Серия А неслучайно вновь стала топовой. Всё из-за решения, которое могут отменить

В прошлом сезоне Серия А делегировала в полуфиналы еврокубков сразу пять команд. Две – в Лигу чемпионов, две – в Лигу Европы и одну – в Лигу конференций. В итоге представители Италии оказались в финале каждого турнира, и, хоть ни один из них не выиграл трофей, Серия А выбила рекордный сезонный показатель в таблице коэффициентов УЕФА – 22,357 балла. Для сравнения, у ближайших конкурентов из Ла Лиги – 16,571. Учитывая, что за год до этого «Рома» Жозе Моуринью забрала Лигу конференций, а в 2021-м сборная Италии выиграла Евро, такую тенденцию точно нельзя причислить к случайностям.

В 90-х и нулевых Серия А считалась сильнейшим национальным клубным турниром, но англичане быстрее осознали магическую силу телевидения, и сегодня у АПЛ нет конкурентов. Нынешний ренессанс итальянского футбола обусловлен значительными налоговыми льготами, которые правительство внедрило в 2019 году. Сенат и Палата депутатов приняли Decreto Crescita (Декрет об экономическом росте. – Прим. «Чемпионат»), согласно этому закону, подоходным налогом облагается только 50% суммы заработка профессиональных спортсменов, приезжающих в Италию из-за рубежа.

Однако в 2024 году всё может измениться из-за полемики в Сенате о возможной отмене Декрета. Разбираемся, как налоговые льготы отразились на итальянских клубах и чем грозит их отмена.

«Закон Бекхэма» — похожая история нулевых из Ла Лиги

Италия и до внедрения Декрета считалась для спортсменов наиболее привлекательной лигой по налогообложению – подоходный налог для физических лиц, которые получают свыше € 75 тыс. в год, составлял 43%. Значительная выгода в сравнении с Испанией (52%), Германией (47,5%), Англией и Францией (45%). С 2020-го Серия А и вовсе превратилась в настоящий рай для зарабатывающих внушительные суммы игроков. Конечно, не Саудовская Аравия с её нулевой налоговой ставкой, но при этом футболистам и не нужно ехать за тридевять земель, а можно наслаждаться игрой в одной из лучших лиг Европы.

Главная цель реформы заключалась в возвращении на родину итальянцев (всех категорий граждан и профессий, не только спортсменов), которые выехали за её пределы, а также в привлечении иностранных специалистов за счёт налоговой выгоды. Особые привилегии планировались для компаний с юга Италии, который считается неблагополучным и непривлекательным для зарубежных специалистов. Поэтому в первой версии Декрета такие команды, как «Наполи» или «Палермо», могли получить дополнительные преимущества в виде всего лишь 10-процентной налоговой ставки. Однако в процессе разработки закона от этой идеи всё же отказались.

Итальянский подход вовсе не ноу-хау – в начале нулевых похожие льготы были введены в Испании с той же целью привлечения квалифицированных кадров для развития экономики. До 2005 года зарубежные граждане, которые жили на территории Испании более 183 дней в году, считались налоговыми резидентами – для них налог составлял от 15% до 43% в зависимости от уровня дохода. Новый закон установил фиксированную ставку в 24%, при этом полученные за пределами Испании доходы освобождались от налогообложения. Неофициально закон прозвали в честь Дэвида Бекхэма, которого президент «Реала» Флорентино Перес переманил из «Манчестер Юнайтед» и сделал флагманом эры «галактикос».

«Галактикос» — Дэвид Бекхэм и Луиш Фигу Фото: Denis Doyle/Getty Images

В течение пяти следующих лет в Ла Лигу хлынул поток звёзд высшего калибра, которых в основном фрахтовал «Реал» – Арьен Роббен, Кака, Клас-Ян Хунтелар, Робиньо, Уэсли Снейдер. Венцом этого явления стал переход в 2009 году Криштиану Роналду с трансферным рекордом Ла Лиги в € 94 млн. Для португальца это был мощный карьерный скачок со значительной прибавкой к зарплате – Перес положил ему в € 11 млн в год. Чтобы удовлетворить аппетиты португальца, его бывшему клубу «МЮ» пришлось бы платить «грязными» на € 5-6 млн больше.

Пользующиеся налоговыми льготами игроки привлекли в Серию А 621 млн подписчиков

Пример Роналду применим и к «Ювентусу», в который форвард перешёл в 2018 году. До введения Декрета зарплата Роналду до вычета налогов составляла $ 64 млн в год, поэтому в 2020 году туринскому клубу стало значительно легче. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, ежегодно налоговые льготы обходятся итальянскому государству в € 674 млн (ими пользуются порядка 15 тысяч человек), и более 70% от этой суммы приходится на футболистов.

Всего за время действия Декрета им воспользовалось 198 из 653 игроков Серии А (30% от общего числа), а экономия для клубов оценивается примерно в € 150 млн. Можно не сомневаться, что «Рома» вряд ли смогла бы позволить себе услуги Жозе Моуринью (€ 7,5 млн за сезон), если бы не действующая экономическая программа. Впрочем, как и огромную зарплату нападающего Ромелу Лукаку в € 12 млн – правда, в случае с бельгийцем её часть всё же оплачивает владеющий правами на игрока «Челси».

Лаутаро Мартинес — Ромелу Лукаку — Душан Влахович Фото: Getty Images

Одни из самых высокооплачиваемых игроков Серии А

Декрет помогает не только клубам Серии А, но и другим лигам – без него английским, испанским, французским и в целом командам из других стран было бы гораздо труднее продавать футболистов в Италию. «Это самый интересный вариант с налогами среди топовых европейских чемпионатов. После таких изменений многие профессиональные спортсмены стали доступнее для итальянских клубов. Закон исключительно положительно сказывается на финансовой ситуации, которая сейчас очень важна в связи с действием финансового фэйр-плей», – восторгается адвокат международного агентства DLA Piper Антонио Томассини.

Улучшение результатов итальянских команд в еврокубках позволило им аккумулировать больше доходов. Только в прошлом сезоне команды Серии А получили € 375 млн от УЕФА в виде призовых и телевизионных контрактов, что на 40% больше, чем в сезоне до вступления в силу налоговых льгот. Клубы богатеют, сезонные абонементы дорожают с каждым годом, но это не отпугивает болельщиков, что подтверждают регулярные солдауты на топовых матчах на миланском «Сан-Сиро», римском «Олимпико» и стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Сумасшедший перформанс на миланском стадионе Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Рост конкурентоспособности привлёк также внимание брендов, которые, как и несколько десятилетий назад, снова находят Серию А привлекательной. Спонсорские контракты становятся всё более прибыльными, и их легче заключать (90% сделок приходится на иностранные компании), особенно если эти команды успешны и подписывают звёзд. Это значит, что они могут гарантировать большую известность, узнаваемость бренда и рекламу.

The Athletic утверждает, что игроки, пользующиеся налоговыми льготами, привлекли в лигу дополнительно 621 млн подписчиков в социальных сетях с момента вступления в силу Декрета. 50% этого прироста приходится на группу из 40 игроков, чьему переходу в Серию А способствовали налоговые льготы. Декрет, похоже, достиг главной цели – стимулировал экономический рост и создание рабочих мест. В «Милане», например, штат сотрудников в сравнении с 2018 годом увеличился со 145 до 250 человек.

Правительство Италии убеждено: закон должен больше помогать не иностранцам, а своим

Однако этой осенью итальянские клубы напряглись, потому что в ноябре Сенат объявил о пересмотре и возможной отмене Декрета об экономическом росте. Окончательное решение будет принято в начале следующего года, что грозит пересмотром действующих контрактов. Парламентариев не устраивает, что закон хоть и стимулирует финансовый рост клубов, но негативно отражается на прогрессе доморощенных воспитанников. В текущем сезоне на долю итальянцев приходится около трети (36,5%) игрового времени всех футболистов Серии А.

Примечательно, что эта статистика совершенно не бьёт по сборной Италии. Следующим летом команда Лучано Спаллетти будет защищать титул чемпионов Европы составом, средний возраст которого снизился с 29,5 до 26,5 лет. Это делает её третьей самой молодой национальной командой в топ-20 ФИФА после США и Англии. На молодёжном уровне Италия является единственной европейской страной, отправившей четыре разные возрастные группы в плей-офф ЧМ (U20), а также чемпионатов Европы среди юношей U17, U19 и U21. Прошлым летом юноши до 20 лет участвовали в финале ЧМ, а юноши до 19 лет стали чемпионами Европы.

Спаллетти вывел Италию в финальную часть Евро-2024 Фото: figc.it

По данным Calcio e Finanza, одним из нововведений в Декрете планируется сохранение льгот только для игроков национальных команд, проведших в их составе определённое количество матчей. Это должно помочь увеличить финансовые стимулы для подписания контрактов с молодыми итальянскими игроками, в то время как в нынешних условиях гораздо дешевле покупать за границей. «Нужно непременно отменить Декрет, – голосит президент «Эмполи» Фабрицио Корси. – Это антиитальянский закон, он помогает только иностранцам. Другое дело, если бы льготы имели клубы, покупающие итальянских игроков».

Совсем другое мнение у генерального директора «Милана» Джорджио Фурлани. «Было бы полным безумием менять Декрет. Футбол стимулирует туризм. Он приводит людей в города, наполняет отели и рестораны. Серия А сотрудничает с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества и Итальянским торговым агентством, чтобы использовать своих легенд в качестве послов бренда Италии», – считает функционер.

Что бы ни решили итальянские парламентарии, Декрет уже спровоцировал отличный экономический рост клубов Серии А и вернул лиге утраченную конкурентоспособность. В конце концов, в Испании Закон Бекхэма просуществовал всего пять лет, но это не помешало впоследствии испанским клубам семь раз обновить трансферный рекорд и семь раз выиграть Лигу чемпионов.