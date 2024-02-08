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Трансферы АПЛ: Мухаммадали Уринбоев перешёл из Пахтакора в Брентфорд, что за футболист, сборная Узбекистана, сын Бекхэма

Первый узбекистанец в истории клубов АПЛ. Уринбоев будет играть с сыном Бекхэма
Александр Мулянов
Мухаммадали Уринбоев
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Хотя до главной сборной парень ещё не добрался.

Трансферное окно во всех топовых чемпионатах уже закрыто, поэтому пришло время подводить итоги. На место самого неожиданного перехода наверняка может претендовать сделка с участием узбекистанского «Пахтакора» и, внезапно, английского «Брентфорда». 18-летний вингер Мухаммадали Уринбоев отправился в аренду до лета с опцией выкупа и стал первым игроком из Узбекистана в истории английского футбола!

Мухаммадали Уринбоев

Мухаммадали Уринбоев

Фото: brentfordfc.com

«Представители клуба увидели меня в матчах за сборную и следили за мной ещё с лета. Об этом сказали представители агентства, клиентом которого я являюсь. После этой новости стал работать ещё усерднее», — сказал Мухаммадали в интервью Championat.Asia. Он дебютировал за «Пахтакор» ещё в 16 и с тех пор провёл 18 матчей, три из которых — в азиатской Лиге чемпионов.

На уровне сборных Уринбоев стал лучшим игроком чемпионата стран Центральной Азии U20. Но не выступал ни за U17, ни за U20 на чемпионатах мира — возможно, просто не отпускал клуб.

АПЛ уже давно посматривает на азиатский рынок

С 2003 года в Азии проводили предсезонные турниры Premier League Asia Trophy. Но, что самое главное, параллельно с ним организовывали программы и устраивали семинары, привлекали тренеров и сотрудничали с местными футбольными организациями. Например, в рамках программы Premier Skills в 2017 году особое внимание уделялось развитию молодёжного футбола.

Важно, что подобное сотрудничество длилось на протяжении многих лет, а программы проводили не в два-три дня, а в несколько недель. Да, последний турнир Premier League Asia Trophy прошёл ещё в 2019 году, но официально Премьер-лига не закрывала двери и в любом случае продолжает сотрудничество.

Последний трофей Premier League Asia Trophy забрал «Вулверхэмптон».

Последний трофей Premier League Asia Trophy забрал «Вулверхэмптон».

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

«Зачем это АПЛ?» — спросите вы. Издание Daily Mail исчерпывающе ответит: с этого сезона впервые в истории внешняя продажа телеправ превысила внутренний контракт. Благодаря сделкам с Азией и Индией в том числе. АПЛ в 2003 году пришла на азиатский рынок, и вот результат достигнут.

В этом ключе трансфер Мухаммадали можно рассматривать не только как переход талантливого футболиста, но и как следствие большого интереса Премьер-лиги. И это ещё не всё, ведь в последний год связи между Великобританией и странами Центральной Азии укрепились на уровне государств. В первую очередь это касается трудовых мигрантов и выдачи виз. И пускай 100-процентной связи здесь может не быть, но даже в футболе теперь есть своеобразный пример таких взаимоотношений.

Как вообще прошло трансферное окно в Англии:
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Уже подружился с сыном Дэвида Бекхэма

Да, во второй команде «Брентфорда» ещё с прошлого сезона выступает сын легендарного футболиста «МЮ» и «Реала» — Ромео. Он, кстати, тоже переходил на правах аренды, и спустя полгода её продлили ещё на 12 месяцев.

Ромео Бекхэм

Ромео Бекхэм

Фото: Alex Broadway/Getty Images

И именно во второй команде пока выступает Мухаммадали, хоть и активно принимает участие в тренировках с первой. В том же интервью Championat.Asia он рассказал об отношениях с сыном звезды: «Мы с Ромео сдружились. Я рассказал ему про Узбекистан и даже пытаюсь научить некоторым узбекским словам. А ещё пригласил его семью в Узбекистан. Ромео сказал, что обязательно приедет вместе с отцом!»

Сборная Узбекистана, пускай и без Уринбоева, драматично вылетела с Кубка Азии:
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