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Как играют российские футболисты за границей — Головин, Кузяев, Оздоев, Сулейманов, Лодыгин, Захарян

Шапи прервал голевую серию, Кузяев получил в лицо. Как россияне провели уикенд за границей
Кирилл Закатченко
Как играют российские футболисты за границей
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Головин прилично отыграл в Кубке, а Кокорин получил жёлтую.

Позади очередной уикенд. Самое время оценить, как российские легионеры проявили себя в европейских лигах.

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Монегаски обыграли «Родез» (3:1) в 1/16 финала Кубка Франции и взяли реванш за поражение годичной давности. Головин провёл на поле все 90 минут — его заменили, как только пошло компенсированное время.

Кубок Франции . 1/16 финала
20 января 2024, суббота. 19:30 МСК
Родез
Родез
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 10'     1:1 Музалимбожа Мамбо – 21'     1:2 Бен-Йеддер – 50'     1:3 Бен-Йеддер – 58'    

Россиянин совершил 77 касаний мяча, отдал 83% точных передач, совершил один удар по воротам и выполнил четыре паса под удар (лучший результат в составах обеих команд). Головин получил от платформы SofaScore 7,8 балла — второй результат среди полевых игроков.

Подробности победного матча монегасков:
Головин помог «Монако» приблизиться к трофею. Россиянин раскрутил голевую атаку
Головин помог «Монако» приблизиться к трофею. Россиянин раскрутил голевую атаку

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Zuma/TASS

«Гавр», как и «Монако», выполнил задачу по выходу в 1/8 финала Кубка Франции. 21 января команда Далера Кузяева одолела на выезде «Шатору» (клуб третьего дивизиона) — 1:0. Любопытно, что россиянин вышел на матч под 10-м номером, хотя в чемпионате играет с цифрой «14» на спине.

Кубок Франции . 1/16 финала
21 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Шатору
Шатору
Окончен
0 : 1
Гавр
Гавр
0:1 Нгура – 45+1'    

Для Кузяева матч сложился непросто. Сначала он получил ногой в лицо, а потом ему наступили на руку. В итоге Далер совершил 69 касаний мяча, отдал 88% точных передач, нанёс один удар, выиграл пять единоборств из восьми, совершил один перехват и заработал на себе три фола.

Кубковый матч получился для Кузяева по-своему запоминающимся:
Кузяев впервые сыграл во Франции под культовым номером. И получил ногой по лицу
Кузяев впервые сыграл во Франции под культовым номером. И получил ногой по лицу

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Захарян начал матч Примеры с «Сельтой» в запасе. Его выпустили только на 78-й минуте — за это время было тяжело проявить себя в атаке.

Испания - Примера . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мендес – 11'    

В одном из эпизодов Захарян получил сильный удар по ноге, но вернулся на поле и помог команде сохранить победный результат. Захарян совершил 11 касаний мяча, отдал четыре точные передачи из шести, совершил один отбор и допустил пять потерь.

Какую роль отвели Арсену в Виго:
Вместо Захаряна выпустили испанскую молодёжь. Но Арсен вышел удерживать победу
Вместо Захаряна выпустили испанскую молодёжь. Но Арсен вышел удерживать победу

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Магомед-Шапи Сулейманов

Магомед-Шапи Сулейманов

Фото: IMAGO/ANE Edition/TASS

Воспитанник «Краснодара» прервал крутую серию. Он забивал в трёх матчах чемпионата Греции подряд, но во встрече с «Олимпиакосом» этот номер не прошёл.

Греция - Суперлига . 19-й тур
21 января 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Арис
Салоники
Окончен
1 : 2
Олимпиакос
Пирей
0:1 Наварро – 17'     0:2 Родиней – 21'     1:2 Кини – 90+1'    

Шапи получил место в стартовом составе, но его заменили на 56-й минуте. На тот момент «Арис» уже пропустил два мяча. Сулейманов совершил 34 касания мяча, отдал 63% точных передач, три раза успешно применил дриблинг, заработал один фол, а сам совершил два.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: Mark Scates/Getty Images

ПАОК разнёс на выезде «Волос» (5:1), но Оздоев провёл не лучший матч. За 76 минут на поле он получил от SofaScore 6,6 балла. Хуже в команде результат только у двух других игроков.

Греция - Суперлига . 19-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Волос
Волос
Окончен
1 : 5
ПАОК
Салоники
0:1 Десподов – 22'     0:2 Мург – 45+1'     0:3 Десподов – 51'     1:3 Делетич – 58'     1:4 Тайсон – 71'     1:5 Цимас – 89'    

Магомед совершил 51 касание мяча, отдал 77% точных передач, нанёс один удар в створ и выиграл четыре верховых единоборства из пяти. А его команда по-прежнему бьётся за первое место в чемпионате Греции. Сейчас в турнире лидируют два клуба — ПАОК и «Панатинаикос».

Как сыграли другие?

Юрий Лодыгин в третий раз подряд попал в стартовый состав «Панатинаикоса» на матч греческой Суперлиги. Его команда обыграла «Астерас» (2:0), а сам россиянин оформил шестой «сухарь» в турнире. В целом работы у Юрия было немного, ведь соперник нанёс всего один удар в створ.

Греция - Суперлига . 19-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины
Окончен
2 : 0
Астерас
Триполи
1:0 Канталапьерда – 50'     2:0 Едвай – 74'    
Удаления: нет / Alagbe – 89'

Защитник Роман Нойштедтер отыграл весь матч за «Вестерло», но у его команды не было никаких шансов во встрече с «Брюгге» — 0:3.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 21-й тур
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Брюгге
Брюгге
Окончен
3 : 0
Вестерло
Вестерло
1:0 Rodrigues – 37'     2:0 Rodrigues – 65'     3:0 Нуса – 80'    
Удаления: нет / Пьедфор – 90+1'

Александр Филин отбегал 83 минуты в победном для «Эйпена» матче с «Моленбеком». Команда россиянина завершила игру без пропущенных мячей.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 21-й тур
24 января 2024, среда. 17:00 МСК
Моленбек
Брюссель
Остановлен
0 : 1
Эйпен
Эйпен
0:1 Эмон – 58'    

«Арис» одолел на своём поле «Анортосис», а Кокорин провёл почти весь матч. Россиянина заменили на 90+4-й минуте. Он обошёлся без результативных действий, а в первом тайме заработал жёлтую карточку.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 20-й тур
22 января 2024, понедельник. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 1
Анортосис
Фамагуста
1:0 Бенгтссон – 41'     1:1 Гассама – 69'     2:1 Sawo – 75'    

Нападающий «Ибицы» Николай Обольский открыл счёт в матче третьего испанского дивизиона с «Алькояно» (3:0). Россиянин отличился на седьмой минуте и оформил шестой гол в турнире. Он провёл на поле 78 минут.

Россияне, которые не сыграли в минувший уикенд

Матч с участием «Аталанты» Алексея Миранчука в Серии А перенесли. Дело в том, что бергамаски должны были играть с «Интером», но тот провёл предыдущие дни в Саудовской Аравии, где проводили Суперкубок Италии.

Денис Черышев снова просидел весь матч в запасе. На этот раз его «Венеция» не справилась на выезде с «Козенцей» — 2:4.

Италия - Серия B . Серия В. 21-й тур
20 января 2024, суббота. 18:15 МСК
Козенца
Козенца
Окончен
4 : 2
Венеция
Венеция
1:0 Тутино – 10'     2:0 Маррас – 19'     3:0 Тутино – 21'     3:1 Бузио – 24'     4:1 Тутино – 81'     4:2 Гиткьяер – 87'    

Резиуан Мирзов не попал в заявку бакинского «Нефтчи» на матч чемпионата Азербайджана с «Сабахом». Сама игра завершилась без голов.

Азербайджан - Премьер-лига . 19-й тур
21 января 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Сабах
Баку
Окончен
0 : 0
Нефтчи Б
Баку

«Бейтар» справился в Тель-Авиве с местным «Хапоэлем», а россиянин Григорий Морозов просидел весь матч в запасе.

Израиль - Премьер-лига . Премьер-лига. 18-й тур
22 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив
Окончен
0 : 1
Бейтар
Иерусалим
0:1 Friday – 75'    

Никита Иосифов недавно перебрался в клуб третьего испанского дивизиона «Кастельон». Его команда обыграла «Малагу» (1:0), а россиянин остался в запасе.

Как российские футболисты провели прошлый уикенд:
Головин оформил ассист, у Шапи — крутая серия. Выходные российских футболистов за границей
Головин оформил ассист, у Шапи — крутая серия. Выходные российских футболистов за границей
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