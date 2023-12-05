«Решать вопрос пришлось «старшим». Новые подробности замеса «Спартака» и «Ахмата»

Конфликт с участием игроков и членов штаба «Ахмата» и «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ в Грозном обрастает новыми подробностями. Напомним, всё началось с того, что вингер хозяев Бернард Бериша в провокационной манере отпраздновал первый гол хозяев, который нападающий Гамид Агаларов забил с его передачи перед перерывом. Косовар подбежал к Гильермо Абаскалю, прыгнул двумя ногами вперёд и приземлился рядом с испанцем в технической зоне, едва не задев главного тренера московской команды. Разъярённый Абаскаль в ответ схватил Беришу со спины и повалил на землю. Тем не менее до драки между тренером и игроком не дошло: на место происшествия прибежал судья Евгений Кукуляк, который показал Бернарду жёлтую карточку, а Гильермо – красную.

Бериша после матча объяснил своё поведение в разговоре с корреспондентом «Чемпионата»:

«Я не дрался с Абаскалем. Он подошёл ко мне и не выразил уважения. Кто-то сказал мне, что я плохой игрок. Он провоцировал меня. Абаскаль получил красную карточку, потому что толкнул меня. Я не провоцировал его. Я пошёл праздновать к болельщикам, а он подошёл ко мне, и случилось это»

Теперь Абаскаль может получить длительный бан. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, подобное нарушение наказывается дисквалификацией до четырёх матчей.

Однако на этом конфликт не закончился. Эмоции только разгорелись. После свистка на перерыв по пути в раздевалки перепалку устроили форвард «Спартака» Квинси Промес и защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац. Голландец обращался к сербу: «Кто ты? Я лучший футболист, на *** (нафиг. — Прим. «Чемпионата»)! I **** you (я тебя поимею. — Прим. «Чемпионата»)!»

По окончании игры Богосавац объяснил коллегам из «РБ Спорт», что происходило между ним и Квинси:

«Промес говорил с Семёновым, я пришёл и спросил, что случилось. Он спрашивал меня: «Кто ты?», и других ребят тоже: «Кто вы?» Я спросил его: «Кто ты?» И он начал плохие слова говорить. Это эмоции, это футбол, так бывает. Потом мы пожали друг другу руки, всё нормально закончилось. Ничего страшного не произошло. Были ли оскорбления со стороны Квинси? Нет, это эмоции».

«Драка в перерыве? Это была не драка, просто эмоции», – отреагировал после игры Промес в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

О том, что всё-таки происходило в подтрибунных помещениях, детальной информации поначалу не было. Теперь же телеграм-канал Baza поделился ставшими известными им деталями противостояния грозненцев и москвичей в перерыве.

Согласно источнику, футболисты и тренеры «Спартака» едва не подрались с игроками и персоналом «Ахмата». Утверждается, что ситуацию подогревали хозяева, заявившие, что спартаковцы «не так себя ведут в гостях». С москвичами пообещали разобраться после игры. Атмосфера максимально накалилась, и в происходящее пришлось вмешаться службе охраны стадиона. Во время потасовки немного пострадал тренер «Спартака» Карлос Морено: ему попало от одного из сотрудников административного штаба «Ахмата».

В ходе конфликта якобы прозвучали слова, что спартаковцы просто так из Грозного не уедут. В итоге, по информации источника, «решать вопрос пришлось старшим», а именно благодаря вмешательству председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Он спустился в подтрибунное помещение и разговаривал с представителями «Спартака». Кроме того, перед началом второго тайма Даудов обратился к игрокам команд с примиряющей речью.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов эту информацию не опроверг, но и не подтвердил:

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года».

В пресс-службе же «Ахмата», комментируя для «Чемпионата» происходившее в подтрибунном помещении, жёстко опровергли новость о конфликте:

«Появившиеся в интернете сообщения о якобы инциденте в перерыве матча со «Спартаком» абсолютно ложные и не соответствуют действительности. Да, игра была эмоциональной, но никакого инцидента не было. Более того, если посмотреть видео того, как игроки команд выходят на второй тайм, можно увидеть, как Промес и Бериша жмут друг другу руки и желают удачи. Отмечу, что у нас всегда были прекрасные отношения со «Спартаком». Мы уважаем друг друга, у болельщиков тоже хорошие отношения».

Между тем сегодня стало также известно, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по решению Кукуляка не удалять Беришу за агрессивное поведение после гола «Ахмата».