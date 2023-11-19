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Франция — Гибралтар — 14:0, 18 ноября 2023, видео голов Мбаппе, Жиру, Дембеле, рекорд в истории квалификации Евро

Франция забила Гибралтару больше, чем вы можете себе представить
Кирилл Закатченко
Франция — Гибралтар — 14:0
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Это и другие события дня в квалификации Евро-2024 — в нашем дайджесте.

Позади ещё один день отбора на Евро-2024. По его итогам мы узнали ещё трёх новых участников финальной стадии турнира. Но главным событием дня стала игра с участием сборной Франции, которая раскромсала Гибралтар.

Главные события предыдущего дня отбора:
Ещё две сборные отобрались на Евро-2024. Главные события дня в квалификации
Ещё две сборные отобрались на Евро-2024. Главные события дня в квалификации

Армения потеряла все шансы на выход в финальную стадию

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Армения
Окончен
1 : 1
Уэльс
1:0 Селараян – 5'     1:1 Тикнизян – 45+2'    

Мало кто верил, что сборная Армении пробьётся на Евро после поражений в прошлых матчах. Команда Александра Петракова находилась на четвёртой строчке в таблице, а её шансы на выход в финальную стадию были минимальными.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Обыграть Уэльс не получилось, несмотря на быстрый гол Лукаса Селараяна. В конце первого тайма мяч влетел в ворота Армении от головы Наира Тикнизяна — 1:1. Команда Петракова ещё сохраняла математические шансы, но победа хорватов в Риге приговорила армянскую сборную.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Латвия
Окончен
0 : 2
Хорватия
0:1 Майер – 7'     0:2 Крамарич – 16'    

Бронзовые призёры чемпионата мира спокойно обыграли Латвию, забив два мяча к 16-й минуте. Ловро Майер оформил 2 (1+1) результативных балла по системе «гол+пас». Хорваты вышли на чистое второе место и поедут на Евро, если обыграют дома Армению. Валлийцам в заключительном туре нужно обязательно побеждать Турцию и рассчитывать на осечку Хорватии.

Хорваты почти гарантировали себе место на Евро:

Хорваты почти гарантировали себе место на Евро:

Фото: Ansis Ventins/Getty Images

Франция отгрузила 14 мячей, Мбаппе сделал хет-трик и забил с центра поля

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Франция
Окончен
14 : 0
Гибралтар
1:0 Сантос – 3'     2:0 Тюрам – 4'     3:0 Заир-Эмери – 16'     4:0 Мбаппе – 30'     5:0 Клосс – 34'     6:0 Коман – 36'     7:0 Фофана – 37'     8:0 Рабьо – 63'     9:0 Коман – 65'     10:0 Дембеле – 73'     11:0 Мбаппе – 74'     12:0 Мбаппе – 82'     13:0 Жиру – 89'     14:0 Жиру – 90+1'    
Удаления: нет / Сантос – 18'

Французы уже получили путёвку на чемпионат Европы. А теперь поиздевались над карликовой сборной. Гибралтар оформил автогол, остался вдесятером и пропустил с пенальти. И всё это в первом тайме! А самое главное, что французы забили семь (!) мячей до перерыва.

Отдельно остановимся на фигуре Уоррена Заира-Эмери. 17-летний парень вышел в основе и забил в дебютном матче. Но игроку жутко не повезло, ведь в момент удара он получил травму после жёсткого подката со стороны соперника. В итоге с поля ушли оба. Заира-Эмери заменили из-за травмы, а футболиста Гибралтара Итана Сантоса удалили за грубый фол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В итоге французы одержали самую крупную победу в своей истории, а Гибралтар потерпел самое крупное поражение. Килиан Мбаппе сделал хет-трик и забросил мяч вратарю за шиворот с центра поля. Оливье Жиру оформил дубль и забил ударом через себя.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Даже удивительно, что при таком результате у Антуана Гризманна нет голов. До сегодняшнего дня самую крупную победу французы одержали в матче с Азербайджаном (10:0), который прошёл в 1995 году. Плюс это самая крупная победа в истории отборов на Евро. А ещё до этого никто не забивал столько голов в одном матче квалификации чемпионата Европы. Кто бы мог подумать, что ничего не значащий матч подарит столько рекордов!

Швейцария и Румыния поедут на Евро

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Косово
1:0 Варгас – 47'     1:1 Хюсени – 82'    

В группе I команды решили все вопросы за тур до финиша отборочной кампании. Швейцария квалифицировалась на Евро, хотя заставила болельщиков понервничать. Хозяева открыли счёт в начале второй половины, но пропустили в концовке встречи. Впрочем, этого результата хватило для того, чтобы бронировать места в Германии на июнь 2024 года.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 2
Румыния
1:0 Захави – 2'     1:1 Пушкаш – 10'     1:2 Хаджи – 63'    
Удаления: нет / Михэйлэ – 85'

Румыния — ещё один участник чемпионата Европы. Это произошло после того, как команда обыграла на нейтральном поле в Венгрии сборную Израиля — 2:1. Номинальные гости очень быстро пропустили, но всё перевернули и добились успеха. В их составе отличились футболисты со звучными фамилиями Пушкаш и Хаджи.

Румыния — ещё один участник Евро-2024

Румыния — ещё один участник Евро-2024

Фото: David Balogh/Getty Images

Нидерланды могут бронировать билеты в Германию

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 0
Ирландия
1:0 Вегорст – 12'    

Нидерланды заметно приблизились к Евро после предыдущего матча, когда они обыграли на выезде Грецию (1:0). А теперь команда Рональда Кумана справилась с таким же счётом с Ирландией. Ваут Вегорст отличился на 12-й минуте, и больше голов зрители не увидели. Нидерланды гарантировали себе второе место в группе. Они опережают греков на три очка, плюс у команды Кумана преимущество по личным встречам.

А вот хозяева Евро-2024 снова проиграли:
Ужасы сборной Германии продолжаются! Команда Нагельсмана растерялась от давления турок
Ужасы сборной Германии продолжаются! Команда Нагельсмана растерялась от давления турок
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