Экс-клуб Кокорина и «младший брат» «Сити». Кто сенсационно идёт в топе главных лиг Европы

Европейский футбол возвращается после паузы на сборные. В топ-5 лигах прошла уже треть сезона. И в каждом чемпионате есть команда, действительно удивляющая результатами и игрой. Кто опережает «Барсу» и «Реал», а кто борется за зону Лиги чемпионов в АПЛ?

«Астон Вилла»

В прошлом сезоне бирмингемцы стартовали в АПЛ неудачно. Но после прихода на пост главного тренера Унаи Эмери клуб преобразился, в итоге финишировав седьмым. Перед стартом чемпионата-2023/2024 «Вилла» провела мощную трансферную кампанию. В клуб пришли Мусса Диаби («Байер»), Пау Торрес («Вильярреал»), Николо Дзаньоло («Галатасарай»), Юри Тилеманс («Лестер») и Клеман Лангле («Барселона»). Эмери получил в распоряжение классный коллектив. Испанский тренер лучше всего раскрывается в ситуации, когда его клуб – околотоп с качественным составом. Так было и с «Валенсией», и с «Севильей», и с «Вильярреалом». Теперь так происходит и в АПЛ.

Дуглас Луис и Олли Уоткинс Фото: avfc.co.uk

Новички + проверенные бойцы (Олли Уоткинс, Джон Макгинн, Дуглас Луис, Мэтти Кэш, Бубакар Камара, Эмилиано Мартинес) проводят крутой сезон. Да, начали с разгромных поражений от «Ньюкасла» (1:5) и «Ливерпуля» (0:3) в первых четырёх турах, но сейчас «Вилла» идёт на пятой строчке. Команда находится всего в трёх очках от первого места. Есть все шансы побороться за зону Лиги чемпионов, если бирмингемцы не попадут в кризис.

«Жирона»

Главная сенсация топ-5 чемпионатов на старте. Скромный каталонский клуб собрал неплохой состав и выстрелил в Примере. Под руководством Анхеля Мичела в 13 турах «Жирона» одержала 11 побед, сыграла один раз вничью и всего в одной встрече уступила («Реалу» — 0:3). Главные звёзды: вратарь Пауло Гассанига, защитник Дейли Блинд, полузащитники Янхель Эррера, Алеш Гарсия, а также форварды Савио, Виктор Цыганков и Артём Довбик.

Янхель Эррера Фото: gironafc.cat

Поражает атака «Жироны». Это самый результативный клуб Примеры, забивший 31 гол за 13 туров. Тяжело представить, что «Жирона» реально поборется за золото, но попасть в еврокубки вполне реально. Тем более что в прошлом году клуб чуть не попал в Лигу конференций. «Жирона», кстати, входит в спортивный холдинг City Football Group, на верхушке которого располагается «Манчестер Сити». Так что в амбициозности проекта нет сомнений. Главная задача – удержаться на высоких позициях.

«Фиорентина»

«Фиалки» давненько не радовали болельщиков титулами. В прошлом сезоне у клуба была возможность забрать сразу два трофея. Но «Фиорентина» уступила в финале Кубка Италии «Интеру», а затем потерпела поражение от «Вест Хэма» в решающей встрече Лиги конференций. Обидный результат, учитывая, какую симпатичную команду во Флоренции собрал Винченцо Итальяно. Тренер работает в «Фиорентине» с 2021 года, под его руководством клуб финишировал седьмым и восьмым в прошлых сезонах Серии А. Но теперь «фиалки» рассчитывают забраться в зону Лиги чемпионов. «Фиорентина» идёт пятой в таблице, всего на очко отставая от четвёртого места. А если бы в конце октября-начале ноября не потерпела три поражения подряд, то шла бы рядом с «Интером» и «Ювентусом».

Джакомо Бонавентура Фото: acffiorentina.com

«Фиорентина» крута тем, что ей удобно играть как в позиционный футбол, так и на контратаках. Итальяно умело переключает режимы, хотя команда сохраняет базовую схему 4-2-3-1. Главные действующие лица состава: защитники Лукас Куатра, Никола Миленкович, полузащитники Артур, Джакомо Бонавентура и Жозеф Альфред Дункан, а таже форварды Николас Гонсалес и Мбала Н’Зола. Жаль, что в «Фиорентине» не сохранили Александра Кокорина. Мог бы бороться с «Наполи», «Миланом» и «Аталантой» за Лигу чемпионов!

«Штутгарт»

Да, в Германии удивляет «Байер», борющийся за золото с «Баварией». Но леверкузенцы привыкли бороться за высокие места в Бундеслиге. А вот «Штутгарт», несмотря на статус чемпиона Германии 2007 года, давненько не появлялся наверху. В 2016-м и 2019-м команда вовсе оказывалась во Второй Бундеслиге, а после золота лишь один раз попадала в зону ЛЧ (третье место в сезоне-2008/2009). Но сейчас «швабы» приятно удивляют. Под руководством тренера Себастьяна Хёнеса команда превратилась в единый и гибкий организм. «Штутгарт» угрожает как в быстрых, так и в позиционных атаках. Схема команды легко трансформируется благодаря гибридным позициям защитников, которые могут давать ширину либо уходить в центр поля.

Серу Гирасси Фото: vfb.de

А главная звезда – форвард Серу Гирасси. Он забил уже 15 (!) голов за девять встреч (44,4 минуты на один мяч). По скорострельности он опережает даже лидера бомбардирской гонки – Гарри Кейна (17 голов, один в 56,53 минуты). При этом Гирасси помогает «Штутгарту» оставаться гибким. Форвард крут в открываниях, классно находит пространство, полезен при длинных диагоналях (хорошо борется за забросы, может найти место за спинами защитников). Сохранить бешеный темп результативности Гирасси будет сложно. Но и без этого у «Штутгарта» есть неплохие шансы финишировать высоко.

«Ницца»

Перед началом сезона-2023/2024 в «Ницце» произошли изменения. Вместо опытного Люсьена Фавра тренером назначили перспективного Франческо Фариоли. Итальянец ранее работал в турецкой Суперлиге с «Аланьяспором». Результаты клуба вряд ли назовёшь феноменальными (15-е место в сезоне-2022/2023), но «Ниццу» привлекла тренерская гибкость Фариоли. Франческо – ученик Роберто Де Дзерби, вместе с ним они работали в «Беневенто» (Фариоли тренером вратарей, Де Дзерби – главным), а также в «Сассуоло». Под руководством Фариоли «Ницца» идёт второй в таблице Лиги 1, всего на очко отставая от «ПСЖ».

Эванн Гессан и Жереми Бога Фото: ogcnice.com

Самое удивительное, что, глядя на «орлят», вы никогда не скажете, что их тренер – ученик Де Дзерби. «Ницца» ставит на качественную оборону в двух режимах: либо в «автобусе», либо в высоком давлении. В атаке команда доверяет скорее индивидуальным навыкам футболистов, нежели чёткой стратегии. Владение же используется больше как инструмент сдерживания соперника и шанс перевести дух. Всё это отражается в цифрах по забитым и пропущенным мячам. «Ницца» за 12 туров пропустила четыре раза (лучший результат), но забила всего 13 мячей. Для сравнения, у находящихся рядом «ПСЖ» и «Монако» — 29 и 25 голов соответственно. А ещё «Ницца» — единственный клуб Лиги 1, пока не проигравший ни одного матча. Тяжело сказать, получится ли у команды достичь успеха по итогам сезона при такой игре. Но она как минимум интригует необычным подходом.