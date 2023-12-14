У команды Кокорина сложнейшая задача. Что нужно россиянам в последнем туре еврокубков

В четверг, 14 декабря, состоятся матчи последнего тура группового этапа в Лиге Европы и Лиге конференций. В этих встречах примет участие целая группа россиян. Для некоторых из наших легионеров игры 6-го тура решающие – определится судьба их команд в еврокубках. А остальные уже вышли в плей-офф. Рассказываем о ситуациях, в которых оказались клубы российских футболистов.

Кто из россиян вышел в плей-офф

«Аталанта» Алексея Миранчука лидирует в группе Лиге Европы с португальским «Спортингом», австрийским «Штурмом» и польским «Ракувом». Вне зависимости от исхода выездного матча с «Ракувом» итальянская команда финиширует первой и продолжит борьбу за трофей с 1/8 финала. У Миранчука в ЛЕ три матча без результативных действий – полузащитник трижды выходил на замену.

«Будё-Глимт» Никиты Хайкина занимает второе место в группе Лиги конференций с бельгийским «Брюгге», швейцарским «Лугано» и турецким «Бешикташем». Отрыв норвежцев от третьей строчки составляет шесть очков, а вот отставание от «Брюгге» всего три очка, поэтому заключительная игра в Бельгии превращается в решающую в борьбе за первое место в группе. У Хайкина четыре матча в ЛК (все в основе), три пропущенных мяча и один «сухарь», а с середины ноября голкипер залечивает травму плеча и не выходит на поле.

ПАОК Магомеда Оздоева – на вершине таблицы в группе с немецким «Айнтрахтом», шотландским «Абердином» и финским ХИКом. Первое место у греков уже никто не отнимет. У полузащитника пять матчей на групповом этапе, включая два в стартовом составе, голов или голевых передач пока нет.

Что нужно команде Кокорина

Александр Кокорин Фото: ФК «Арис»

Александр Кокорин со своим «Арисом» на грани вылета из еврокубков. Киприоты находятся на последнем месте в группе Лиги Европы с испанским «Бетисом», шотландским «Рейнджерс» и чешской «Спартой». Отставание в три очка от пражан оставляет надежду только на третью строчку, которая даёт путёвку в плей-офф Лиги конференций.

В 6-м туре «Арис» встречается как раз со «Спартой». При равенстве очков определяющим показателем становятся результаты очных встреч. В Чехии киприоты проиграли со счётом 2:3, так что теперь должны побеждать на своём поле с разницей в два гола, чтобы обойти конкурента по общей разнице мячей в личных встречах. «Арису» как никогда нужны голы Кокорина.

В этой Лиге Европы у Александра два забитых мяча и одна голевая передача за четыре матча. Ворота «Спарты» в Праге он поразил с пенальти. Впрочем, главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский признавался в интервью для «Матч ТВ» в начале декабря, что Кокорин до сих пор не в оптимальном состоянии:

«Что касается игры Кокорина, то не могу сказать, что он уже набрал форму в полной мере. Но однозначно сейчас он выглядит лучше… Это пока ещё не тот Саша, которого мы все хотим видеть, однако он прибавляет, старается. Надеюсь, в скором времени мы увидим его в наилучшей форме».

Что нужно команде Лунёва

Андрей Лунёв Фото: ФК «Карабах»

Азербайджанский «Карабах», за который выступает Андрей Лунёв, занимает второе место в группе с немецким «Байером», норвежским «Мольде» и шведским «Хеккеном». Леверкузен уже обеспечил себе победу в квартете, а вот «Карабах» с «Мольде» ведут борьбу между собой, имея за тур до финиша по семь очков. Победитель дуэли отправится в плей-офф Лиги Европы, проигравший свалится в плей-офф Лиги конференций.

По результатам встреч между собой азербайджанцы выше норвежцев. Следовательно, сегодня им нужно набрать не меньше очков, чем сумеет набрать «Мольде». «Карабах» играет дома с «Хеккеном», потерпевшим поражения во всех пяти матчах с разницей мячей 2:15, поэтому задача кажется достаточно простой. Надо очень «постараться», чтобы не победить такого соперника.

Лунёв – основной вратарь «Карабаха». В пяти турах Лиги Европы россиянин пропустил семь мячей и трижды сыграл «на ноль». Можно сказать, Андрей нашёл в Азербайджане свою команду.

Что нужно команде Лодыгина

Юрий Лодыгин Фото: Getty Images

«Панатинаикос» Юрия Лодыгина идёт третьим в группе с французским «Ренном», испанским «Вильярреалом» и израильским «Маккаби» из Хайфы. О плей-офф Лиги Европы можно забыть. Задача греков – не отдать своё место в весенней части еврокубков аутсайдеру «Маккаби», отстающему на два очка.

В этом туре «Панатинаикос» встречается как раз с израильтянами на своём поле. Ничья или домашняя победа выводят команду российского голкипера в плей-офф Лиги конференций. Если же выиграют гости, то для греческого клуба евросезон завершится уже в 2023 году.

Лодыгин – запасной вратарь «Панатинаикоса», в Лиге Европы он не играл. Впрочем, на фоне насыщенного календаря в последнее время он постоянно выходит в основе через тур в чемпионате Греции. Статистика – просто блестящая: пять матчей, всего один пропущенный мяч и четыре «сухаря».