростов» — «Спартак» — 1:0;

30 октября 2010 года, 26-й тур РПЛ-2010: «Спартак» — «Ростов» — 2:1;

14 марта 2011 года, 1-й тур РПЛ-2011/2012: «Ростов» — «Спартак» — 4:0;

26 июня 2011 года, 16-й тур РПЛ-2011/2012: «Спартак» — «Ростов» — 3:2;

6 апреля 2013 года, 23-й тур РПЛ-2012/2013: «Ростов» — «Спартак» — 1:0;

26 октября 2013 года, 14-й тур РПЛ-2013/2014: «Спартак» — «Ростов» — 2:0;

8 декабря 2013 года, 19-й тур РПЛ-2013/2014: «Ростов» — «Спартак» — 0:1.

А как выступал «Спартак» против «Ростова» Карпина?

Под руководством Карпина ростовчане играют в общей сложности на протяжении пяти лет. Со «Спартаком» команда провела уже 11 матчей. И снова положительная статистика для «Ростова»! Южане одержали шесть побед, два раза сыграли вничью и потерпели всего три поражения. Разница мячей: 21-16 в пользу «Ростова». Карпин держит марку ростовчан как неудобного соперника для красно-белых.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи «Спартака» с «Ростовом» Карпина:

5 мая 2018 года, 29-й тур РПЛ-2017/2018: «Спартак» — «Ростов» — 2:0;

30 сентября 2018 года, 9-й тур РПЛ-2018/2019: «Спартак» — «Ростов» — 0:1;

14 апреля 2019 года, 23-й тур РПЛ-2018/2019: «Ростов» — «Спартак» — 2:1;

20 июля 2019 года, 2-й тур РПЛ-2019/2020: «Ростов» — «Спартак» — 2:2;

31 октября 2019 года, Кубок России, 1/8 финала: «Спартак» — «Ростов» — 2:1;

8 декабря 2019 года, 19-й тур РПЛ-2019/2020: «Спартак» — «Ростов» — 1:4;

31 октября 2020 года, 13-й тур РПЛ-2020/2021: «Спартак» — «Ростов» — 0:1;

4 апреля 2021 года, 24-й тур РПЛ-2020/2021: «Ростов» — «Спартак» — 2:3;

24 апреля 2022 года, 26-й тур РПЛ-2021/2022: «Ростов» — «Спартак» — 3:2;

11 сентября 2022 года, 9-й тур РПЛ-2022/2023: «Ростов» — «Спартак» — 4:2;

29 апреля 2023 года, 25-й тур РПЛ-2022/2023: «Спартак» — «Ростов» — 1:1.

Как играли между собой «Спартак» и «Ростов» без Карпина?

С 2014 по 2017 год Карпин работал в «Мальорке» и армавирском «Торпедо», а также рулил комментаторами на «Матч ТВ». За это время «Спартак» и «Ростов» провели между собой семь встреч. Также берём в расчёт матч в октябре 2021-го, когда работа Карпина в Ростове-на-Дону встала на паузу. Возможно, хотя бы в этот отрезок красно-белые доминировали над «Ростовом»? Нет! Снова неутешительные результаты для «Спартака».

«СПАРТАК» — «РОСТОВ» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Матчи «Спартака» и «Ростова» без Карпина (2014-2017):

4 декабря 2014 года, 16-й тур РПЛ-2014/2015: «Спартак» — «Ростов» — 1:1;

13 апреля 2015 года, 23-й тур РПЛ-2014/2015: «Ростов» — «Спартак» — 2:1;

13 сентября 2015 года, 8-й тур РПЛ-2015/2016: «Спартак» — «Ростов» — 1:0;

2 апреля 2016 года, 22-й тур РПЛ-2015/2016: «Ростов» — «Спартак» — 2:0;

15 октября 2016 года, 10-й тур РПЛ-2016/2017: «Спартак» — «Ростов» — 1:0;

22 апреля 2017 года, 24-й тур РПЛ-2016/2017: «Ростов» — «Спартак» — 3:0;

28 октября 2017 года, 15-й тур РПЛ-2017/2018: «Ростов» — «Спартак» — 2:2;

30 октября 2021 года, 13-й тур РПЛ-2021/2022: «Спартак» — «Ростов» — 1:1 (матч между уходом и возвращением Карпина в «Ростов»).

Впрочем, учитывая богатую историю «Спартака», общий баланс за всё время противостояния всё равно в его пользу. Красно-белые встречались с «Ростовом» 62 раза, выиграли 34 раза, проиграли 16 и ещё 12 скатали ничью. Разница мячей положительная (+33).

Но, если опираться на статистику с начала 2010-х, «Ростов» — не самый удобный соперник для «Спартака» даже без учёта Карпина. Независимо от того, кто работал с южанами. А за это время командой, помимо Карпина, руководили Курбан Бердыев, Олег Протасов, Леонид Кучук, Миодраг Божович, Дмитрий Кириченко и Иван Данильянц. С 2010 года «Спартак» чаще проигрывал только «Зениту» (18 поражений) и ЦСКА (16). «Ростову» красно-белые влетали 13 раз. При этом, когда с красно-белыми работал сам Карпин, у москвичей была наилучшая статистика встреч с «Ростовом». Магия!