Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего, таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Ростов

Топ-клубы РПЛ снова страдают от арбитров. Таблица ошибок судей после первой части сезона
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей
Аудио-версия:
Комментарии
В последних двух турах арбитры ошиблись не в пользу «Динамо» и «Краснодара».

Первая часть РПЛ — всё. В декабре ходило много разговоров об игре на разбитых газонах, заснеженных полях при минусовой температуре, возвращении к системе «весна-осень». Но тему судейства также нельзя обойти стороной. «Чемпионат» публикует таблицу ошибок арбитров по итогам 18 туров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Артём Чистяков ошибся не в пользу «Краснодара»

Артём Чистяков ошибся не в пользу «Краснодара»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.

Ошибки судей в 17-м и 18-м турах РПЛ

За прошедшие два тура арбитры совершили две грубые ошибки — по одной в каждом из уикендов.

  • В 17-м туре Артём Чистяков не удалил вратаря «Оренбурга» в матче с «Краснодаром».
  • В 18-м туре Рафаэль Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Странное решение, и я могу вновь сказать, что оно выдуманное. Борьба двух игроков, один схватил другого, и тот пытается выбраться. Это нормально. Никакого удара, толчка или отмашки со стороны Бальбуэны я не вижу. Не знаю, за что тут назначать пенальти. А игрок «Динамо» ещё и жёлтую получил».

Как судьи отработали в других матчах тура:
«Выпады про плохое судейство — это попытка подрыва». Как арбитры отработали 18-й тур РПЛ
Эксклюзив
«Выпады про плохое судейство — это попытка подрыва». Как арбитры отработали 18-й тур РПЛ

Таблица ошибок после 18-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА40-4
«Зенит»40-4
«Балтика»10-1
«Спартак»10-1
«Локомотив»21-1
«Сочи»21-1
«Динамо»21-1
«Ростов»330
«Урал»110
«Пари НН»220
«Оренбург»12+1
«Краснодар»12+1
«Крылья Советов»13+2
«Факел»14+3
«Рубин»03+3
«Ахмат»14+3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android