Умопомрачительная сенсация на Кубке Азии! Аутсайдер выбил Южную Корею и теперь в финале

Сборная Иордании – первый финалист Кубка Азии. Настоящая сенсация! 10 февраля в решающем матче за трофей иорданцы сыграют с победителем пары Катар – Иран.

Наверное, сто человек из ста поставили бы на победу Южной Кореи над Иорданией. Фаворит этой пары был очевиден. Тем удивительнее, как складывалась игра с первых минут. Иорданцы начали матч так, словно спешили на поезд до финала – включили сумасшедшие скорости, на взгляд со стороны, бегали намного больше, чем корейцы. Команда Юргена Клинсмана проигрывала сопернику в скоростях, её потрясающее атакующее трио Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – Ли Кан Ин («ПСЖ») – Хван Хи Чан («Вулверхэмптон») растворилось на поле. Казалось, что корейцев просто придавило ответственностью.

Иордания заработала несколько опасных стандартов, быстро «присел» на карточку центрхав корейцев экс-игрок «Рубина» Хван Ин Бём. Голевой момент был у самого результативного футболиста в составе иорданцев на этом турнире форварда Аль-Наймата из катарского «Аль-Ахли» – вратарь сборной Южной Кореи совершил сейв, а на добивании никого не оказалось. Но лучший момент иорданцев тот же Аль-Наймат создал перед перерывом, когда потрясающе разобрался с тремя оппонентами в штрафной корейцев и попал из убойной позиции в лицо голкиперу Чо Хён Во. Ждите этого Аль-Наймата в европейском клубе.

Команда Клинсмана в первые полчаса запомнилась разве что голом Сон Хын Мина из офсайда. Тройку центральных защитников (иорданцы играли по схеме 3-4-2-1) попытались вскрыть забросом за спины, пас прошёл, однако форвард «Тоттенхэма» попал в ловушку. А потом судья неожиданно назначил пенальти в ворота сборной Иордании, решив, что её защитник совершил наступ. Скандалу не дал состояться VAR: повтор доказал – сфолил на самом деле кореец. К этому времени счёт по ударам был 9:1 в пользу иорданцев! И только тогда корейцы показали свой класс на фоне чуть подсевшего противника. Провели действительно классную атаку, а Ли Джэ Сон из «Майнца» зарядил в штангу, красиво пробив через себя. Болельщикам понравилось.

После перерыва по первым минутам складывалось впечатление, что игра поменяется. Сборная Южной Кореи совсем забрала мяч, увеличив процент владения почти на 20%, а команда марокканского тренера Хусина Аммуты стала действовать осторожнее, немного опустила линии. Тем не менее на 53-й минуте иорданцы забили вполне заслуженный гол. Аль-Тамари из французского «Монпелье» перехватил крайне неудачный пас Пака Йон У назад, улетел к чужой штрафной и нашёл передачей всё того же Аль-Наймата. А форвард подсёк мяч над вратарём.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

Наказанием для ошибившегося Пака Йон У из эмиратского «Аль-Айна» стала замена – Клинсман снял с игры полузащитника и добавил ещё одного форварда. Вот только большой выгоды это корейцам не принесло. Сборная Иордании грамотно защищалась и гасила темп. А впереди разрывал дуэт Аль-Тамари – Аль-Наймат. Атакующий полузащитник «Монпелье» в середине второго тайма создал гол-шедевр. Аль-Тамари совершил слаломный проход, ушёл от нескольких соперников и забил ударом фактически из полукруга. Улыбчивый обычно Клинсман загрустил.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

Сборная Южной Кореи сильно разочаровала своей игрой в полуфинале. Клинсман провалил подготовку к матчу с Иорданией. Итоговая статистика ударов просто потрясает – 17:7 (в створ – 7:0) в пользу команды Аммуты, которая до конца не провалилась по физике. Один марокканский тренер сотворил громкую сенсацию на ЧМ-2022, а другой преподносит на Кубке Азии. Звёзды корейские тоже должны разделить ответственность вместе с тренером. Например, Сон Хын Мин завершил встречу без ударов и ключевых передач. Корейцам не принёс голевых моментов даже банальный навал.