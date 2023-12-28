Матч внутри матча. Одна из главных особенностей сезона РПЛ

Около 10 лет назад это было брендом АПЛ: близкий матч (иногда даже при разнице в два мяча) в концовке превращался в безумный карнавал без центра поля, где команды пытались исправить счёт на табло. В последние годы остальные лиги подтянулись в этом к Англии: с появлением на законной основе в футболе пяти замен динамика игры похожим образом может ломаться почти в каждой встрече любого чемпионата: достаточно сказать, что заканчивать матч могут составы полевых, обновившиеся ровно на 50%.

Искусство делать изменения в игре стало больше влиять на результат, но это именно искусство, а не учебник. Регулярно мы видим замены в районе 60-й минуты, так как принято считать, что примерно к этому времени футболисты, вышедшие в основе, выдыхаются. Само по себе это спорно, потому что из разговоров с самими игроками легко понять: яма действительно случается примерно после часа на поле, но это больше связано с интервалом нагрузки: 45 минут игры, 15 минут перерыва, затем снова 15 минут интенсивности. Такой перепад действительно может «выключить». Однако сами игроки, которые привыкли оценивать своё состояние на поле, признают, что эту яму возможно преодолеть – а дальше отыграть уже все 90 минут.

Здесь возникает несколько важных вопросов:

1. Уверены ли мы, что в яме всего два-три футболиста (обычно после часа делают двойную-тройную замену)? Если таких игроков больше, то почему меняют именно этих?

2. Если команда хочет забивать, то становится ли лучше, если в каждом матче тасуется верхняя тройка по принципу «сегодня ты 60 минут, а он – 30, а через неделю он – 60, а ты – 30»? Футболисты атаки очень зависимы от чувства гола, которое бывает важнее усталости. А чувство гола вырабатывается в том числе постоянством игры. Посмотрите, к примеру, как Жозе Моуринью использует Ромелу Лукаку: он не просто почти не меняет его в матчах Серии А, но и даёт ему играть дважды в неделю по 90 минут, не меняя и в матчах Лиги Европы, даже если «Рома» решила вопрос выхода в плей-офф. Лукаку при этом (и за счёт этого) идёт по сезону без провалов формы: к концу декабря не было случая, чтобы он оставался без результативных действий больше чем в двух матчах кряду. И мы говорим о, мягко говоря, габаритном нападающем, которых обычно считают уставшими в первую очередь.

Жозе Моуринью и Ромелу Лукаку в «Роме» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

3. Замена, особенно если это мультизамена двух-трёх игроков, приводит к изменению динамики игры. Говоря точнее: да, какой-то футболист мог оказаться «под водой», но он уже настроил взаимодействия с партнёрами в конкретном матче против конкретного соперника. Что правильнее: сохранить эти сложившиеся взаимосвязи, пусть и с подуставшим игроком, или вынуть из взаимосвязей важное звено и отправить нового футболиста настраивать их (что потребует времени, которого в матче всё меньше)? Мы часто слышим что-то вроде «не попал в игру» – это не характеристика действий одного футболиста, а характеристика взаимодействий, которые оказываются нарушенными.

Итак, имея в виду эти вопросы, можно быстро прийти к выводу, что если делать замены механически, по плану, просто потому, что надо, без учёта динамики игры, то очень легко нарушить баланс в действиях собственной команды и лишь навредить. Хрестоматийным примером этого сезона можно считать домашний матч «Зенита» с «Локомотивом», когда каждая последующая замена Сергея Семака делала команду хуже, и в итоге матч, который можно было закрывать ещё в первом тайме, чемпион отдал.

Карлуш Карвальял, один из моих преподавателей на курсе тактической периодизации, недавно ставший главным тренером «Олимпиакоса», в одной из лекций признался, что ему не нравится переход футбола с трёх замен на пять. Его позиция, которую я в целом разделяю, заключается в том, что игра от стремления к умному распределению коллективных сил на поле (что и есть тактика) получает крен к физической составляющей.

То есть: у тебя появляется больше возможностей латать тактические пробелы, которые приводят к большему пробегу, просто за счёт свежей рабочей силы; это, в свою очередь, отбирает преимущество у тех команд, которые разумнее строят свой тренировочный процесс, игровую идею и за счёт тактики могут оказаться в таблице выше ожидаемого места. Большое количество замен глобально приводит к тому, что меньше матчей выигрывается командой, которая лучше готова к сопернику в конкретный день, а больше матчей выигрывается командами, которые просто имеют более длинную скамейку с более сильными физически футболистами.

Это приводит и к большему классовому расслоению в лигах (понятно, что у топов скамейка обычно длиннее), и к селекционному перекосу – стремлению брать не футболистов с высоким игровым интеллектом, а тех, кто выносливее, быстрее, резче и выше прыгает.

Это общие проблемы новых правил, но есть и проблема разумного использования ресурса замен. В матче первого круга «Крылья Советов» в Москве весь матч полностью переигрывали «Локомотив», забили в концовке абсолютно заслуженный мяч и повели, но Игорь Осинькин тут же сделал двойную замену: вместо Бенхамина Гарре и Никиты Салтыкова (остроатакующих и активных игроков) вышли Дмитрий Иванисеня (опорный полузащитник) и Матео Барач (центральный защитник). Здесь нарушилась не только сложившаяся динамика взаимодействий, но и расположение игроков на поле: формально в полузащите стало на одну единицу меньше, а в последней линии – больше. Что произошло дальше? «Локомотив» забил дальним ударом из средней линии, откуда соперник собственноручно изъял одного игрока.

«Локомотив» в целом чаще остальных в чемпионате пользовался тем, что соперники делали изменения, а Михаил Галактионов терпеливо ждал, сохраняя сложившееся сочетание игроков.

Михаил Галактионов в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один важный пример случился в матче с «Краснодаром» в первом круге, когда вышедший на замену у «быков» Кади слишком вальяжно дал мячу выйти за боковую, и «Локо» с розыгрыша аута уже за пределами компенсированного времени сравнял счёт. Этот пример важен, потому что в нём фигурирует Кади – футболист, которому в целом бывает сложно войти в игру со скамейки.

В ключевом матче осени «Краснодар» повёл в счёте в Санкт-Петербурге, моментально вместо Никиты Кривцова вышел в центр поля Кади – и Александр Черников, который и так уже был подсевшим, окончательно перестал справляться с перекрытием центральной оси: Кади не настроил взаимодействие с опорным, через эту зону моментально начало сквозить.

Это не говорит о том, что Кади – плохой футболист (правда, он всё же специфический: ему реально проще играть, когда он в старте). Это говорит о том, что инструмент замены стоит использовать осторожно. Основным посылом сейчас чаще всего является следующий: «Надо заменить игрока, который перестал тянуть». А стоит смотреть на это так: «Что, учитывая ход и динамику матча, нам может дать свежий игрок?» Если подойти к вопросу так, то некоторые замены не состоятся, ведь будет решено, что лучше не ломать сложившиеся взаимосвязи.

Иными словами, как говорит тот же Карвальял, «я не видел такого, чтобы футболист, которого мы не заменили на 60-й минуте, на 70-й вдруг остановился и сел без сил».

Итак, к концовке матча РПЛ чаще всего начинается хаос — матч внутри матча. План на игру давно разрушился контекстом и заменами. Плюс не забываем, что часто тренеры готовят ко встрече игроков старта, а запасные как бы моделируют соперника – а тут на последние 10 минут у тебя четыре-пять футболистов, которые больше готовились играть как соперник, а не как своя команда. Естественно, это отражается на происходящем на поле: большая составляющая рандомизации результатов нашей лиги – это последние 10-минутки плюс компенсированное время.

Переведём это в цифры. 22% – столько голов в РПЛ забивается после 75-й минуты в нынешнем сезоне. В двух предыдущих – 19% и 20%. Сравним это с показателями топ-5 лиг за пять последних сезонов.

% голов после 75-й минуты в топ-5 лиг Европы Лига/сезон 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 АПЛ 16 15 17 14 21 Примера 18 17 20 17 19 Бундеслига 18 15 17 17 14 Лига 1 16 17 17 16 17 Серия А 16 15 18 18 21

Добавим для контекста три последних сезона чемпионатов Аргентины и Бразилии – основных поставщиков качественных атакующих игроков в Россию последние два года.

% голов после 75-й минуты в чемпионатах Аргентины и Бразилии Чемпионат/сезон 2021 2022 2023 Аргентина 18 15 17 Бразилия 16 17 20

Аномалия этого сезона чемпионата Англии объясняется просто: там в рамках эксперимента могут добавить ко второму тайму и 15 минут. Обращает на себя внимание, что цифры итальянской лиги после введения новых правил начали расти, и одна из составляющих объяснения будет перекликаться с российской. Там тоже уважают персональную опеку, а когда соперник имеет возможность обновить всю верхнюю тройку, да ещё и сохранить две замены, а ты играешь с наевшимися защитниками, которые против свежих должны играть один в один, вероятность того, что где-то в концовке лопнет, велика. Ровно так уже упомянутый Лукаку просто раздавил защитника «Лечче» на 90+4-й минуте очного матча и принёс своей команде победу. Бедный защитник до последнего пытался сдвинуть с места танк, отыгрывая один в один, вместо того чтобы оставить Ромелу вне игры. Похожих эпизодов хватает и в нашей лиге.

По цифрам видно, что в целом в РПЛ процент голов в последние минуты имеет тенденцию быть выше европейского, а в текущем сезоне — значительно. Но есть ещё один показательный пример, который мог бы хорошо завершить тему, потому что этот текст в первую очередь о том, как неосторожное использование полного пакета замен, что характеризует нашу лигу, может приводить к проблемам. Это цифры чемпионата Португалии (к слову, ещё одного важного донора нашей лиги) за последние пять лет.

% голов после 75-й минуты в чемпионате Португалии за последние пять сезонов 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 17 18 18 20 23

Устойчивый рост после ковида, а в текущем сезоне и вовсе зашкаливающее значение голов, забитых с 75-й минуты. В Португалии почти не обороняются персонально, тогда в чём секрет? Частично в том, о чём говорил Карвальял: более сильные команды дожимают в компенсированное время более слабых за счёт длины скамейки. Но есть и другая составляющая. «Я несколько раз отмечал, что мы делаем замену в оборону, а становится не свежее, а хуже, мы играем всё ниже», – сказал мне в одном из разговоров Руй Са Лемос, экс-тренер «Визелы», скромной португальской команды, которая не может позволить себе топ-игроков.

Это буквально та же проблема, что преследует наш чемпионат. Предполагается, что свежий игрок позволит отодвинуть игру от своих ворот, но часто время идёт, а команда действует ещё ниже, чем до замены, так как пострадали сложившиеся в игре взаимосвязи. Этот симптом обращает на себя внимание и требует системного (стратегического, тактического, селекционного) подхода в решении.

Ещё больше текстов автора читайте в его телеграм-канале.