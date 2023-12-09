Матчи в манежах вместо игры в снегопад — крутая ностальгия! Помните самые крутые?

Тему зимнего футбола в России опять бурно обсуждают после «снежных матчей» между ЦСКА и «Ростовом», а также «Балтикой» и «Спартаком». Звучат предложения перейти с системы «осень-весна» обратно на «весну-осень». Но при любом формате от подобных матчей нам не уйти, как в ноябре-декабре, так и в феврале-марте. Природу не обманешь. А крытые стадионы строить по всей стране – удовольствие дорогое.

Можно сверстать календарь так, чтобы на стыках первой и второй частей сезона южные команды и «Зенит» на закрытой «Газпром Арене» играли дома. Но в одном случае это не сработает – с московскими клубами. В РПЛ стабильно играют четыре-пять столичных команд, которые в том числе по причинам безопасности разводят так, чтобы кто-то в каждом туре играл на выезде, а кто-то – дома. И это проблема.

Кажется, пришло время для чего-то нового – «хорошо забытого старого». Почему бы московским клубам снова не играть зимой в манеже? И болельщикам комфортно, и для самих игроков современные технологии позволяют создать нормальные условия. Не коврик класть на бетон – травмоопасный, как 30-40 лет назад, а искусственные поля последних поколений. Кто этим должен заниматься и как клубам не потерять в деньгах, другой вопрос. Очевидно, нужна инициатива лиги.

Некоторые матчи в манежах в чемпионатах СССР – настоящая ностальгия! Давайте вспомним их. От более ранних к более поздним.

21.04.1990. «Спартак» — «Металлист» — 6:0

Если вы не видели, как играл Александр Мостовой до того, как стать Царём, достаточно посмотреть обзор матча чемпионата СССР сезона-1990 между «Спартаком» и «Металлистом». Перед той игрой 7-го тура в СК «Олимпийский» москвичи занимали пятое место, а харьковчане – 10-е. Но на поле как будто были команды с разных планет. Особенно во втором тайме, когда вратарь «Металлиста» Валерий Дудка пять раз вынул мяч из своих ворот. Сразу трое спартаковцев – Мостовой, нападающий Валерий Шмаров и полузащитник Игорь Шалимов – оформили дубли. Последний гол Мостового – шедевр гения. Царь расправился с четырьмя соперниками на «носовом платке» и положил мяч в сетку.

16.03.1990. «Спартак» — ЦСКА — 5:4

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА, состоявшееся месяцем ранее на поле того же «Олимпийского», наверное, можно считать самым легендарным матчем российских команд в манеже. Красно-белые и красно-синие при полных трибунах устроили сумасшедшую перестрелку и забили девять мячей на двоих! Армейцы повели на 11-й минуте после гола Валерия Брошина. «Спартак» в следующие 15 минут ответил тремя мячами Геннадия Перепаденко, Шмарова и Сергея Родионова. Однако к 74-й минуте ЦСКА уже выигрывал со счётом 4:3 благодаря хет-трику Игоря Корнеева. Но в концовке автогол Сергея Фокина и второй гол оформившего дубль Родионова принесли красно-белым невероятную победу.

10.11.1987. «Спартак» — «Гурия» — 1:0

«Золотой» матч красно-белых в сезоне-1987. За два тура до финиша лидер чемпионата «Спартак» опережал «Днепр» на два очка (столько же тогда давали и за победу), а «Гурия» была последней и вылетела из высшей лиги. Однако на поле «Олимпийского» при 35 000 зрителей грузинская команда неожиданно дала бой столичной. Спартаковцы никак не могли дожать «Гурию» – нулевая ничья продержалась до 83-й минуты. А потом нетипичный для себя гол забил Фёдор Черенков. После подачи углового и красивого паса ударом через себя Черенков точно пробил головой из пределов вратарской.

25.11.1986. «Динамо» М — «Динамо» К — 1:1

Годом ранее в манеже «Олимпийского» могло стать чемпионом московское «Динамо». Это случилось бы, если бы бело-голубые победили дома одноклубников из Киева. Хозяева повели в счёт уже на четвёртой минуте после гола Василия Каратаева, но команда Валерия Лобановского, завоевавшая в тот год еврокубок, включилась на полную мощь и ушла от поражения – ответный мяч забил Василий Рац. Ничья оставила киевлян в борьбе за золото. Судьба титула в итоге решилась в матче тех же соперников в Киеве. Команда Лобановского выиграла чемпионство, победив со счётом 2:1.

01.03.1986. «Динамо» М — «Зенит» — 3:4

А стартовал тот сезон для московского «Динамо» ярчайшим матчем с «Зенитом» в другом манеже – ЛФК ЦСКА. Около 5000 зрителей заполнили все места на трибунах и балконах. Команда Эдуарда Малофеева полетела в атаку при поддержке своих болельщиков и вышла вперёд после гола Александра Бородюка. Однако «Зенит» ещё до перерыва ответил тремя мячами, забитыми в течение семи минут! Во втором тайме динамовец Сергей Стукашов оформил дубль, и всё началось сначала. А в концовке у «Зенита» на замену вышел 17-летний Олег Саленко. Будущий лучший бомбардир ЧМ-1994 и забил гол, который решил исход встречи.

Михаил Бирюков, Сергей Дмитриев и Сергей Веденеев Фото: fc-zenit.ru

19.11.1982. «Спартак» — «Динамо» Мн — 3:4

Малофеев выигрывал с «Динамо» титул в московском манеже четырьмя годами ранее. Но не как хозяин поля, а как гость – с минскими бело-голубыми. Перед последним туром команда из Беларуси опережала на одно очко киевских одноклубников. «Динамо» требовалась победа в столице над «Спартаком». Игра проходила в манеже ЛФК ЦСКА, поэтому «золотой» для минчан матч собрал всего около 5000 болельщиков.

Красно-белые вышли вперёд на исходе трети первого тайма благодаря голу Александра Калашникова, но в следующие 40 минут забивало только «Динамо». Игорь Гуринович оформил дубль, а Пётр Василевский и Сергей Алейников забили по мячу развалившемуся «Спартаку». Интригу вернул дубль Сергея Шавло – у спартаковцев оставалось ещё 15 минут, чтобы спастись. Тем не менее минчане удержали счёт 4:3 и впервые в своей истории стали чемпионами.

Бонус. Первый матч «Спартака» в чемпионатах России — тоже в манеже!

Матчи в манежах проводились и в первых чемпионатах России. До тех пор, пока руководство нашего футбола не запретило играть под крышей. Например, «Спартак» свою первую домашнюю игру в российских чемпионатах провёл на поле ЛФК ЦСКА. 29 марта 1992 года соперником команды Олега Романцева стали «Крылья Советов». Красно-белые не оставили шансов самарцам, победив со счётом 5:0. 17-летний форвард-дебютант Владимир Бесчастных сделал дубль, два мяча забил и полузащитник Игорь Ледяхов, а автором ещё одного гола стал будущий тренер «Спартака» Андрей Чернышов.

Права на видео принадлежат РФС.