Крайним в скандальном матче ЦСКА делают судью. Верите, что Шафеев уделал Карпина и Алаева?

Про игры в снегопад вчера снова было сказано много всего хорошего. Повод, конечно, очевидный – матч ЦСКА и «Ростова» в Москве проходил при невероятном снегопаде. Не в первый раз в этом сезоне футболистам РПЛ везёт на ужасные погодные условия – был жуткий туман в Самаре в игре «Крыльев» и «Оренбурга», снегопад в Калининграде («Балтика» – «Спартак») и теперь ЦСКА – «Ростов». Но есть у этих матчей кое-что общее, помимо непригодных для футбола условий. Это судья Рафаэль Шафеев. И все три он отработал хорошо.

В самарском матче, по оценке Игоря Федотова, Шафеев лишь ошибочно назначил 11-метровый в ворота хозяев. Решение после просмотра повтора он отменил — и впоследствии правильность этой отмены подтвердил ЭСК РФС.

Судья Шафеев в матче «Крылья» — «Оренбург» Фото: ФК «Крылья Советов»

В Калининграде обошлось и вовсе без сложных решений: Шафеев получил от Игоря Федотова высшую оценку — 8,5.

Судья Шафеев в матче «Балтика» — «Спартак» Фото: ФК «Балтика»

Да и в матче ЦСКА Шафеев справился — даже сам назначил 11-метровый в начале игры, а в концовке удалил футболиста «Ростова» (оба решения, по мнению нашего эксперта, правильные). А на поле, как и в Калининграде, Шафеев вышел в футболке с коротким рукавом!

«Видимо, погода ходит за Шафеевым, — прокомментировал произошедшее Игорь Федотов, — прилипает. В таких играх автоматически можно приплюсовывать к его оценке 0,1 балла. Очень тяжело в таких условиях, концентрация должна быть запредельной. Самое сложное — ты не видишь линии. Если отстанешь от эпизода — всё. Физическая подготовка тут на первом месте, а бегать в такую погоду тяжело, снег летит в глаза. Главное — ничего не придумать: лучше не назначить то, что есть, чем назначить то, чего нет».

Для Рафаэля матч между ЦСКА и «Ростовом» стал уже девятым в этом сезоне РПЛ. По судейским меркам он ещё молодой. Профессиональная карьера футболиста у него не задалась, поэтому с сезона-2015/2016 он начал обслуживать матчи молодёжного первенства, а с 2021 года — ФНЛ. Ну а в РПЛ Шафеев работает с сентября прошлого года. И вот сейчас, кажется, получил славу. И сделал это красиво, а не «с помощью» скандала.

Но Шафеевым довольны не все. Видели ведь выше вопрос от Карпина? Ну, про «дебила, который принимал решение». Получилось так, что Карпин этими словами наехал… Как раз на Шафеева. Это следует из следующей цитаты главы РПЛ Александра Алаева: «Сомнения были, у меня была позиция переносить игру на завтра, регламент позволяет это сделать. Если судья останавливает игру, её можно доиграть на следующий день. В понедельник погоду обещают без снега, но мороз, имеем техническую возможность провести матчи завтра. Но есть правила игры, регламент, судья принимает решение. Перед матчем ЦСКА — «Ростов» судья Шафеев принял решение играть, игра состоялась. Здесь (на «РЖД Арене». — Прим. «Чемпионата») судья принял решение задержать матч. Мы обсуждали ситуацию с главным судьёй. Он сказал, что матч в подобных условиях состоялся в Калининграде, он не видит смысла его переносить. Наверное, он был прав, не мне судить».

Получается, 31-летний судья, который работает в РПЛ чуть больше года — серый кардинал нашего футбола? Заставляет Карпина наговорить на дисквалификацию, боссов РПЛ — оправдываться, футболистов — мокнуть под снегом, а персонал стадиона — бегать по полю с лопатами во время игры и расчищать поле. И это когда на стадионе до матча находится целый президент РПЛ, а Карпин звонит Митрофанову и просит перенести игру (об этом рассказал комментатор Тимур Журавель). Представляете себе масштаб личности Шафеева? Алаев и Карпин просят не играть, а судья лично отвечает: «Нет, я решил играть — будем играть».

Правда, хочется понять — а кому был невыгоден перенос матча? Предположим, что, например, клубам (это лишние деньги) и букмекерам (в такую-то погоду результат скорее будет рандомным). А ещё можно вспомнить про конфронтацию между судейским департаментом и РПЛ. Её ведь сложно не заметить. Началось всё с высказывания Алаева про Мажича. А после этого клубы и их представители перестали стесняться в выражениях в адрес судей.

И вот на фоне этой «войнушки» обвинения в снежном матче летят… В адрес простого судьи. Который сам, без каких-то звонков или разговоров с боссами нашего футбола (РПЛ, судейского департамента или РФС), решил сыграть в снегопад и подставить весь российский футбол. Ну, это если верить официальной версии.

Вы как, верите?