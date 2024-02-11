«Ты никогда не забьёшь более важный гол для нашей семьи». Что за талант разрывает за «МЮ»

Кобби Майну – новая звезда «Манчестер Юнайтед». 18-летний полузащитник резко ворвался в основу команды и восхищает как болельщиков, так и легенд футбола. В январе 2024 года Майну признали лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» месяца по версии фанатов. На его счету уже два гола, а руководство думает о предложении нового контракта. Но Кобби крут не только на поле.

Трогательное письмо от фаната, у которого погиб отец

1 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграл драматичный матч с «Вулверхэмптоном» (4:3). Команда Эрика тен Хага забила победный гол на 90+7-й минуте. При этом пропустив до этого в добавленное время! Именно тогда свой дебютный мяч в АПЛ забил Кобби Майну. Спустя несколько дней в интернете появился трогательный пост, адресованный юному полузащитнику:

«Очень хотелось бы, чтобы сообщение дошло Кобби, поэтому буду очень признателен за репосты, – писал автор письма, – к сожалению, мой отец Винсент Киллин вчера проиграл свою отчаянную битву с раком. Последняя игра, которую мы смотрели вместе, была встреча с «Вулверхэмптоном». Мы были только вдвоём в его больничной палате. Когда «волки» сравняли счёт – мы оба расстроились. Я никогда так не хотел, чтобы «Юнайтед» вырвал победу, как в этот момент. И затем Кобби Майну совершил невероятное. Я увидел, как папа поднял руку, а также улыбку на его лице. Он заявил: «Вот почему мы болеем за «Юнайтед». Когда он увидел, что ты даёшь интервью, он настоял, чтобы я остался послушать его с ним. Я знаю, что в футболе важнее всего трофеи, но ты никогда не забьёшь более важный гол для нашей семьи, Кобби. Ты уже стал героем в нашей семье, и теперь ты любимый игрок моего семилетнего ребёнка. Спасибо тебе за поистине блестящий и особенный момент. Я уверен, что в твоей карьере их будет много. Семья Киллин».

Майну в ответ записал видеообращение, пригласив фаната на игру «МЮ».

Кобби Майну полузащитник «МЮ» «Привет, Дэниел, это Кобби. Я видел твоё сообщение, и твоя история очень тронула меня. Мне очень жаль, что ты столкнулся с утратой близкого человека — твоего отца. Я рад, что вы смогли разделить этот момент вместе с ним, и я счастлив, что имею отношение к этому. Хотел бы пригласить тебя и твоего сына на следующую домашнюю игру, чтобы мы могли встретиться с тобой. Сил тебе и до скорой встречи».

Несмотря на быстрый прирост популярности, Майну остаётся на связи с простыми болельщиками и не теряет связи с реальностью. Журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст рассказал, что внутри «МЮ» рады поведению Кобби. 18-летний футболист остаётся рассудительным и продолжает упорно работать. Также сообщается, что Майну пользуется обычной парковкой на базе «МЮ», вместо того чтобы заезжать на парковочные места основы. А как Кобби появился в главной команде «Юнайтед»?

Майну — продукт академии «МЮ»

Майну находится в системе «МЮ» с девяти лет. Сначала он тренировался в детской команде «Чидл энд Гатли», а в 2014-м перебрался в главный клуб родного Большого Манчестера (да-да, тогда это ещё был «МЮ»). Кобби находился в молодёжных структурах «МЮ» девять лет, прежде чем дебютировать за главную команду в 2023 году. 10 января он вышел в старте на матч Кубка лиги с «Чарльтоном».

Кобби Майну полузащитник «МЮ» «Это невероятное чувство. Я был в этом клубе всю свою жизнь. Вся моя семья находилась сегодня на стадионе и наблюдала за мной. Это фантастика. Я только в день матча узнал, что выйду в стартовом составе. Это был шок. Я уже играл на «Олд Траффорд» в молодёжном кубке, и было здорово вновь испытать это чувство. Я уже некоторое время тренируюсь с основным составом. Ребята подбадривали меня и давали советы. В целом мне было комфортно».

Через 1,5 месяца он дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в игре с «Лестером». Также в прошлом сезоне Майну сыграл в победной для «МЮ» встрече Кубка с «Редингом». И всё. Но руководство увидело огромный потенциал, предложив Кобби новый долгосрочный контракт. Он его, конечно, подписал. А в конце сезона Майну получил награду лучшему футболисту «Манчестер Юнайтед» U18. Очевидно, что бешеный прогресс не мог проигнорировать Эрик тен Хаг – и летом игроку сообщили, что он станет частью главной команды в сезоне-2023/2024.

Кобби Майну Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Майну пропустил старт сезона, а затем стал ключевым игроком «МЮ»

Старт следующего чемпионата для Майну испортила травма лодыжки, из-за которой он пропустил август, сентябрь и бо́льшую часть октября. Но, вернувшись, Кобби заслужил место в составе «МЮ». После игры за молодёжку Майну вышел на поле в старте главной команды в гостевой встрече с «Эвертоном» (26 ноября, 3:0). Болельщики признали полузащитника лучшим футболистом встречи, а легенда «Юнайтед» Гари Невилл выдал необычный комментарий.

Гари Невилл легенда «Манчестер Юнайтед» «Это самый большой комплимент, который я могу ему сделать, и мне больно это говорить, но я надеюсь, что меня поймут правильно. Кобби выглядел как игрок «Манчестер Сити». Когда я наблюдал за ним, то думал, что такого игрока в своей команде хотел бы видеть Пеп Гвардиола. Ему только 18 лет, и впереди Кобби ждут сложные вызовы, он пройдёт через взлёты и падения, в команду придут и другие игроки, но он был очень, очень хорош».

Майну закрепился в составе «МЮ». Если в Лиге чемпионов в последних двух турах он провёл в общей сложности 42 минуты, то в АПЛ с начала декабря проводил на поле как минимум один тайм. А чаще – всю игру. Также Эрик тен Хаг доверил ему все 90 минут в двух кубковых встречах в январе. «Когда ты достаточно хорош, ты уже достаточно взрослый, – говорил главный тренер – и Кобби это доказывает. Он обладает спокойствием и самообладанием. Самое большое его качество — это сканирование, но он хорош и физически. Он молод, будет адаптироваться к игре».

Любовь болельщиков к Майну настолько велика, что после одной из встреч из-за этого пострадал тен Хаг. В конце декабря «МЮ» уступил в гостях «Ноттингем Форест» (1:2). В перерыве встречи тен Хаг заменил игравшего в старте Майну, после чего во втором тайме манкунианцы пропустили два гола (забив всего один). Болельщики и эксперты критиковали голландца за замену. А сам тен Хаг после встречи отметил, что замена Майну на Мактоминея была тактической. И он не жалеет о решении убрать 18-летнего игрока с поля. Так что «слепой» любви к Кобби в «МЮ» нет.

28 января Кобби забил свой первый гол за основу «Юнайтед» в матче Кубка Англии с «Ньюпортом» (4:2). На 13-й минуте встречи он получил пас от Диогу Дало, после чего в одно касание с подкруткой отправил мяч в дальний угол ворот. А через три дня последовал дебютный мяч полузащитника в АПЛ – тот самый, о котором ему написал трогательное письмо болельщик.

Ассистировал Майну 19-летний Омари Форсон. Последний раз гол «МЮ», оформленный двумя тинейджерами, был забит «Ливерпулю» в 2005 году! Тогда авторами стали Криштиану Роналду (19 лет, отдал голевую) и Уэйн Руни (18, забил). «Сэр Алекс будет в восторге от него – восторгался после встречи экс-полузащитник «Юнайтед» Оуэн Харгривз, – приятно видеть, как молодые ребята прогрессируют. «Юнайтед» играет не очень хорошо и испытывает проблемы. Но этот гол может спасти сезон».

Кобби Майну Фото: Naomi Baker/Getty Images

Майну ещё предстоит большая работа над собой. Он хорош, но не во всех компонентах

Всего в текущем сезоне у Кобби набежало 13 матчей. Фабрицио Романо в середине недели сообщил, что «Манчестер Юнайтед» подготовил футболисту предложение по новому контракту. В клубе хотят, чтобы Кобби стал его важной частью, и готовы повысить зарплату. А ещё один экс-футболист «МЮ» – Рио Фердинанд – видит у Майну схожие черты с экс-игроком «Реала» и «Милана» Кларенсом Зеедорфом:

Рио Фердинанд легенда «Манчестер Юнайтед» «Я думаю, что Кобби играет как Зеедорф. Это сравнение исходит из моего видения игры. Я не говорю, что он так же хорош или что он собирается стать Кларенсом, но вижу некоторое сходство между ними».

Несмотря на два недавно забитых гола, всё же Майну – опорный полузащитник. Тен Хаг видит Кобби в двойке опорных полузащитников. Причём иногда пару ему может составить как вторая «шестёрка» (Каземиро), так и более атакующий футболист (Эриксен). По статистике Майну также выделяется в защитных компонентах. Например, он входит в топ-игроков среди «большой пятёрки» лиг в выносах мяча (2,76 за игру) и в выигранных верховых единоборствах (1,69). За встречу у Кобби в среднем 2,18 отбора, 85,4% успешных передач, а также 0,97 успешной обводки. В других атакующих компонентах ещё нужно прибавлять – пока что плох в продвижении, редко касается мяча и не часто пасует из глубины. Но футболисту всего 18 лет, поле для работы огромное.

После победного гола Кобби в ворота «Вулверхэмптона» находившийся на трибунах сэр Алекс Фергюсон произнёс фамилию игрока, что попало в телетрансляцию. Когда один из главных людей в истории клуба отмечает тебя – это чего-то стоит.