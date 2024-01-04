Фееричный матч в Испании! «Атлетико» отыгрался с 1:3, а потом пропустил на 90+1-й минуте

«Жирона» и «Атлетико» закрыли программу очередного игрового дня в чемпионате Испании. И сделали это в максимально зрелищном стиле.

Очень бодрый старт настроил всех на то, что игра получится весёлой и результативной. Первая минута — первый момент у ворот «Атлетико». Артём Довбик оказался один перед Яном Облаком, но каким-то чудом просто не попал в створ. Однако украинец, как и вся «Жирона», даже не успели толком огорчиться, ведь через минуту мяч всё-таки оказался в воротах гостей. Вышедший в старте (впервые в этом сезоне Ла Лиги) Валери чётко положил в дальний угол — Облак даже не прыгнул.

Футболисты «Жироны» празднуют первый гол в матче Фото: Alex Caparros/Getty Images

Команде Диего Симеоне хватило всего 12 минут, чтобы отыграться. Правда, сначала боковой арбитр поднял флажок, и судейская бригада отменила гол Альваро Мораты. Но потом посмотрели повтор и прочертили линии — испанец был в правильном положении во время передачи Антуана Гризманна.

«Жирона» не обратила внимания на пропущенный мяч и ещё до перерыва дважды огорчила соперника. Сначала начудил Коке. Опытный футболист «Атлетико» завозился с мячом на своей половине, чем и воспользовался Иван Мартин. Впрочем, Облак справился с ударом испанца, а вот помешать Савио добить мяч в сетку уже не смог.

А потом хозяева здорово разыграли стандарт. Довбик после навеса забросил мяч на дальнюю штангу, а там Дейли Блинд с метра спокойно пробил в ближний угол. Непонятно, чем в это время занималась оборона «Атлетико». Надежды мадридского клуба на то, что там был офсайд, не оправдались. Судьи подтвердили решение в поле после повторов. Сразу вспомнилось, что «Атлетико» приехал в Каталонию с серией из трёх гостевых поражений в Примере.

Казалось, что команде Симеоне ничего не светит. Но «Атлетико» изменил ситуацию ещё до свистка на перерыв. И опять помог Мората. Нападающий одним касанием убрал защитника, а затем проткнул мяч в дальний угол. А чуть позже Альваро снова забил, но на этот раз судьи отменили гол после повтора. Фееричный первый тайм подошёл к концу, и, кажется, обе команды встретили его с недовольством. «Атлетико» – потому, что проигрывал. А «Жирона» – потому, что провалила последние минуты и многое позволила сопернику.

Альваро Мората — лучший игрок «Атлетико» в матче с «Жироной» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Сразу после перерыва гости врубили ураганный темп. Они безостановочно владели мячом, создавали один момент за другим и почти не выпускали соперника с его половины. Логично, что такое давление привело к третьему голу. И кто стал его автором? Снова Мората. Классный разрезающий пас Родриго Де Пауля, техничный удар Альваро, лёгкий рикошет от Эрика Гарсии — и вот на табло уже две тройки.

Кстати, Мората забил уже 12 мячей в этом розыгрыше Примеры. Лучше результат только у полузащитника «Реала» Джуда Беллингема (13 голов). Минуты с 60-й преимущество перешло к «Жироне». Если бы не Облак, который спас после непростого удара Довбика, гости могли бы снова «гореть». Впрочем, и у «Атлетико» были шансы для того, чтобы забить четвёртый мяч.

А развязка наступила на первой добавленной минуте. Иван Мартин нанёс удивительный удар — мяч залетел точно в дальнюю девятку. Самое забавное, что перед Мартином были сразу три игрока «Атлетико», но никто не помешал ему забить победный мяч. «Жирона» благодаря этой победе догнала по очкам «Реал» — сейчас команды делят первенство в таблице. А вот «Атлетико» снова проиграл на выезде, а отставание от лидеров уже составляет 10 очков.