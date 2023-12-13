Топ-клубы РПЛ снова страдают от арбитров. Таблица ошибок судей после первой части сезона

Первая часть РПЛ — всё. В декабре ходило много разговоров об игре на разбитых газонах, заснеженных полях при минусовой температуре, возвращении к системе «весна-осень». Но тему судейства также нельзя обойти стороной. «Чемпионат» публикует таблицу ошибок арбитров по итогам 18 туров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Артём Чистяков ошибся не в пользу «Краснодара»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.
- таблица после 12-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура.
Ошибки судей в 17-м и 18-м турах РПЛ
За прошедшие два тура арбитры совершили две грубые ошибки — по одной в каждом из уикендов.
- В 17-м туре Артём Чистяков не удалил вратаря «Оренбурга» в матче с «Краснодаром».
- В 18-м туре Рафаэль Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом».
«Странное решение, и я могу вновь сказать, что оно выдуманное. Борьба двух игроков, один схватил другого, и тот пытается выбраться. Это нормально. Никакого удара, толчка или отмашки со стороны Бальбуэны я не вижу. Не знаю, за что тут назначать пенальти. А игрок «Динамо» ещё и жёлтую получил».
Таблица ошибок после 18-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|4
|0
|-4
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Спартак»
|1
|0
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Сочи»
|2
|1
|-1
|«Динамо»
|2
|1
|-1
|«Ростов»
|3
|3
|0
|«Урал»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|2
|2
|0
|«Оренбург»
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|1
|2
|+1
|«Крылья Советов»
|1
|3
|+2
|«Факел»
|1
|4
|+3
|«Рубин»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|1
|4
|+3