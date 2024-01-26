Как один человек изменил «Ливерпуль»

11 августа 2023 года. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его клуб договорился с «Брайтоном» о переходе опорника Мойсеса Кайседо. Это должен был стать ключевой трансфер для команды, которую к тому моменту уже официально покинули и Фабиньо, и Джордан Хендерсон, и Джеймс Милнер. А ситуация с Тьяго Алькантарой стала настолько мистической, что можно усомниться, играл ли он вообще когда-нибудь в Англии.

Мойсес Кайседо Фото: George Wood/Getty Images

Так получилось, что Кайседо прошедшим летом выбрал «Челси». А затем практически сразу ещё и Ромео Лавиа (запасной вариант для «Ливерпуля») предпочёл тот же клуб. Команде Клоппа пришлось брать на проблемную позицию Ватару Эндо из «Штутгарта». Вряд ли этот трансфер полностью удовлетворил тренера, который потом ещё лично пытался убедить Софьяна Амрабата перейти в «Ливерпуль». Марокканец оказался в «МЮ» – не сложилось. Как и у Эндо на старте сезона: в первых 10 турах после трансфера японец выглядел невнятно и лишь раз вышел в основе. Да и то ушёл с поля уже на 58-й минуте.

И в этой грустной обстановке на первый план вышел Алексис Мак Аллистер. Чемпион мира. Человек, которого взяли в центр поля за € 42 млн. Клоппу пришлось вынуждено ставить его на место «шестёрки», а не «восьмёрки». Было бы ошибочно утверждать, что это абсолютно новая позиция для агентинца. Так или иначе, он оказывался в этой роли в «Брайтоне» даже при наличии Кайседо на поле. И всё же базово качества Алексиса были больше нацелены на атаку.

Фото: Кадр трансляции

Возможно, это было заблуждение. Ну или Мак Аллистер сумел за полгода в «Ливерпуле» усовершенствовать свои навыки. Дистанции в 21 тур кажется достаточно, чтобы уже подмечать какие-то тенденции. К игре аргентинца иногда возникали вопросы (например, он «привёз» гол в матче с «Брайтоном» в 8-м туре), но если брать в целом, то статистика на этом отрезке впечатляет. В том числе в сравнении с тем же Кайседо, которого не удалось заполучить. Примерно всё, что касается продвижения мяча – тут Мак Аллистер либо лучше, либо намного лучше. Вот статистика сезона в среднем на 90 минут:

продвигающие передачи: 6,53 против 5,63;

6,53 против 5,63; удачные обводки: 1,16 против 0,99;

1,16 против 0,99; продвижение мяча за счёт ведения: 2,10 против 0,96;

2,10 против 0,96; касания в чужой штрафной: 1,88 против 0,51;

1,88 против 0,51; ожидаемые ассисты: 0,14 против 0,07;

0,14 против 0,07; удары: 2,04 против 0,63.

Мак Аллистер превосходит Кайседо в том числе и по некоторым оборонительным показателям. Например, по количеству заблокированных мячей, которым владел соперник (учитываются не только удары): 1,55 против 1,33.

Фото: Кадр трансляции

А последний матч «Ливерпуля» в АПЛ получился настолько удачным в плане обороны, что Мак Аллистер даже повторил рекорд клуба, сделав девять отборов за матч. Ни у одного другого футболиста не было больше за последние восемь лет. К этому стоит добавить 14 выигранных единоборств и 15 перехватов. Солидно, даже учитывая, что соперником был «Борнмут».

Игра аргентинца понравилась в том числе и другим футболистам «Ливерпуля», которые после матча пришли в комментарии к посту Алексиса. Например, Жота написал: mi número 6 («мой номер 6»). На что Нуньес ответил: nuestro número 6 («наш номер 6»). Ну а Клопп на пресс-конференции отдельно отметил журналиста, спросившего про Мак Аллистера: «Спасибо, что упомянули его! Иногда о таком забывают, потому что во втором тайме мы много забили. Абсолютно исключительный перформанс. Он действительно хороший футболист – суперважный для нас».

Юрген Клопп и Алексис Мак Аллистер Фото: Jon Super/AP/ТАСС

Правда, наиболее красноречива другая цитата Клоппа – декабрьская. То заявление выглядело не очень красиво по отношению к Кайседо и Лавиа, однако позиция тренера вполне понятна: «В прошедшее трансферное окно произошло несколько странных вещей. Но, между нами говоря, я смело могу сказать: «Боже, как же нам повезло!» Вряд ли так же думают опорники «Челси», которые могли оказаться сейчас в клубе-лидере АПЛ, а не в середине таблицы.