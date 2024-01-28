Головин отдал суперпас во Франции! Но «Монако» снова всё испортил

«Марсель» и «Монако» уже не участвуют в чемпионской гонке. Однако оба клуба преследуют цели попасть в еврокубки. «Марсель» и «Монако» обладают реальными шансами отобраться в Лигу чемпионов. В очной встрече одна из команд могла заработать важнейшие три очка, чтобы не отстать от конкурентов.

Лидер «Монако» — Александр Головин — вышел в стартовом составе, как и всегда. А вот своеобразной дуэли экс-игроков ЦСКА и «Спартака» не получилось: защитник «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший за красно-белых, пропустил игру из-за перебора жёлтых карточек. Но и без этого эпичности хватило с самого начала. Уже на седьмой минуте «Монако» открыл счёт. Александр Головин сделал классный ассист: он закинул мяч через спины защитников «Марселя», форвард Виссам Бен-Йеддер опередил их и пробил точно в правый угол ворот провансальцев. Неожиданный старт для хозяев.

А вот затем последовал ещё один важный для «Монако» эпизод. Но со знаком минус. Защитник гостей Гильермо Марипан совершил «фол последней надежды», срубив форварда «Марселя» Витора Оливейру. Красная карточка последовала незамедлительно.

Встреча резко поменяла характер, что логично. «Марсель» пошёл в атаку, стараясь отыграться, а затем и выйти вперёд. Но хозяевам никак не везло. Хотя и не вспомнить, какой момент заставил игроков «Марселя» схватиться за голову от обиды. Но на 38-й минуте гол всё же пришёл. Пьер-Эмерик Обамеянг хорошо сориентировался и пробил после отскока мяча. Сначала судья не засчитал гол из-за офсайда, но после помощи VAR изменил решение.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: ZUMA/ТАСС

Но какое удивление постигло болельщиков и «Марсель», когда на 45+3-й минуте «Монако» снова вышел вперёд. Отметился полузащитник Магнес Аклиуше, воспользовавшись пасом от Бен-Йеддера и нанеся удар в левый нижний угол ворот «Марселя». Вот так неожиданно завершился первый тайм.

А что Головин? Россиянин после ассиста не сильно выделялся, хотя один раз пробил по воротам.

Второй тайм, как и первый, начался с гола. Но на этот раз забил «Марсель». Леонардо Балерди зарядил издали и поразил ворота Филиппа Кёна.

Позже началась настоящая проверка для «Монако». Весь тайм гостям в меньшинстве приходилось отбиваться от «Марселя». Сами монегаски редко выбирались в атаку, хотя одно очко им не сильно помогает в борьбе за Лигу чемпионов. Головину также пришлось работать в обороне, а не думать, как создать опасный момент у чужих ворот.

Веселее стало в конце, когда Денис Закария получил вторую жёлтую и оставил «Монако» вдевятером. Монегаски думали только о том, как увезти хотя бы одно очко из Марселя.

Денис Закария Фото: ZUMA/ТАСС

«Марсель» старался, но забить не смог. Матч завершился ничьей, которая не принесла удовлетворения ни одной из команд. «Монако» сравнялся по очкам с идущим третьим «Брестом», но остался четвёртым и рискует отпустить соперника от себя (да ещё и «Лилль» обогнать может). Четвёртое место даёт право участвовать в квалификации ЛЧ, но вряд ли команда Ади Хюттера мечтает об этом.

«Марсель» же поднялся на шестую строчку, упустив шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов и к «Монако» в том числе. А Головину, кажется, стоит задуматься о смене клуба летом. Так как с нынешним ничего, кроме борьбы за место в ЛЧ, он не получит.