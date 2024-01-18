Главные события Кубка Африки. Тут и спешка Онана, и смешной гол Замбии

В Кот-Д'Ивуаре вчера завершился 1-й тур Кубка Африки. Если вдруг вы не следили за турниром, то мы отобрали для вас главные события за эти пять дней.

1. Неожиданные результаты — сразу многие фавориты провалились

Всё началось с Нигерии (42-я сборная в рейтинге ФИФА), которая сыграла вничью (1:1) с Экваториальной Гвинеей (88-я). Затем уже Египет (33-й) не смог справиться с Мозамбиком (111-й) – матч завершился со счётом 2:2, а счёт лишь в добавленное время сравнял с пенальти Салах (ему ещё повезло, что мяч от штанги залетел в ворота). И в этот же день третья игра – третья сенсация. Гана (61-я) уступила Кабо Верде (73-й) – 1:2. На следующий день Камерун (46-й) сыграл вничью (1:1) с Гвинеей (80-й). С таким же счётом закончился матч между одним из фаворитов турнира Алжиром (30-я) и Анголой (117-я).

2. Эмоции игроков сборной Намибии после исторической победы

Про сборную Намибии можно было написать в предыдущем пункте, но лучше отдельно. Потому что эта команда обладает самым скромным составом на турнире – 24 футболиста в заявке оцениваются лишь в € 6,35 млн. И эта команда (115-я в рейтинге ФИФА) обыграла Тунис (28-й) – 1:0. Просто взгляните на лица людей, которые добыли первую победу на Кубке Африки в истории страны.

3. На тренера сборной Ганы напал болельщик (его арестовали)

Одним из последствий неожиданных результатов стал инцидент с тренером сборной Ганы Крисом Хьютоном. После поражения от Кабо-Верде на него в отеле напал болельщик. Полиция оперативно задержала фаната, а в соцсетях появилось видео с потасовкой на базе сборной. После этого тренер, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что ценит ту поддержку болельщиков, которая есть.

4. Травмированный Садик резко поправился

Странная ситуация произошла с нападающим сборной Нигерии Садиком. На него рассчитывали в национальной команде, но он не смог приехать на Кубок Африки из-за травмы. Тем не менее в среду он сыграл за «Реал Сосьедад». Главный тренер сборной Нигерии Пезейру не скрывал своё возмущение: «Я в замешательстве, но что я ещё могу сказать? Врачи дали заключение, что Садик травмирован и что он не восстановится за 15 дней. Отчёт отправили в клуб, там сказали, что Садик должен вернуться, хотя он хотел остаться».

5. Онана не попал на первый матч Камеруна (хотя очень хотел)

В воскресенье Онана отыграл весь матч за «МЮ» против «Тоттенхэма» (2:2), а затем сразу же отправился в Африку на частном джете. У вратаря было меньше суток до первого матча сборной Камеруна на турнире. После перелёта Онана пришлось проехать 240 километров на машине, но он успел приехать на стадион за три часа до игры. Однако тренер Сонг не включил голкипера в заявку на матч, что взбесило футболиста. По информации источника, вратарь возмущался: «Если меня не собирались использовать и включать в состав, тогда зачем я прилетел сюда на частном самолёте?»

Андре Онана Фото: Из личного архива Андре Онана

6. Сборная Конго пропустила (пока) самый неуклюжий гол турнира

Впервые на Кубке Африки отличился бывший полузащитник тульского «Арсенала» замбиец Кингз Кангва (сейчас принадлежит «Црвене Звезде»). Правда, в этом голе больше внимания привлёк вратарь сборной Конго. Мпаси-Нзау зачем-то убежал к боковой линии, хотя соперника с мячом контролировал защитник. Голкипер врезался в оппонента и посмотрел на судью, разведя руками. В это время игроки сборной Замбии вбросили аут, и как раз Кангва пробил по пустым воротам. Несколько защитников рухнули на газон, пытаясь дотянуться до мяча, но это лишь придало голу ещё больше ощущения неуклюжести.

Полная трансляция матча Кубка Африки и хайлайты доступны в Okko.

7. На Кубке Африки явно есть проблемы с билетами

В 1-м туре состоялось 12 матчей, и ни разу стадион не был заполнен на 100%, а на нескольких матчах посещаемость оказалась даже ниже 50%. Самая печальная картина была на матче Нигерия – Экваториальная Гвинея, проходившем в Абиджане на главной арене турнира. Она вмещает 60 000 зрителей, а пришли лишь 8500 человек (по официальным данным). Причём ровная цифра может означать, что количество зрителей ещё округлили в бо́льшую сторону. Тем временем мэр города Буаке раздавал бесплатные билеты, а полиция планировала арестовывать перекупщиков. Правительство Кот-д'Ивуара пообещало разобраться с проблемой в ближайшие 48 часов.