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Где сейчас и чем занимаются знаменитые российские футбольные судьи РПЛ: Сухина, Лапочкин, Егоров, Иванов, Еськов, Вилков

Рулит судейством Катара, пожизненно отстранён. Чем сейчас занимаются звёздные арбитры РПЛ
Георгий Илющенко
Чем сейчас занимаются звёздные арбитры РПЛ
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У кого-то сложилась блестящая карьера вслед за основной, у кого-то — не очень.

Вспомните главных звёзд в истории Премьер-Лиги. Кто сразу приходит на ум? Вагнер Лав, Халк, Самюэль Это’О, Квинси Промес, Малком. А если речь не об игроках? Олег Романцев, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Гус Хиддинк.

Едва ли кто-то подумал о судьях. Хотя и среди них были и есть настоящие легенды российского футбола. Сейчас это Сергей Карасёв и Владислав Безбородов, раньше ими стали Валентин Иванов, Юрий Баскаков и другие мэтры. Чем они занимаются после завершения судейской карьеры? Давайте выясним.

Игорь Егоров

Игорь Егоров

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Имя: Игорь Егоров
Возраст: 55 лет
Когда судил РПЛ: 2001-2012 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 157
Чем занимается сейчас: поработал во многих клубах, комментирует судейство в СМИ

После финиша судейской карьеры Егоров устроился спортивным директором в нижегородскую «Волгу» (2012-2013). Позже занимал аналогичную должность в «Анжи» (2017) и «Локомотиве-НН» (2019). Также был вице-президентом «Нижнего Новгорода» (2012), а также начальником «Енисея» (2017-2019) и «Факела» (2020-2021).

Последним на данный момент футбольным местом работы экс-арбитра ФИФА стал «Новосибирск», где тот с июля по сентябрь 2022-го трудился администратором. После этого с футболом его связывает исключительно прошлое. Зато он постоянно на связи с российскими медиа и даёт экспертные комментарии о судействе.

Александр Егоров

Александр Егоров

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Имя: Александр Егоров
Возраст: 51 год
Когда судил РПЛ: 2011-2017 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 110
Чем занимается сейчас: ушёл из «Уфы», сделал себе белоснежные зубы

Александр Егоров (не путать с Игорем) завершил карьеру арбитра весной 2017-го, чтобы уже через год возглавить Департамент судейства и инспектирования РФС. Продержался на посту он, впрочем, не слишком долго: в декабре 2019-го ушёл с должности по собственному желанию.

Два месяца спустя Егорова единогласно избрали президентом Федерации футбола Мордовии. В сезоне-2021/2022 он был гендиректором ныне уже не существующей команды Второй лиги «Саранск», а этим летом ему доверили такую же миссию в «Уфе». Правда, в декабре Егорова убрали — по слухам, из-за подозрений в перерасходе бюджета. А ещё в 2018-м Александр прославился блестящей белоснежной улыбкой.

Игорь Федотов

Игорь Федотов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Имя: Игорь Федотов
Возраст: 47 лет
Когда судил РПЛ: 2011-2018 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 61
Чем занимается сейчас: эксперт «Чемпионата», ведёт телеграм-канал о судействе

По сравнению с предыдущими коллегами, у Федотова не такая богатая карьера после окончания работы в поле. Но тоже весьма насыщенная: в 2020 году он разбирал ошибки арбитров на «Матч ТВ» и создал яркий YouTube-канал, где с ещё большим усердием «мочил» бывших коллег и открыто говорил о вещах, которые не принято рассказывать.

Последнее видео там, впрочем, вышло уже давненько — в августе 2022-го. Зато разборы Федотова можно увидеть в его телеграм-канале и на нашем сайте, где он после каждого тура анализирует работу арбитров РПЛ и ведёт таблицу судейских ошибок. Также владеет двумя барбершопами — в Москве и Долгопрудном.

Таблица судейских ошибок от Игоря Федотова по итогам первого круга РПЛ:
ЦСКА и «Зенит» страдают больше других. Таблица ошибок судей по итогам первого круга РПЛ
ЦСКА и «Зенит» страдают больше других. Таблица ошибок судей по итогам первого круга РПЛ
Валентин Иванов

Валентин Иванов

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Имя: Валентин Иванов
Возраст: 62 года
Когда судил РПЛ: 1993-2007 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 180
Чем занимается сейчас: глава Департамента судейства футбольной ассоциации Катара

Главный старожил нашего списка. Иванов судил и полуфинал Лиги чемпионов – 2002/2003 «Милан» — «Интер», и по три матча Евро-2004 и ЧМ-2006, и чемпионат Саудовской Аравии, когда это ещё не стало мейнстримом (2005). В конце 2013 года он возглавил российский судейский корпус и делал это вплоть до октября 2016-го, пока не подал в отставку.

В 2018-м мэтр должен был стать начальником судейского комитета РФС, но из-за конфликта с Александром Егоровым оставил эту идею. Позже в ранге инструктора ФИФА проводил семинары для будущих отечественных арбитров-женщин, а этой осенью начал рулить Департаментом судейства футбольной ассоциации Катара. Также занимает должность вице-президента Московской федерации футбола.

Юрий Баскаков

Юрий Баскаков

Фото: Руслан Шекемов, «Чемпионат»

Имя: Юрий Баскаков
Возраст: 59 лет
Когда судил РПЛ: 1996-2011 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 225
Чем занимается сейчас: до недавних пор входил в ЭСК РФС

Летом 2011-го, по окончании карьеры арбитра, сразу же получил две важные должности: в судейском комитете УЕФА и заместителя директора Департамента судейства и инспектирования РФС. На второй он проработал чуть больше года, подав заявление об уходе осенью 2012 года.

Несколько лет после этого прославленный судья трудился спортивным инструктором и высоких футбольных назначений не получал. Однако с 2019 по 2022 год он занимался развитием молодых рефери, а также юношескими соревнованиями и молодёжным первенством. При Викторе Кашшаи Баскаков входил и в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

Михаил Вилков

Михаил Вилков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Имя: Михаил Вилков
Возраст: 44 года
Когда судил РПЛ: 2010-2021 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 175
Чем занимается сейчас: пожизненно отстранён, ищет перспективных преемников

Вилков наверняка судил бы РПЛ и сейчас — возраст вполне позволяет. Проблема в том, что весной 2021-го после многочисленных ошибок его не просто надолго дисквалифицировали, но и выписали пожизненный бан на любую деятельность арбитра с формулировкой «утратил доверие».

Тогда же он дал большое интервью «Чемпионату» и признался, что после отстранения не спал две ночи и не хотел есть три дня. Без дела Михаил, впрочем, не остался: «По судейству не скучаю, это уже отмерло. Но в любом случае я нахожусь в теме. У нас проходит много матчей ЮФЛ — помогаю отслеживать молодых и перспективных арбитров. С багажом моего опыта могу чего-то ребятам передать», — его слова в январе 2023-го.

Станислав Сухина

Станислав Сухина

Фото: Андрей Фокин, «Чемпионат»

Имя: Станислав Сухина
Возраст: 55 лет
Когда судил РПЛ: 2001-2012 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 171
Чем занимается сейчас: до сентября был начальником «Факела», иногда судит матчи болельщиков

Сухина не судит на большом уровне уже 11 лет, тем не менее его имя постоянно на слуху. В 2012-м он был инспектором матчей РПЛ, с 2013 по 2016 год — заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС. А дальше освоил профессию начальника команды: с зимы 2017-го по лето 2021-го — в «Локомотиве», с августа по ноябрь 2021-го — в «Велесе», с января 2022-го по сентябрь 2023-го — в «Факеле».

«Спасибо за работу, Станислав Валерьевич! Желаем удачи и всего самого доброго», — таким было пожелание воронежцев. Судя по всему, вскоре мы увидим его в другом заметном клубе. Сам Сухина после расставания отметил, что конкретных планов у него пока нет.

Алексей Еськов

Алексей Еськов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Имя: Алексей Еськов
Возраст: 45 лет
Когда судил РПЛ: 2009-2020 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 155
Чем занимается сейчас: приводит в порядок здоровье

«Снимаю «Спартак» с чемпионата», — говорил Леонид Федун после скандального матча с «Сочи» в 2020-м, когда красно-белые пропустили в концовке со странного 11-метрового и упустили победу (2:2). Еськов работал на той игре видеоассистентом и ничего не исправил, за что его даже заставили пройти полиграф. Как писали в «СЭ», арбитр проверку провалил.

Вслед за этим Алексей внезапно завершил карьеру. Официальная причина — по состоянию здоровья. Но все всё понимали. Ходили слухи, что ему могут доверить должность в РФС, но этого так и не произошло. Видимо, уж больно громким получилось дело с детектором лжи.

Николай Иванов

Николай Иванов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Имя: Николай Иванов
Возраст: 59 лет
Когда судил РПЛ: 1996-2010 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 215
Чем занимается сейчас: менеджер судей Первой лиги, входит в состав ЭСК РФС

Один из самых опытных рефери в истории нашего футбола уже полтора года занимает несколько важных должностей в российском футболе. Весной 2022-го он вошёл в состав ЭСК РФС, стал назначать судей на матчи РПЛ и занял кресло заместителя руководителя департамента судейства.

Помимо этого, Иванов трудится менеджером арбитров Первой лиги: отвечает за обучение новых специалистов и проведение дебрифингов. Ранее он исполнял аналогичную должность в РПЛ. У экс-арбитра ФИФА весьма насыщенная жизнь и после финиша основной карьеры.

Сергей Лапочкин

Сергей Лапочкин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Имя: Сергей Лапочкин
Возраст: 42 года
Когда судил РПЛ: 2011-2021 гг.
Сколько отработал матчей чемпионата России: 179
Чем занимается сейчас: во время длительного отстранения работает в ОФФ «Северо-Запад», эксперт «Матч ТВ»

Официально Лапочкин ещё не завершил карьеру арбитра, но это лишь формальность. Летом 2021-го УЕФА отстранил его от любой футбольной деятельности на 10 (!) лет из-за неинформирования организации о его общении с неизвестными лицами, желающими повлиять на результат отборочного матча Лиги Европы – 2018/2019 «Вентспилс» — «Бордо». Расплату суровее придумать трудно.

Когда бан истечёт, мужчине будет 50 лет. На самом деле, возраст для работы арбитром не самый критичный — столько сейчас Владиславу Безбородову. Пока же Сергей — спортивный менеджер в Объединении федераций футбола «Северо-Запад» и эксперт «Матч ТВ».

Алексей Николаев

Алексей Николаев

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Имя: Алексей Николаев
Возраст: 52 года
Когда судил РПЛ: 2003-2018 гг.
Сколько отработал матчей Премьер-Лиги: 226
Чем занимается сейчас: эксперт «Матч ТВ»

На главном спортивном телеканале страны засветился не только Федотов. У Алексея Николаева с этого лета там есть даже авторская передача – «Правила игры», где он вместе с гостями обсуждает наиболее интересные и спорные моменты матчей. Также бывший арбитр ФИФА регулярно мелькает во время репортажей и объясняет, почему рефери принял то или иное решение и верным ли оно было.

Кстати, Николаев по-прежнему в деле. В мае этого года он обслужил на «Волгоград Арене» ретроматч сталинградского «Динамо» и московского «Спартака»-1943, где забивали Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Как прошёл тот самый ретроматч с участием Николаева:
Легенды «Спартака» выиграли ретроматч. Такой посещаемости позавидует любой клуб РПЛ!
Легенды «Спартака» выиграли ретроматч. Такой посещаемости позавидует любой клуб РПЛ!
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