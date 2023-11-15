«Мы не можем отделить войну от себя». Как сейчас живёт сборная Израиля

Четыре матча за 10 дней и проблемы с составом. Но шансы попасть на Евро-2024 ещё есть.

Израиль вернулся к матчам под эгидой ФИФА и УЕФА. Сначала это сделали клубы. «Маккаби» из Хайфы сыграл на Кипре с «Вильярреалом» (1:2) в Лиге Европы, а одноимённая команда из Тель-Авива — в Шотландии с «Зарёй» (3:1) в Лиге конференций. Внутренний чемпионат в Израиле прерван после начала вооружённого конфликта с движением ХАМАС, но как минимум постепенно возвращаются товарищеские матчи. И да, всё это несмотря на продолжающиеся обстрелы территории страны.

УЕФА объявил, что не будет применять санкции к клубам и сборной. Этой позиции придерживается и ФИФА. Однако национальная команда всё равно попала в трудную ситуацию: из-за отмены двух октябрьских матчей в ноябре Израилю нужно провести четыре встречи за 10 дней. Все — в рамках отбора Евро-2024. УЕФА отказал в переносе на более поздний срок, так как хочет, чтобы квалификация завершилась одновременно для всех.

Израиль уже проиграл Косову в специфическом составе. Перед этим команда чуть не попала под обстрел

Первый матч прошёл в воскресенье, 12 ноября — с Косовом в гостях. Да-да, в день, когда в Европе ещё играли матчи своих чемпионатов. ФИФА выпустила специальное заявление, где сообщалось, что в обе сборные могут быть вызваны игроки из местных лиг, плюс по одному из европейских чемпионатов, где ещё идёт сезон. Из-за этого в Испании даже перенесли матч, ведь вызов получил форвард «Мальорки» и сборной Косова Ведат Мурики. Клуб обратился в лигу с требованием переноса игры с «Кадисом». И её действительно сдвинули на конец ноября. Хотя в «Кадисе» вряд ли остались довольны таким решением.

Некоторые статусные игроки не приехали на воскресный матч — например, израильтяне Даниэль Перец из «Баварии» и Шон Вайссман из «Гранады» остались в клубах. Но точно нельзя сказать, что сборные играли вторыми составами. Большинство футболистов договаривались с тренерами и уезжали из расположения своих команд раньше. Тот же Бериша из «Ахмата» и Даса из «Динамо» приняли участие в матче.

Косово – Израиль Фото: EPA/TASS

Самая громкая (и жуткая) история случилась ещё перед матчем. 10 ноября сборная ехала в аэропорт Тель-Авива, чтобы вылететь на игру, но в этот момент начался ракетный обстрел со стороны ХАМАС. Футболисты услышали воздушную тревогу, покинули автобус и были вынуждены укрыться на обочине.

«Наша реальность. По пути в аэропорт», — написал в соцсетях Даса, выложив фото с места событий.

Игроки сборной Израиля укрываются во время воздушной тревоги Фото: Соцсети Дасы

К счастью, сборная не пострадала и всё же улетела на матч, но закончился он победой Косова с минимальным счётом. Очевидно, что некоторые израильтяне находились совсем не в идеальной форме. Хоть формально они и были фаворитами, ведь в группе находились на третьем месте и опережали соперника на четыре очка. Теперь такого преимущества уже нет.

После матча с мощной речью выступил главный тренер сборной Израиля Алон Хазан. Мощной и патриотичной.

Алон Хазан главный тренер сборной Израиля «Наша страна важнее футбола. Мы не можем отделить войну от себя. Но мы должны играть в футбол и хотим очень хорошо представлять нашу страну. Шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы всё ещё есть. С нетерпением ждём игры со швейцарцами, она будет очень сложной. Посмотрим, как будут обстоять дела с игроками».

Сегодня, 15 ноября, у Израиля матч со Швейцарией. Он пройдёт на территории академии Пушкаша в Венгрии. То есть на совсем небольшом стадионе, который вмещает меньше 4 тысяч зрителей. 18 ноября там же сыграют с Румынией. А 21 ноября — в гостях с Андоррой.

А что у Израиля с шансами выйти на Евро-2024?

Они есть. Сейчас команда на третьем месте в отборочной группе с 11 очками. Впереди Швейцария (15 очков в семь матчах), плюс Румыния (16 в восьми). Соответственно, в случае победы Израиль практически догонит Швейцарию, которой в последнем туре играть ещё и с Румынией. Так что расклад, в общем-то, прост: если израильтяне победят в трёх оставшихся матчах, то напрямую попадут в финальную часть Евро-2024.

Но даже если этого не случится, нет повода паниковать. Ведь Израиль вместе с 11 другими сборными будет иметь шанс побороться за три путёвки в Германию через плей-офф Лиги наций. Команда заняла первое место в группе, так что, если не квалифицируется через отборочный турнир, у неё будет ещё одна попытка.

С другой стороны, как признаёт в том числе главный тренер, сейчас команде совсем не до футбола. Поэтому три победы подряд в оставшихся матчах, мягко говоря, не гарантированы.