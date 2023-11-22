«Минута молчания для Бразилии, которая мертва». Страна сокрушена историческим поражением

Сборная Аргентины обыграла сборную Бразилии на «Маракане» в отборе на ЧМ-2026, и эта победа стала исторической – бразильцы до этого никогда не проигрывали дома в квалификациях к чемпионату мира.

Матч задержали на полчаса, потому что на трибунах творился ужас: аргентинские болельщики столкнулись с бразильскими, после чего получили по всем частям тела от набежавшей на трибуну полиции. Сборная Аргентины ушла в раздевалку и вернулась, лишь когда ситуация стабилизировалась.

Аргентина выиграла с минимальным счётом – во втором тайме Николас Отаменди забил единственный мяч.

«Самая замечательная победа национальной команды, не считая чемпионат мира, – пишет аргентинское издание Ole. – С яростным криком. С гневом. Это не четвёртая звезда, но отличный повод для того, чтобы праздновать долгое время. Это будет ещё одна эпическая победа. Отаменди установил справедливость в игре, в которую не следовало играть. «Минута молчания для Бразилии, которая мертва». Это пели игроки, это повторяли фанаты. «Бразилия, скажи мне, каково это» и «Марадона лучше Пеле» – всё это звучало, когда после финального свистка сборная пошла к фанатам, которым немало досталось. Тысячи бразильцев сразу ушли, а аргентинцы надолго остались прыгать, петь и танцевать с главными героями этого вечера. Скалони снова позволил им чувствовать это счастье».

Сборная Аргентины празднует победу с болельщиками Фото: Marco Galvão/Getty Images

«С криками про бесстыдную команду, доносящимися с трибун в качестве формы протеста, сборная Бразилии попыталась отреагировать на гол Аргентины, но не смогла избежать первого поражения дома в истории отборочных турниров. Бразилия упала на шестую строчку», – сухо констатирует ESPN Brazil.

«Игра между Бразилией и Аргентиной была плохой, – прямо заявляет бразильское издание Uol. – Никто не заслуживал покинуть «Маракану» победителем. Ситуация в национальной команде ужасна, побиты антирекорды, а этот вечер стал ещё хуже из-за плохой организации и избиений на трибунах.

Возможно, из-за атмосферы, возможно, потому, что это матч с чемпионами мира, но, по крайней мере, бразильская команда проявила желание представлять страну, чего мы давно не видели. Была конкуренция, было давление. Не хватало футбола, не хватало техники. Но были проблески, которые заставили болельщиков поверить, что Бразилия сможет обыграть Аргентину. Справедливости в этом матче не было, однако даже такой результат не должен вызывать крики про бесстыдную команду».

Футболисты сборной Бразилии после поражения Фото: Buda Mendes/Getty Images

Изданию Goal тоже не особо понравился победитель в этой игре: «Это была не очень хорошая победа Аргентины, так как в матче не хватало какого-то ритма. На обе команды явно повлияли предматчевые события, однако, как только всё успокоилось, Аргентина была лучше. И именно поэтому она покинула Бразилию, набрав три очка».

Испанская газета Marca написала, что Аргентина «расширила кризис сборной Бразилии» с другим «Мараканасо» — это отсылка к домашнему поражению Бразилии от Уругвая в финале чемпионата мира 1950 года, а потом ещё и от Аргентины в финале Кубка Америки 2021 года.

Португальская A Bola осталась не в восторге и от матча, и от сборной Бразилии: «После печального шоу на трибунах мы увидели 45 минут плохого шоу на поле. В первой половине матча было мало или вообще не было ничего, что могло бы вызвать интерес. Только избыток фолов (22, из них 16 совершены Бразилией) и карточек (три – все для домашней команды). Во втором тайме игра чуть оживилась, и наконец случился гол. Отаменди свои мячом усугубил кризис Бразилии, отбросив её на шестую строчку и укрепив позицию своей сборной в топе таблицы».