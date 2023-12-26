Да, играть в одном турнире клубам с одним владельцем нельзя. Но есть нюанс.

«Жирона» не попадёт в Лигу чемпионов из-за «Сити»? Это неправда — и вот почему

«Жирона» штурмом взяла таблицу Ла Лиги и теперь делит первое место с «Реалом». Несмотря на то что суперкомпьютер оценивает вероятность её чемпионства всего в 4% (мадридскому клубу дают 91,1%), команда имеет все шансы занять лигочемпионскую позицию по итогам сезона.

Сейчас активно ведутся обсуждения, что «Жирона» всё равно может не попасть в ЛЧ, потому что клуб частично принадлежит City Football Group (CFG), в обширный футбольный портфель которой также входит и «Манчестер Сити». Группа приобрела сперва 44,3% акций «Жироны», а в 2017-м увеличила долю до 47%. По мультиклубной модели команды имеют «ряд совместных активов», включая соглашение по аренде игроков и финансовую поддержку. И тут мы обращаемся к регламенту клубных соревнований УЕФА, а именно – к статье 5. Правило ввели в 1998 году, чтобы помешать одним и тем же владельцам контролировать или оказывать влияние на несколько клубов, выступающих в одном соревновании.

«Никто не может быть одновременно вовлечён прямо или косвенно и в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивные результаты более чем одного клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА».

Главный прецедент, который произошёл из-за этого пункта, – это расследование УЕФА в отношении Red Bull, который владел «Лейпцигом» и «Зальцбургом». Команды в 2017-м квалифицировались в Лигу чемпионов, из-за чего футбольный орган начал изучать тесные спортивные и коммерческие отношения двух клубов. В итоге Red Bull изменил структуру владения и сделал это довольно хитро: компания осталась владельцем «Лейпцига», а в «Зальцбурге» стала числиться в качестве главного спонсора. УЕФА в итоге пришёл к выводу, что соответствующие «оперативные структуры клуба продемонстрировали достаточное разделение», и разрешил обеим командам соревноваться в еврокубках.

Этим летом УЕФА также допустил к еврокубковым турнирам «Милан» и «Тулузу» (общий владелец RedBird Capital), «Астон Виллу» и «Виторию Гимарайнш» (владельцы – Уэс Эденс и Нассеф Савирис), «Брайтон» и «Юнион» (владелец – Тони Блум). Для этого, правда, пришлось тоже кое-что поменять в структурах клубов: Джерри Кардинале (глава RedBird) вышел из совета директоров «Тулузы», бизнесменам Эденсу и Савирису пришлось уменьшить долю в португальском клубе до 29% и выйти из совета директоров, Блуму – сделать то же самое с «Юнионом». Кроме того, УЕФА выдвинул владельцам ряд правил, которые им необходимо соблюдать: нельзя передавать друг другу игроков, вступать в какие-либо сотрудничества, а также использовать общие базы данных, включая скаутские.

Что касается «Жироны», то CFG владеет миноритарной долей – остальные акции разделены между гватемальским предпринимателем Марсело Клауре, которому принадлежат 35%, и другими инвесторами. Это уже не попадает под ограничения УЕФА, однако между клубами всё равно есть связь: председателем правления является Пере Гвардиола – брат Хосепа. Для получения лицензии УЕФА на выступление в еврокубках вместе с «Сити» ему, вероятно, придётся покинуть свой пост.

В остальном же ограничений для «Жироны» нет – ну, кроме соблюдения базовых правил, которые УЕФА выдвинул и другим клубам: не заключать какие-либо формы сотрудничества, совместные технические или коммерческие соглашения, а также не использовать какую-либо общую базу данных скаутов или игроков. Самое существенное ограничение – никаких аренд и трансферов до сентября следующего сезона (в случае «Жироны» и «Сити» — до сентября 2025 года).

Так что, если испанский клуб не сбавит ход, мы вполне можем увидеть его в следующем сезоне в Лиге чемпионов.