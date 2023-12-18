«Реал» издевательски вынес соперника. Ещё и забили гол-шедевр с проходом через полполя

«Реал» раскатал на своём поле «Вильярреал» и увеличил отрыв от «Барсы». Теперь команды Карло Анчелотти и Хави разделяют семь очков.

«Вильярреал» приехал на «Сантьяго Бернабеу» за ничьей: команда Марселино Гарсии Тораля защищалась средним и низким блоками за счёт плотного и узкого расположения игроков в схеме 4-4-2. «Реал», в свою очередь, создавал ширину в атаке благодаря расположению условного защитника Васкеса на правом фланге и смещениям налево либо номинального форварда Родриго, либо защитника Менди. Поначалу складывалось впечатление, что «сливочным» не хватает насыщения штрафной игроками, помимо Диаса. Например, Беллингем при 0:0 лишь однажды угрожал воротам «Вильярреала» из штрафной.

Но постепенно эту проблему, если она действительно была, «Реал» решил. Гол в ворота «жёлтой субмарины» назревал. В середине первого тайма Модрич пробил в перекладину (правда, из-за штрафной), а на 26-й минуте Мадрид забил. Конечно же, Беллингем – свой 17-й мяч в сезоне! Англичанин сам развил эту атаку шикарным длинным переводом на Васкеса, тот одолжил мяч Модричу, а Лука сделал заброс прямо на голову Джуду, который был уже в штрафной в семи-восьми метрах от ворот и ждал паса.

После этого Васкес двумя жёсткими фолами довёл до слёз и замены Баэну. Словно мстил хавбеку «Вильярреала» за Вальверде. Напомним, в апреле этого года Баэна в ходе встречи с «Реалом» оскорбил семью уругвайца, за что после матча получил от него по лицу на парковке стадиона. Однако и «Реал» ещё до перерыва потерял травмированного игрока: Алаба заработал повреждение связок колена в единоборстве и смог покинуть поле только при помощи членов штаба «сливочных».

«Реал» доминировал и не дал «Вильярреалу» нанести ни одного удара в створ за тайм. А сами «сливочные» забили второй гол после углового. Мяч в штрафной отскочил к Васкесу, а от того – к Родриго. Сначала судья отменил гол из-за положения вне игры, но повтор показал, что офсайд привиделся лайнсмену. Техника исправила ошибку человека с флажком.

После перерыва продолжились вынужденные замены из-за травм. На второй тайм не вышел страдавший ещё по ходу первой половины форвард «Вильярреала» Морено. Он так и не встретился ни разу с мячом в штрафной хозяев. В карте его касаний все – вдали от ворот Лунина. «Реал», казалось, полностью контролирует игру, тем не менее «жёлтая субмарина» без Морено забила первым же ударом в створ на 54-й минуте. Гол из воздуха! Ничего не предвещало такого провала «Реала» в обороне. Моралес избежал офсайда благодаря глубокой позиции Рюдигера и пробил Лунина. Голкипер коснулся мяча ногой, но объективно имел мало шансов в этом эпизоде на сейв.

Однако интрига прожила недолго. «Реал», увеличив процент владения, создавал мало голевых моментов, пока Диас не потянул одеяло на себя. Браим сотворил гол-шедевр с проходом фактически через полполя на 64-й минуте. Ключевую ошибку допустил центрбек «Вильярреала» Манди, позволивший Диасу развернуться, обыграть себя и улететь к воротам. Потом Браим разобрался ещё один в один с Куэнкой и положил мяч в сетку. Феноменальные индивидуальные действия!

Довольно быстро «Реал» довёл своё преимущество и до крупного. Четвёртый гол – следствие прессинга команды Карло Анчелотти. «Сливочные» спровоцировали неудачный пас назад, перехватили мяч, и Модрич после подбора забил свой первый гол в сезоне Примеры.

В концовке матча, когда можно было расслабиться, почему-то стало слишком много эмоций. Завёлся Беллингем – мог заработать удаление. Видимо, по этой причине Анчелотти отправил Джуда отдыхать уже за четверть часа до финального свистка. «Реал» без англичанина сохранил заслуженную разгромную победу, о чём свидетельствует и статистика ударов – 22:3 (в створ – 9:1, из штрафной – 15:2).