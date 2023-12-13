В последних двух турах арбитры ошиблись не в пользу «Динамо» и «Краснодара».

Топ-клубы РПЛ снова страдают от арбитров. Таблица ошибок судей после первой части сезона

Первая часть РПЛ — всё. В декабре ходило много разговоров об игре на разбитых газонах, заснеженных полях при минусовой температуре, возвращении к системе «весна-осень». Но тему судейства также нельзя обойти стороной. «Чемпионат» публикует таблицу ошибок арбитров по итогам 18 туров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Артём Чистяков ошибся не в пользу «Краснодара» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.

Ошибки судей в 17-м и 18-м турах РПЛ

За прошедшие два тура арбитры совершили две грубые ошибки — по одной в каждом из уикендов.

В 17-м туре Артём Чистяков не удалил вратаря «Оренбурга» в матче с «Краснодаром».

В 18-м туре Рафаэль Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Странное решение, и я могу вновь сказать, что оно выдуманное. Борьба двух игроков, один схватил другого, и тот пытается выбраться. Это нормально. Никакого удара, толчка или отмашки со стороны Бальбуэны я не вижу. Не знаю, за что тут назначать пенальти. А игрок «Динамо» ещё и жёлтую получил».

Таблица ошибок после 18-го тура РПЛ