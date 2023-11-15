11 топ-матчей четверга: НХЛ, НБА, КХЛ, Итоговый и квалификация Евро-2024

За чем следить 16 ноября: начинаем с хоккея и баскетбола, днём — теннис, вечером — футбол, хоккей и теннис.

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🏀 3:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто станет единоличным лидером Восточной конференции?

Команды делят первое место на Востоке, имея по восемь побед и по два поражения. Если успех «Селтикс» был ожидаем, поскольку эта команда считалась одним из главным фаворитов на титул, то результаты «Сиксерс» удивляют. Многие думали, что вся драма с Джеймсом Харденом скажется на всём коллективе, но отсутствие одиозного защитника лишь только дало больше свободы другим игрокам. Большой шаг вперёд сделал Тайриз Макси. Кто станет временным лидером конференции после матча?

Джоэл Эмбиид, Деррик Уайт и Тайриз Макси Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

🏒 3:30: «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Андрей Свечников первый гол в сезоне?

«Каролина» является одной из самых результативных команд Востока — больше «ураганов» забивают только «Тампа» и «Торонто». При этом ни одной шайбы ещё не забросил российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, сыгравший уже в семи матчах после восстановления от травмы. Сможет ли он поразить ворота «Филадельфии», которая при равном количестве матчей пока пропускает даже меньше «Каролины»?

Андрей Свечников Фото: Getty Images

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чья победная серия прервётся?

Обе команды неровно начали сезон, но в последних матчах смотрятся хорошо. «Лейкерс», хоть и страдают в моменты отсутствия Леброна на площадке, уже выглядят лучше, чем в начале минувшего сезона. Чудесная атмосфера вокруг «Сакраменто» завершилась в драматичной серии с «Голден Стэйт», сейчас команда нацелена на развитие успеха, но конкуренция на Западе слишком велика. Оба коллектива на данный момент имеют победные серии длиной в три игры. Команды уже встречались две недели назад, где в овертайме сильнее оказались «Кингз». Кто одержит победу в этот раз, а чья выигрышная серия закончится?

Энтони Дэвис и Домантас Сабонис Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

🏒6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выйдет ли «Ванкувер» на первое место Запада?

«Косатки» неожиданно для многих начали сезон на мажорной ноте — канадский клуб уверенно идёт в лидерах Западной конференции, проиграв всего 4 из 15 матчей. Благодаря поражению «Вегаса» в последнем матче «Кэнакс» имеют шанс выйти на первое место Запада — для этого нужно обыгрывать «Айлендерс», которые проиграли уже пять матчей подряд.

Фил Ди Джузеппе Фото: Vancouver Canucks

🎾 16:30*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, ALT), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Джокович попасть в плей-офф после поражения от Синнера?

В рамках заключительного тура предварительного этапа в Красной группе первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с запасным Хубертом Хуркачем, который заменил в сетке травмированного Стефаноса Циципаса. Даже победа в двух сетах не гарантирует сербу выход в плей-офф — многое будет зависеть от дополнительных показателей, а главное — как сыграют между собой в другом матче Янник Синнер и Хольгер Руне. Причём при определённом раскладе Новак может выйти из группы даже в случае поражения от поляка. Ранее Джокович и Хуркач играли шесть раз, и всё время побеждал исключительно серб. В том числе отличился он и в этом году — в Дубае и на Уимблдоне. Кто же окажется сильнее в Турине?

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Динамо Москва», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Ак Барс» прервать серию поражений?

Казанцы являются одним из фаворитов Востока, но прямо сейчас переживают неудачный период — они впервые в сезоне проиграли три матча подряд и опустились на пятое место в таблице конференции. К ним в гости пожалует московское «Динамо», упустившее победу в игре со «Спартаком» и пропустив красно-белых на первую строчку Запада. Чтобы вернуть лидерство, бело-голубым необходимо обыгрывать «барсов», которые будут стремиться реабилитироваться за последние поражения, и надеяться на поражение «Спартака».

Казанцы являются одним из фаворитов Востока Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Спартак» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: в этом противостоянии опять выиграют гости?

В прошлом сезоне команды встретились дважды — и оба раза победа оставалась за гостевым клубом. В сентябре 2022 года «Спартак» выиграл в Уфе со счётом 3:1, а через месяц команда из столицы Башкортостана приехала в столицу и взяла реванш — 5:2. Красно-белые не проигрывают на своём льду с начала ноября, когда их разбил ЦСКА. Возможно, подопечные Алексея Жамнова смогут изменить тенденцию прошлого сезона — ведь на кону лидерство на Западе.

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» победил «Спартак» в Москве со счётом 5:2 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 22:45: Словакия — Исландия, Евро-2024 — квалификация, группа J, 9-й тур

Интрига: Словакия решит судьбу второго места или оступится?

У словаков момент истины. Они идут вторыми в группе, но пока не вышли на Евро. Чтобы это сделать, нужно обыграть Исландию дома и не нервничать: тогда Люксембург их уже не догонит. Гостям же на 95% не светит чемпионат континента. Чтобы туда пробиться, надо обыграть словаков с лучшей разницей мячей в личных встречах, а также ждать осечки Люксембурга в двух последних турах. Верится в такое слабо.

Станислав Лоботка Фото: Octavio Passos/Getty Images

⚽️ 22:45: Лихтенштейн — Португалия, Евро-2024 — квалификация, группа J, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько забьёт Роналду?

Криштиану, конечно, может и вовсе не сыграть с аутсайдером группы, но исторически сборных карликовых государств – его клиенты. Например, в первом круге он отгрузил Лихтенштейну двушку. Турнирной интриги эта встреча не имеет, а потому обе команды могут насладиться футболом: первым не стоит расстраиваться после пропущенных мячей, а вторые наверняка не обойдутся без экспериментов.

Криштиану Роналду Фото: Octavio Passos/Getty Images

⚽️ 22:45: Люксембург — Босния и Герцеговина, Евро-2024 — квалификация, группа J, 9-й тур

Интрига: Люксембург ещё поборется?

Надо признать, что команда из карликового государства практически до последнего сохраняла отличные шансы попасть на чемпионат Европы. Сейчас эти шансы поуменьшились и во многом зависят от конкурента по группе – Словакии. Чтобы хотя бы в теории продолжить претендовать на Евро, Кристоферу Мартинсу и партнёрам нужно обязательно побеждать Боснию и ждать осечки словаков. Можно быть уверенным: несмотря на условности, настрой у команды будет запредельный.

Энес Махмутович и Кристофер Мартинс Фото: Alex Nicodim/Getty Images

🎾 23:00*: Янник Синнер (Италия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 8), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Синнер групповой этап без поражений?

После двух побед на старте Итогового турнира Янник Синнер практически гарантировал себе выход в плей-офф. Итальянца устроит победа с любым счётом над Хольгером Руне или даже поражение, но при условии, что Джокович не выиграет у Хуркача в двух сетах. Но наверняка любимец итальянской публики и не думает сбавлять обороты. Правда, в личных встречах он уступает Хольгеру — 0-2. Руне был сильнее в полуфиналах Софии-2022 и Монте-Карло-2023. Но ведь и над Джоковичем до нынешнего Турина у Янника не было побед.