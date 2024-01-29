Как дела в европейских ФНЛ? «Лестер» мчит в АПЛ, а экс-герои РПЛ пылят в Италии и Франции

Во вторых дивизионах главных футбольных европейских стран сейчас болтаются многие именитые клубы: «Лестер» и «Саутгемптон» в Чемпионшипе, «Сампдория» и «Парма» в Серии В, «Гамбург» и «Шальке» во Второй Бундеслиге, «Сент-Этьен» и «Бордо» в Лиге 2, «Эспаньол» и «Леванте» в Сегунде. И даже там кое-кому из них весьма трудно — таких примеров хватает.

Чемпионшип

Чемпионшип, верхняя часть таблицы

«Лестер» хоть и лишился перед сезоном важных игроков вроде Харви Барнса и Джеймса Мэддисона, всё равно ожидаемо всех разрывает. 21 победа в 28 матчах — результат выдающийся. «Лисы» больше всех забили (56) и меньше всех пропустили (22), оформив семиочковый отрыв от «Ипсвича» и восьмиочковый от «Саутгемптона» — едва ли они отдадут первое место. Сами «святые» также имеют отличные шансы на повышение в классе. В гонке и «Лидс» с «Вест Бромвичем». Скучаете по этим командам в АПЛ?

Чемпионшип, нижняя часть таблицы

А вот кому из недавних представителей элиты плохо, так это «Хаддерсфилду». Йоркширцы в конце 10-х пару лет побегали в Премьер-лиге, но уже пятый сезон представляют Чемпионшип. Возможно, скоро это прекратится: команда лишь на три очка опережает «КПР» из зоны вылета. Ещё низко располагаются «Сток Сити», «Суонси» и «Блэкберн», но им падение в Лигу 1 едва ли грозит.

Сегунда

Сегунда, верхняя часть таблицы

Во второй испанской лиге среди первых недавние команды высшего света: «Эспаньол», «Эйбар», «Спортинг». Но выделяется «Леганес». Правда, в недавних 10 матчах у него только три победы, так что никто не удивится, если лидер скатится в зону плей-офф. Из неожиданных имён зрители Ла Лиги в следующем году могут увидеть феррольский «Расинг»: парни проводят в Сегунде лишь первый сезон и уже весьма в ней успешны — всерьёз претендуют даже на прямой выход.

Сегунда, нижняя часть таблицы

Из аутсайдеров отметим крах «Уэски» и «Андорры». Сине-гранатовые давно считаются «командой-лифтом»: за последние 10 лет поиграли и в третьей по силе лиге, и в первой. Третья их как раз заждалась. Андоррцы же не столь имениты, зато их президент — Жерар Пике. Дебютировав в Сегунде сезоном ранее, они сразу же стали седьмыми. Казалось, вскоре чужестранцы взлетят ещё выше, однако вместо прогресса последовал кризис. Его вероятный итог — возвращение в турнир послабее.

Серия В

Серия В, верхняя часть таблицы

Одна из легендарнейших итальянских команд, «Парма», третий сезон прозябает в Серии В. И, скорее всего, последний (на данный момент), потому что пармезанцы изо всех сил стремятся наверх. Претендентов скинуть их с трона много, и они минимум на расстоянии четырёх очков. Ситуация примерно та же, что и у «Леганеса» в Испании. Только пармезанцы стабильнее, хоть и разгромно отлетели в последнем туре «Модене» (0:3). Близка к возвращению в Серию А и «Венеция» Дениса Черышева. Но россиянин вряд ли останется в команде на следующий сезон, ведь он там плотный резервист.

Серия В, нижняя часть таблицы

А как вам «Сампдория» и «Специя» внизу таблицы второй лиги? Видеть их там — уже не что-то на грани фантастики. Особенно «моряков». Из-за долгов у них отняли два очка, но даже без учёта штрафа они всё равно шли бы во второй половине. И это при том, что в нападении там бегает Фабио Борини, а тренирует суперфорварда Андреа Пирло. По стоимости состава «Сампа» — вторая в Серии В (€ 41,35 млн). Что ж, если продолжит стагнировать, в Серии С будет первой.

Вторая Бундеслига

Бундеслига 2, общая таблица

Те, кто не заглядывал в таблицу Бундеслиги несколько лет, наверняка удивятся: а где «Шальке», «Герта», «Ганновер», «Гамбург»? Все они спрятались во Второй Бундеслиге. И выбираться оттуда планируют пока только «динозавры»: идут четвёртыми, пока именитые конкуренты либо осваиваются в середняках, либо вовсе рискуют свалиться в третью лигу — как «Шальке».

«Гамбург» в Бундеслиге 2 играет уже, страшно даже представить, шестой сезон. И каждый раз ему не хватает совсем чуть-чуть для успеха: неизменно забирает третье или четвёртое место. В стыковых матчах не повезло дважды: с «Гертой» (1:2) в 2022-м и «Штутгартом» (4:3) в 2023-м. Теперь точно надо проходить в элиту напрямую: фанаты одной из популярнейших немецких команд устали жить без Бундеслиги. Ну и персональные поклонники экс-ростовчанина Денниса Хаджикадунича, если такие есть: босниец сейчас там.

ДЕННИС ХАДЖИКАДУНИЧ Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Шальке» тем временем выше зоны вылета и переходных игр только по дополнительным показателям. Да, гельзенкирхенские гении за два года могут сменить первую лигу на третью. А ведь до этого они вылетали и сразу же возвращались. И да, у них четвёртый состав в чемпионате (€ 31,50 млн). Дешевле «Сампдории», конечно, но тоже мощно. При этом домашние матчи «горняков» неизменно собирают свыше 60 тыс. зрителей. Вот настолько в Германии любят футбол.

Лига 2

Лига 2, общая таблица

«Бордо» в прошлом сезоне едва не вернулся в Лигу 1, заняв третье место в том числе из-за технического поражения «Родезу» в последнем туре при счёте 1:1. Сейчас ситуация куда печальнее: 13-я позиция и лишь пятиочковое преимущество над «Анси» из зоны вылета. Из-за того «технаря» ещё и отняли один балл в нынешнем розыгрыше, но всё печально было бы и без санкции. Не спасает положение даже бывший игрок «Ротора», «Рубина» и тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили: у него 1+3 за 20 матчей.

Другой легендарный неудачник из Лиги 2, «Сент-Этьен», находится в лучшем положении: пусть и на 10-й строчке, однако с отставанием от зоны плей-офф на два очка. Просто во Франции невероятная плотность: пятое и 12-е место разделяют только три очка. «Осер» и «Анже» известны чуть меньше, тем не менее именно они, скорее всего, вместе вернутся в элиту. Если, конечно, вдруг не растеряют шести- и четырёхочковый запас (при матче в запасе) и не рухнут в плей-офф, а это не так уж и просто.