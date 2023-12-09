Худший матч «МЮ» в этом сезоне. И это с 15-й командой АПЛ!

Кажется, в АПЛ нет команды, которую лихорадит больше «МЮ». Провал в Лиге чемпионов сочетается с удачным выступлением в чемпионате в ноябре (победы во всех трёх турах) и как следствие выигрыш во всех номинациях за месяц (лучший футболист АПЛ – Магуайр, лучший тренер – тен Хаг, лучший гол – Гарначо). А ещё после достаточно уверенной победы (в первую очередь по содержанию) над «Челси» можно было подумать, что команда набрала ход. Видимо, показалось.

Теперь «МЮ» принимал на своём поле «Борнмут» – 15-ю команду АПЛ. И уже на пятой минуте хозяева пропустили. Сначала Мактоминей в центре поля был первым на мяче, но позволил себя опередить. Затем Амрабат не заблокировал прострел с фланга. Ну и Магуайр с Шоу не смогли накрыть финальный удар Соланке.

Примечательно, что Шоу снова вышел в центре защиты, а на левом фланге обороны на этот раз оказался Регилон. В нападении не нашлось места ни Рашфорду, ни Хойлунду. Оба вышли лишь на замену во втором тайме. Возможно, в том числе поэтому Магуайр так часто подключался к атакам. Например, на этом скриншоте в штрафной «Борнмута» у точки пенальти находится именно защитник «МЮ».

Манчестер Юнайтед – Борнмут Фото: Кадр из трансляции

Команде тен Хага во многом повезло пропустить лишь один мяч за первый тайм. На 38-й минуте всё тот же Соланке попал в штангу. На перерыв соперники уходили под свист трибун, который, судя по всему, адресовал вовсе не гостям.

Если первые 45 минут были просто невнятными со стороны «МЮ», то второй тайм оказался даже более обескураживающим. «Борнмут» забил ещё дважды! И опять помогла быстрая атака. На 68-й минуте едва гости перехватили мяч – сразу убежали вперёд, пока оппонент не успел выстроиться в обороне. В результате, Биллинг забил головой после навеса.

Манчестер Юнайтед – Борнмут Фото: Stu Forster/Getty Images

Прошло лишь пять минут и «Борнмут» забил в третий раз. Просто навес с углового на дальнюю штангу и Сенеси без сопротивления пробил с линии вратарской. Гости забили свои голы с удивительной лёгкостью. А в компенсированное время из-за ошибки Магуайра даже положили четвёртый, но VAR отменил гол из-за попадания мяча в руку Уаттаре.

После финального свистка трибуны ещё сильнее освистали футболистов «МЮ». Настроение болельщиков подпортил ещё и тот факт, что капитан Фернандеш получил пятую жёлтую карточку в этом сезоне АПЛ и теперь пропустит матч с «Ливерпулем» в следующем туре.