Что за директора-испанца нашёл «Спартак». Работал с Россией и ужился со странным боссом

Нико Родригес никогда не работал за пределами Испании, но при этом у него имеется международный опыт. Два его последних места работы — «Эльче» и «Гранада». И там, и там рулят иностранные владельцы: в «Эльче» — аргентинец Кристиан Брагарник, в «Гранаде» — компания из Китая. Так что с боссами-иностранцами Родригес уже работал. В «Спартаке», если его назначат, ему наверняка пригодится этот опыт.

Родригес двигался по карьерной лестнице постепенно. Первый опыт в качестве спортивного директора он получил в команде «Алькоркон». Нико принял её в третьем дивизионе и через три года поднял во второй. «Алькоркон» закрепился в Сегунде, и тогда Родригес назначил тренером Пепе Бордаласа. Того самого, с которым годы спустя «Хетафе» дойдёт до 1/8 финала Лиги Европы.

Пепе Бордалас Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Нико отлично шерстил рынок второго и третьего дивизионов и качественно комплектовал «Алькоркон», имея очень скромные ресурсы. Главной звездой из тех, кто прошёл через команду Родригеса, впоследствии стал как раз Бордалас. Но и помимо него были люди, которые уже после «Алькоркона» попылили в Ла Лиге. Например, Пако Монтаньес, который играл за «Сарагосу» и «Эспаньол», или Жан-Сильвен Бабен, которого Родригес уже после ухода из «Алькоркона» подтянул в хихонский «Спортинг».

Между «Алькорконом» и «Спортингом» в резюме Нико Родригеса добавился ещё и «Лас-Пальмас». Тогда, в 2014 году, команда с Канарских островов намеревалась выйти из Сегунды в Ла Лигу, и эта амбициозная задача увлекла Родригеса. Лучшая его сделка в «Лас-Пальмасе» — аренда нападающего Серхио Араухо из «Бока Хуниорс». 22-летний парень настрелял в Сегунде 23 мяча и помог команде подняться в высшую лигу. Скоро Араухо исполнится 32, а тот сезон по-прежнему остаётся лучшим в его карьере.

Серхио Араухо в «Лас-Пальмасе» Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Несмотря на успех «Лас-Пальмаса», Родригес покинул команду уже летом 2015-го. Выяснилось, что по ходу сезона Нико вступил в переговоры с хихонским «Спортингом», который так же, как и «Лас-Пальмас», стремился из Сегунды в Ла Лигу. Вероятно, сыграло роль то, что Родригес — уроженец Хихона. Но боссы «Лас-Пальмаса» не посчитали это обстоятельство смягчающим и выставили спортивного директор за дверь без выплаты компенсации.

Медиа даже писали, что в конце сезона-2014/2015, когда «Лас-Пальмас» летал на выезды в континентальную Испанию, Родригес брал с собой гигантский багаж и постепенно перевозил с Канар вещи перед переходом в «Спортинг». При этом на футбольном багаже Нико, который тот оставил на Канарах, «Лас-Пальмас» сумел закрепиться в Ла Лиге. А вот у «Спортинга» с этим возникли проблемы.

Ласина Траоре Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Хихонский клуб из-за финансовых проблем попал под трансферные ограничения. Так что Родригес, по сути, мог рассчитывать только на подписания свободных агентов или аренды. Он бесплатно взял в «Спортинг» Бабена, которого знал по «Алькоркону», арендовал нападающего Антонио Санабрию, которым, по слухам, не так давно интересовался «Спартак». Плюс Родригес привёз в «Спортинг» Ласина Траоре после сомнительных шести месяцев в ЦСКА, а также подписал экс-защитника «Алании», «Краснодара» и «Томи» Огнена Враньеша.

При этом у спортдира «Спортинга» не сложились отношения с тренером Абелардо. И если в сезоне-2015/2016 эта конструкция как-то устояла и клуб остался в Ла Лиге, то уже через год он всё-таки отправился в Сегунду. Родригес пытался спасти ситуацию, уволил Абелардо и привёл нового тренера. Но в итоге всё это завершилось плачевно, и Нико самому пришлось покинуть клуб.

Дальше был сезон в «Альбасете», где в то время как раз происходила смена владельца. На этом фоне задача побороться за выход в Примеру была провалена полностью: команда заняла в Сегунде 17-е место. Однако сам Родригес в элиту всё-таки поднялся — его пригласил «Хетафе».

В «Хетафе» Нико встретился со своим старым знакомым — Пепе Бордаласом. Команда активно поработала на рынке летом 2018-го. В частности, Родригес привёл вратаря Давида Сорию, а ещё купил у «Валенсии» серба Неманью Максимовича — автора «золотого» гола в финале чемпионата мира U20. Максимович — вторая по сумме трансфера покупка в истории «Хетафе».

Неманья Максимович Фото: Cesar Cebolla/IMAGO/ТАСС

Сезон шёл отлично, «Хетафе» внезапно замахнулся на еврокубки, и нужно было усилиться зимой, чтобы подкрепить евроамбиции. И вот тут, как позднее решили в клубе, Родригес сработал недостаточно эффективно. Он взял в аренду у «Лидса» полузащитника Саму Сайса, а ещё подписал свободным агентом легенду «Арсенала» Матьё Фламини. Всё. В итоге «Хетафе» занял историческое пятое место и пробился в Лигу Европы, но Родригес покинул команду.

Между уходом Нико из «Алькоркона» и «Хетафе» прошло пять лет. За это время он сменил четыре клуба. Довольно нетипично для спортивного директора. Всё-таки это позиция, которая требует времени для выстраивания качественной работы. Но после «Хетафе» Родригес наконец нашёл клуб, где задержался на более длительное время.

Кристиан Брагарник Фото: из личного архива Брагарника

Нико снова отправился в Сегунду — в «Эльче». И практически параллельно с ним в клуб пришёл новый владелец — аргентинец Кристиан Брагарник, бывший футболист, бизнесмен и футбольный агент. Говорят, он даже вёл дела Диего Марадоны. Как только он пришёл, «Эльче» сразу поднялся в Ла Лигу. И тут началось!

Брагарник оказался ядерным патриотом Аргентины (и/или очень хитрым агентом) и решил наполнить «Эльче» своими соотечественниками. Всё это не могло обойти стороной спортивного директора Родригеса. Испанский тренер Пачета был уволен сразу после того, как вывел «Эльче» в Ла Лигу. На его место назначили аргентинца Хорхе Альмирона, который к тому моменту не проработал в Европе ни дня.

Альмирон продержался полгода. После него в «Эльче» поработали Фран Эскриба и Франсиско Родригес. А затем, в октябре 2022-го, Альмирона вернули. Вернули, чтобы он не выиграл ни одного из пяти матчей и вновь отправился на выход.

Всё это время «Эльче» обильно подписывал аргентинских футболистов. Были, кстати, и аргентинцы из России: Понсе из «Спартака» и Ригони из «Зенита». Был и нападающий Лукас Бое, интерес к которому приписывали «Спартаку» минувшим летом. Был и Хавьер Пасторе, который за полтора года сыграл 16 матчей, пополнил коллекцию травм и исчез так же внезапно, как и появился.

Самое интересное, что всё это время «Эльче» оставался в Ла Лиге. Да, команда не боролась за высокие места — но и не вылетала. А вылетела она уже после того, как ушёл Родригес. Три года в «Эльче» получились очень насыщенными, Нико наверняка наработал хорошие связи в Южной Америке. В контексте возможного перехода в «Спартак» это важно, учитывая, как сильно российские клубы сейчас ориентированы на южноамериканский рынок.

«Гранада» выиграла Сегунду в сезоне-2022/2023 Фото: Alex Camara/Getty Images

Летом 2022-го Родригес оставил «Эльче» и перебрался в «Гранаду». Нужно было вернуть команду в Ла Лигу, и всё получилось. Нико назначил тренером Пако Лопеса, и в итоге «Гранада» выиграла Сегунду. Правда, уже в нынешнем сезоне команда повалилась. Пока Родригес оставался спортивным директором, Лопеса не трогали. Но Нико сняли, а вслед за ним убрали и тренера.

При Родригесе в «Гранаде» появились футболисты, которые уже бывали в его предыдущих командах: защитник Микель, полузащитники Вильяр и Гумбау, уже упомянутый нападающий Бое. Как знать, возможно, скоро кто-то из них окажется в России. Но для этого нужно, чтобы сначала в России оказался Родригес.