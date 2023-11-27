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Криштиану Роналду попросил судью отменить пенальти в ворота соперника: видео, обзор, азиатская Лига чемпионов

Поступок Роналду восхищает. Он попросил судью отменить пенальти в ворота соперника!
Георгий Илющенко
Криштиану Роналду попросил судью отменить пенальти
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Достойно оваций! Но «Аль-Наср» лишился победы.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду расписал нулевую ничью с иранским «Персеполисом» в 5-м туре азиатской Лиги чемпионов. Казалось бы, рядовое событие на не самом статусном этапе турнира, идём дальше. Если бы не одно но: легендарный португалец совершил поистине благородный жест, заслуживающий безмерного уважения.

Лига чемпионов АФК . Группа E. 5-й тур
27 ноября 2023, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
0 : 0
Персеполис
Тегеран, Иран
Удаления: Ладжами – 17' / нет

На второй минуте встречи Криш столкнулся с соперником в чужой штрафной и рухнул на газон. Арбитр незамедлительно указал на «точку». И тут португалец удивил: вместо радостного принятия 11-метрового, который он сам бы и исполнил, стал указывать на незначительность контакта, подошёл к рефери и попросил поменять решение. В итоге Роналду послушали — пенальти после видеопросмотра отменили!

Момент потенциального нарушения

Момент потенциального нарушения

Фото: Кадр из трансляции

Криштиану говорит с арбитром

Криштиану говорит с арбитром

Фото: Кадр из трансляции

Примечательно, что Криштиану сделал это не на 70-й минуте при счёте 5:0 в пользу «Аль-Насра», а в момент, когда результат был ну вообще не очевиден. «Персеполис» хоть и идёт лишь на шестом месте в чемпионате Ирана, но по потерянным очкам он второй в таблице. А в прошлом сезоне клуб стал чемпионом страны.

Благодаря отменённому 11-метровому (а ещё красной карточке саудовского защитника Али Ладжами на 17-й минуте) команда Роналду впервые потеряла очки на групповом этапе азиатской ЛЧ. Впрочем, даже так она на пять очков опережает идущий вторым как раз «Персеполис». И всё же выбить шесть побед в шести матчах было бы весьма престижно. Особенно такому человеку, как Роналду. Респект!

Скоро клуб Криштиану могут допустить и в европейскую ЛЧ. Почему это плохо:
УЕФА готов сломать Лигу чемпионов ради Роналду. Это катастрофа
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