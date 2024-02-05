ЦСКА целый тайм мучился с «Факелом». А затем вышел Заболотный

Российские клубы активно готовятся к рестарту сезона РПЛ. ЦСКА и «Факел» провели контрольный матч в турецком Белеке. Интересно, что в чемпионате команды сыграют уже в начале апреля. А как прошла встреча сегодня?

ЦСКА ранее провёл три товарищеских игры. Команда Владимира Федотова обыграла оманский «Сохар» (4:1), московское «Торпедо» (3:2) и узбекистанский «Андижан» (2:0). «Факел» же провёл намного больше матчей. Команда Сергея Ташуева сыграла до ЦСКА с «Сабаилом» (Азербайджан), «Насафом» (Узбекистан), «Копером» (Словения), сборной Южной Кореи (U-23) и «Балтикой» Любопытно, что ранее 5 февраля воронежцы уже провели контрольную встречу с КАМАЗом (1:1). Так что матч с ЦСКА стал для них вторым за день. Пока что команды на сборах не играют основными составами. И Федотов, и Сергей Ташуев активно ротируют футболистов. Да и не все из них есть в распоряжении: у кого-то травмы, а защитник ЦСКА Келлвен, к примеру, находится в олимпийской сборной Бразилии. Однако уровень футболистов, даже не в оптимальных сочетаниях, всё равно разнится.

ЦСКА — «Факел» — 1:0 Фото: ПФК ЦСКА

С первых минут 1-го тайма ЦСКА выглядел симпатичнее, создавая куда больше опасных моментов. Несмотря на ротацию, армейцы вышли в классической расстановке с тремя центральными защитниками. А на флангах действовали Илья Агапов и Милан Гаич. Первый, кстати, был очень активен в первые 45 минут: часто подключался в атаку, угрожая воротам «Факела». Самый главный свой момент Агапов упустил уже в концовке тайма, из выгодной позиции пробив в Беленова. Интересно, что через минуту точно такой же удар нанёс Гаич – голкипер воронежцев снова выручил. Беленов в целом круто играл на протяжении матча, спасая «Факел».

Например, пару раз после угловых воротам воронежцев угрожал Виллиан Роша, пробивая головой. Но Александр всегда отводил угрозу. В штангу в первом тайме попадал Иван Обляков, очень активен был Виктор Давила. Но Беленов и удача помогли «Факелу» уйти на перерыв без пропущенных голов. Удивительно, как ЦСКА в итоге не забил.

Но уже на старте второго тайма москвичи забили. Получилось курьёзно: вышедший на замену Заболотный навесил в штрафную, откуда из невыгодной позиции пробил Давила. Получилось коряво, но мяч каким-то образом залетел в ворота «Факела» (спасибо рикошету от тела Владислава Мастерного).

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Кстати, Федотов на второй тайм выпустил шесть свежих футболистов. Одна из интересных фигур – 18-летний защитник Джамалутдин Абдулкадыров, впервые вышедший на сборах на поле. «Факел» после пропущенного гола старался атаковать и искать моменты у чужих ворот. Но получалось не очень успешно. Так сразу и не вспомнишь какую-то опасность, которую воронежцы создали для ЦСКА. Но и армейцы успокоились во вторые 45 минут. Такой прыти, как на старте, уже не было. Стоит учитывать, что команды на сборах находятся под нагрузками и ещё не в оптимальной форме. Так что ожидать шоу на протяжении всего матча не приходится.

Победная серия ЦСКА на сборах продолжилась. В следующей встрече армейцы сыграют с московской «Родиной» (9 февраля). А «Факел» 10 февраля снова проведёт две игры: с «Волгарём» и «Ордабасы» (Казахстан).