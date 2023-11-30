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Лига чемпионов, обзор 5-го тура, 29 ноября 2023: провал «Манчестер Юнайтед», камбэк «Интера», «Реал» и «Наполи», видео

Лютый камбэк «Интера» и сумасшествие в группе «Арсенала». Главные события дня в ЛЧ
Михаил Рождественский
Главные события дня в ЛЧ
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А ещё крах «Манчестер Юнайтед», шоу «Реала» с «Наполи» и другие матчи.

Групповой этап Лиги чемпионов близится к развязке. 29 ноября прошли заключительные матчи предпоследнего, 5-го тура. Рассказываем, что интересного случилось в этот игровой день.

Накануне было так:
Камбэк «Сити», стыдная ничья «ПСЖ» и провал «Милана». Главные события игрового дня в ЛЧ
Камбэк «Сити», стыдная ничья «ПСЖ» и провал «Милана». Главные события игрового дня в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» из-за вратаря практически лишился шансов на плей-офф

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Гарначо – 11'     0:2 Фернандеш – 18'     1:2 Зиеш – 29'     1:3 Мактоминей – 55'     2:3 Зиеш – 62'     3:3 Актюркоглу – 71'    

Команда Эрика тен Хага за четыре тура набрала лишь три очка, поэтому в выездном матче с «Галатасараем» нужно было непременно побеждать. Вместо этого «МЮ» устроил себе приключения. Забили два уже к 18-й минуте, вели со счётом 3:1 во втором тайме и всё равно упустили три очка.

Главный виновник этого ужаса — Андре Онана. Вратаря и так критикуют в этом сезоне, а здесь он проявил себя в худшем плане. Особенно ужасен второй гол «Галатасарая». Кажется, даже сам камерунец не объяснит, почему не справился с ударом Хакима Зиеша. Если это вообще был удар, а не подача.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В итоге ничья — 3:3. И положение у «МЮ» просто катастрофическое. Выйти в плей-офф Лиги чемпионов получится, только если сойдутся два фактора: победа над «Баварией» и ничья «Галатасарая» с «Копенгагеном» в последнем туре. Вероятность такого расклада, как вы понимаете, невысока.

Подробнее об этом безумном матче:
«МЮ» похоронил свой же вратарь. Из-за трёх ошибок Онана шансов на плей-офф ЛЧ почти нет
«МЮ» похоронил свой же вратарь. Из-за трёх ошибок Онана шансов на плей-офф ЛЧ почти нет

«Бавария» и «Копенгаген» теоретически могли оставить «МЮ» без Лиги чемпионов, но отложили вопрос на будущее. Неожиданная нулевая ничья в Мюнхене!

Эпичное поражение «Севильи» и разносная победа «Арсенала»

Лига чемпионов . Группа B. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
2 : 3
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Рамос – 24'     2:0 Эн-Несири – 47'     2:1 Сайбари – 68'     2:2 Гудель – 81'     2:3 Пепи – 90+2'    
Удаления: Окампос – 66', Фернандо – 90+8' / нет

В группе B тоже было весело. «Севилья» дома рубилась с ПСВ и, как казалось, шла к первой победе в этом евросезоне. В середине первого тайма забил Серхио Рамос — уже знаково!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В начале второго тайма «Севилья» ещё и забила второй. Что могло пойти не так? Всё же пошло. Просто смотрите на хронологию:

  • 66-я минута: Лукас Окампос получает вторую жёлтую за три минуты и оставляет «Севилью» в меньшинстве;
  • 68-я минута: ПСВ отыгрывает один мяч;
  • 81-я минута: ПСВ сравнивает счёт;
  • 90+2-я минута: ПСВ выходит вперёд;
  • 90+8-я минута: «Севилья» остаётся вдевятером после прямой красной Фернандо.

ПСВ теперь несётся в плей-офф вслед за «Арсеналом».

Лига чемпионов . Группа B. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
6 : 0
Ланс
Ланс, Франция
1:0 Хаверц – 13'     2:0 Жезус – 21'     3:0 Сака – 23'     4:0 Мартинелли – 27'     5:0 Эдегор – 45+1'     6:0 Жоржиньо – 86'    

Кстати, об «Арсенале». Команда Микеля Артеты покуражилась против «Ланса». 6:0, причём четыре гола удалось забить к 27-й минуте. Последний мяч на счету Жоржиньо, который выпросил право пробить пенальти у Мартина Эдегора и даже отказался от фирменного исполнения с прыжком.

Жоржиньо исполнил пенальти не в своём стиле

Жоржиньо исполнил пенальти не в своём стиле

Фото: Nigel French/Getty Images

Вау-камбэк «Интера». И выход Захаряна в параллельном матче

Лига чемпионов . Группа D. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мариу – 5'     2:0 Мариу – 13'     3:0 Мариу – 34'     3:1 Арнаутович – 51'     3:2 Фраттези – 58'     3:3 Санчес – 72'    
Удаления: Силва – 84' / нет

Перемещаемся в группу D. «Бенфика» полностью проваливает евросезон, но в первом тайме с «Интером» умудрилась забить три! Причём хет-трик оформил 30-летний Жоау Мариу, чемпион Европы 2016 года и бывший футболист «Локомотива». Правда, объяснение такому раскладу тоже есть: «Интер» вышел практически вторым составом.

Зато после перерыва всё резко перевернулось. «Интеру» хватило 21 минуты, чтобы сравнять счёт. Третий гол забил Алексис Санчес — достойный ответ на подвиг Мариу. Вдобавок «Бенфика» осталась в меньшинстве на 84-й минуте: Антониу Силва неудачно подкатился под Николо Бареллу и чуть не оторвал тому голеностоп.

Алексис Санчес празднует гол

Алексис Санчес празднует гол

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

А в параллельном матче Арсен Захарян внезапно получил место в стартовом составе и остался на поле вплоть до финального свистка. Правда, именно против «Ред Булл Зальцбург» его «Реал Сосьедад» умудрился сыграть нулевую ничью.

Рассказываем, как сыграл Захарян:
Захарян впервые отыграл полный матч за «Сосьедад». Вот что он сделал за 90 минут в ЛЧ
Захарян впервые отыграл полный матч за «Сосьедад». Вот что он сделал за 90 минут в ЛЧ

«Реал» и «Наполи» устроили шоу

Лига чемпионов . Группа C. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
4 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Симеоне – 9'     1:1 Родриго – 11'     2:1 Беллингем – 22'     2:2 Замбо Ангисса – 47'     3:2 Пас – 84'     4:2 Хоселу – 90+4'    

А вы ждали чего-то другого? Команды начали отжигать сразу: на девятой минуте забил Джованни Симеоне. Это сын Диего, главного тренера «Атлетико», то есть принципиального соперника «Реала». Очень даже символично. «Реал» забил ответный гол спустя всего две минуты, а ещё спустя 11 минут вышел вперёд. Угадайте с одного раза, кто забил. Правильно, Джуд Беллингем.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Наполи» сравнял счёт в начале второго тайма, но только ради того, чтобы Мадрид включил фирменную магию на последних минутах. Сначала забил 19-летний аргентинец Николас Пас (38 минут в этом сезоне ЛЧ), а потом соперника добил Хоселу.

Тут интересны два момента. Первый: ассист в чистейшем стиле Зинедина Зидана выдал Беллингем. Второй: Хоселу, несмотря на гол, пошёл извиняться перед болельщиками, потому что до этого на протяжении всего матча нещадно порол моменты. Но забил же!

А вот Кварацхелия не впечатлил:
Беллингем исполнил Зидана в Лиге чемпионов. А Хвича потерялся в матче с «Реалом»
Беллингем исполнил Зидана в Лиге чемпионов. А Хвича потерялся в матче с «Реалом»

В параллельном матче «Брага» сыграла вничью с «Унионом». Кажется, единственное объяснение такому результату — удаление в составе португальцев уже на 30-й минуте.

Как выглядят группы ЛЧ после пяти туров
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