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«Сочи» — «Оренбург» — 1:1, видео, голы Игнатьева, Хотулёва, обзор матча РПЛ: кто будет новым главным тренером сочинцев

Ужасный финал первой части сезона для «Сочи». Кто будет новым тренером команды?
Анатолий Романов
Ужасный финал первой части сезона для «Сочи»!
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Есть три кандидата из числа иностранцев.

«Сочи» – самое большое разочарование первой части сезона РПЛ. Серебряный призёр 2022-го уходит на зимний перерыв на последнем месте, сыграв в 18-м туре вничью с «Оренбургом» (1:1). Теперь главный вопрос зимы для «Сочи» – кто будет тренировать команду и спасать её от вылета весной 2024-го.

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Ещё несколько дней назад «Чемпионат» сообщил, что один из кандидатов на роль нового главного тренера «Сочи» – Жарко Лазетич. Клуб и 41-летний сербский специалист провели переговоры. На сегодняшний день этот тренер находится на контракте, он возглавляет «ТСЦ Бачка Топола».

Лазетич тренирует всего восемь лет – начинал ассистентом в «Партизане», а самостоятельно работает только четыре с половиной года. То есть опыт у серба не очень большой. «ТСЦ Бачка Топола» он принял в ноябре 2021-го, а в прошлом сезоне добился с командой лучшего результата в её истории. «ТСЦ Бачка Топола» заняла второе место и получила путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Впрочем, ЛЧ для команды Лазетича завершилась, едва стартовав. В третьем отборочном раунде «ТСЦ Бачка Топола» проиграла по сумме двух матчей намного более сильной по подбору игроков португальской «Браге» (0:3 в гостях и 1:4 – дома).

Команда Лазетича отправилась на групповой этап Лиги Европы, где после пяти туров занимает последнее место с одним очком в квартете с «Вест Хэмом», «Фрайбургом» и «Олимпиакосом». В чемпионате Сербии нынешнего сезона «ТСЦ Бачка Топола» находится на третьем месте. Отставание от «Црвены Звезды» и «Партизана» – 10 очков.

Помимо того, в российских СМИ сообщалось, что на пост главного тренера «Сочи» претендуют ещё два иностранных специалиста, причём уже работавшие в РПЛ – словак Владимир Вайсс и чех Павел Врба.

59-летний Вайсс возглавляет сейчас «Слован» из Братиславы. С этой командой он три последних года выигрывал чемпионат Словакии. В России Владимир трудился достаточно давно: с февраля 2006-го по май 2007-го тренировал «Сатурн». С Вайссом команда из Раменского провела в РПЛ 40 матчей, из них 23 (!) завершила вничью. У словака было только восемь побед при девяти поражениях. Он набирал 1,18 очка за игру.

В других клубах Вайсс был успешнее. У него пять чемпионских титулов в Словакии (ещё два с «Петржалкой» в 2005 и 2008 годах) и пять побед в Кубках страны. Три на родине и два – в Казахстане с «Кайратом». А сборную Словакии Владимир выводил на ЧМ-2010, где выиграл в группе у Италии и дошёл до 1/8 финала.

Владимир Вайсс

Владимир Вайсс

Фото: РИА Новости

60-летний Врба – свободный тренер. В октябре этого года он ушёл из «Злина», оставив эту команду на последнем месте в таблице чемпионата Чехии. В России Павел работал с «Анжи», но всего полгода – с июня по декабрь 2016-го. Махачкалинцы под его руководством провели 17 матчей в РПЛ, одержали пять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений. Врба, как Вайсс, набирал со своей командой 1,18 очка.

Однако и у Врбы много трофеев за карьеру. Он выиграл три чемпионских титула и Кубок Чехии с «Викторией Пльзень». Чемпионат и Кубок Словакии с «Жилиной». А в Болгарии взял золотые медали с «Лудогорцем». Павла восемь раз признавали в Чехии тренером года.

Как раз перед приездом в Россию Врба тренировал сборную Чехии и вывел её на Евро-2016. Но на самом чемпионате Европы чехи выступили неудачно, взяли лишь очко в матчах с Испанией, Хорватией и Турцией. Расторгнув контракт с федерацией, Павел тут же возглавил «Анжи».

Павел Врба

Павел Врба

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А на последнюю игру в 2023 году «Сочи» вывел Денис Клюев, который стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Александра Точилина.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 И. Игнатьев – 42'     1:1 Хотулёв – 90+4'    

Прервать серию из трёх поражений подряд «Сочи» помогло возвращение в основу лидера команды – Нобоа. Кристиан не попадал в стартовый состав более двух месяцев. В первом тайме сочинцы переиграли «Оренбург», а многие атаки хозяев шли через эквадорского плеймейкера. Именно Нобоа перед перерывом вывел своим пасом Игнатьева один на один с вратарём. Центрфорвард забил, гол отменили из-за положения вне игры, но VAR исправил ошибку судей в поле – офсайда не было. Для Игнатьева это второй гол в нынешнем сезоне РПЛ и только первый с игры.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Но в перерыве тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заменил сразу четырёх футболистов, и во втором тайме игра поменялась. На поле вышли неожиданно оставшиеся на скамейке Мансилья и Вера, для которого, возможно, это был последний матч за команду перед переходом в «Локомотив». «Оренбург» поддавливал и спасся в концовке. Если гол Марина не засчитали из-за офсайда (тут положение вне игры было), то забитый на 90+4-й минуте защитником Хотулёвым мяч отменить не могло ничто. Ассистировал ему как раз Вера. «Сочи» в два раза превзошёл соперника по ударам – 18:9 (в створ – 2:1, из штрафной – 12:5), тем не менее отдал победу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Очевидно, кто бы ни стал новым тренером «Сочи», команде нужно мощно усилиться, чтобы выжить в РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ
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