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Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Майну, карьера, новый контракт, голы, подробности

«Ты никогда не забьёшь более важный гол для нашей семьи». Что за талант разрывает за «МЮ»
Никита Паглазов
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну
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Недавно Майну получил очень трогательное письмо от болельщика клуба. А игрой Кобби восхищаются легенды «Юнайтед».

Кобби Майну – новая звезда «Манчестер Юнайтед». 18-летний полузащитник резко ворвался в основу команды и восхищает как болельщиков, так и легенд футбола. В январе 2024 года Майну признали лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» месяца по версии фанатов. На его счету уже два гола, а руководство думает о предложении нового контракта. Но Кобби крут не только на поле.

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Трогательное письмо от фаната, у которого погиб отец

1 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграл драматичный матч с «Вулверхэмптоном» (4:3). Команда Эрика тен Хага забила победный гол на 90+7-й минуте. При этом пропустив до этого в добавленное время! Именно тогда свой дебютный мяч в АПЛ забил Кобби Майну. Спустя несколько дней в интернете появился трогательный пост, адресованный юному полузащитнику:

«Очень хотелось бы, чтобы сообщение дошло Кобби, поэтому буду очень признателен за репосты, – писал автор письма, – к сожалению, мой отец Винсент Киллин вчера проиграл свою отчаянную битву с раком. Последняя игра, которую мы смотрели вместе, была встреча с «Вулверхэмптоном». Мы были только вдвоём в его больничной палате. Когда «волки» сравняли счёт – мы оба расстроились. Я никогда так не хотел, чтобы «Юнайтед» вырвал победу, как в этот момент. И затем Кобби Майну совершил невероятное. Я увидел, как папа поднял руку, а также улыбку на его лице. Он заявил: «Вот почему мы болеем за «Юнайтед». Когда он увидел, что ты даёшь интервью, он настоял, чтобы я остался послушать его с ним. Я знаю, что в футболе важнее всего трофеи, но ты никогда не забьёшь более важный гол для нашей семьи, Кобби. Ты уже стал героем в нашей семье, и теперь ты любимый игрок моего семилетнего ребёнка. Спасибо тебе за поистине блестящий и особенный момент. Я уверен, что в твоей карьере их будет много. Семья Киллин».

Майну в ответ записал видеообращение, пригласив фаната на игру «МЮ».

Кобби Майну
Кобби Майну
полузащитник «МЮ»

«Привет, Дэниел, это Кобби. Я видел твоё сообщение, и твоя история очень тронула меня. Мне очень жаль, что ты столкнулся с утратой близкого человека — твоего отца. Я рад, что вы смогли разделить этот момент вместе с ним, и я счастлив, что имею отношение к этому. Хотел бы пригласить тебя и твоего сына на следующую домашнюю игру, чтобы мы могли встретиться с тобой. Сил тебе и до скорой встречи».

Несмотря на быстрый прирост популярности, Майну остаётся на связи с простыми болельщиками и не теряет связи с реальностью. Журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст рассказал, что внутри «МЮ» рады поведению Кобби. 18-летний футболист остаётся рассудительным и продолжает упорно работать. Также сообщается, что Майну пользуется обычной парковкой на базе «МЮ», вместо того чтобы заезжать на парковочные места основы. А как Кобби появился в главной команде «Юнайтед»?

«Чемпионат» ещё летом 2023 года предупреждал о крутости Майну:
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Майну — продукт академии «МЮ»

Майну находится в системе «МЮ» с девяти лет. Сначала он тренировался в детской команде «Чидл энд Гатли», а в 2014-м перебрался в главный клуб родного Большого Манчестера (да-да, тогда это ещё был «МЮ»). Кобби находился в молодёжных структурах «МЮ» девять лет, прежде чем дебютировать за главную команду в 2023 году. 10 января он вышел в старте на матч Кубка лиги с «Чарльтоном».

Кобби Майну
Кобби Майну
полузащитник «МЮ»

«Это невероятное чувство. Я был в этом клубе всю свою жизнь. Вся моя семья находилась сегодня на стадионе и наблюдала за мной. Это фантастика. Я только в день матча узнал, что выйду в стартовом составе. Это был шок. Я уже играл на «Олд Траффорд» в молодёжном кубке, и было здорово вновь испытать это чувство. Я уже некоторое время тренируюсь с основным составом. Ребята подбадривали меня и давали советы. В целом мне было комфортно».

Через 1,5 месяца он дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в игре с «Лестером». Также в прошлом сезоне Майну сыграл в победной для «МЮ» встрече Кубка с «Редингом». И всё. Но руководство увидело огромный потенциал, предложив Кобби новый долгосрочный контракт. Он его, конечно, подписал. А в конце сезона Майну получил награду лучшему футболисту «Манчестер Юнайтед» U18. Очевидно, что бешеный прогресс не мог проигнорировать Эрик тен Хаг – и летом игроку сообщили, что он станет частью главной команды в сезоне-2023/2024.

Кобби Майну

Кобби Майну

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Майну пропустил старт сезона, а затем стал ключевым игроком «МЮ»

Старт следующего чемпионата для Майну испортила травма лодыжки, из-за которой он пропустил август, сентябрь и бо́льшую часть октября. Но, вернувшись, Кобби заслужил место в составе «МЮ». После игры за молодёжку Майну вышел на поле в старте главной команды в гостевой встрече с «Эвертоном» (26 ноября, 3:0). Болельщики признали полузащитника лучшим футболистом встречи, а легенда «Юнайтед» Гари Невилл выдал необычный комментарий.

Гари Невилл
Гари Невилл
легенда «Манчестер Юнайтед»

«Это самый большой комплимент, который я могу ему сделать, и мне больно это говорить, но я надеюсь, что меня поймут правильно. Кобби выглядел как игрок «Манчестер Сити». Когда я наблюдал за ним, то думал, что такого игрока в своей команде хотел бы видеть Пеп Гвардиола. Ему только 18 лет, и впереди Кобби ждут сложные вызовы, он пройдёт через взлёты и падения, в команду придут и другие игроки, но он был очень, очень хорош».

Майну закрепился в составе «МЮ». Если в Лиге чемпионов в последних двух турах он провёл в общей сложности 42 минуты, то в АПЛ с начала декабря проводил на поле как минимум один тайм. А чаще – всю игру. Также Эрик тен Хаг доверил ему все 90 минут в двух кубковых встречах в январе. «Когда ты достаточно хорош, ты уже достаточно взрослый, – говорил главный тренер – и Кобби это доказывает. Он обладает спокойствием и самообладанием. Самое большое его качество — это сканирование, но он хорош и физически. Он молод, будет адаптироваться к игре».

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Любовь болельщиков к Майну настолько велика, что после одной из встреч из-за этого пострадал тен Хаг. В конце декабря «МЮ» уступил в гостях «Ноттингем Форест» (1:2). В перерыве встречи тен Хаг заменил игравшего в старте Майну, после чего во втором тайме манкунианцы пропустили два гола (забив всего один). Болельщики и эксперты критиковали голландца за замену. А сам тен Хаг после встречи отметил, что замена Майну на Мактоминея была тактической. И он не жалеет о решении убрать 18-летнего игрока с поля. Так что «слепой» любви к Кобби в «МЮ» нет.

28 января Кобби забил свой первый гол за основу «Юнайтед» в матче Кубка Англии с «Ньюпортом» (4:2). На 13-й минуте встречи он получил пас от Диогу Дало, после чего в одно касание с подкруткой отправил мяч в дальний угол ворот. А через три дня последовал дебютный мяч полузащитника в АПЛ – тот самый, о котором ему написал трогательное письмо болельщик.

Ассистировал Майну 19-летний Омари Форсон. Последний раз гол «МЮ», оформленный двумя тинейджерами, был забит «Ливерпулю» в 2005 году! Тогда авторами стали Криштиану Роналду (19 лет, отдал голевую) и Уэйн Руни (18, забил). «Сэр Алекс будет в восторге от него – восторгался после встречи экс-полузащитник «Юнайтед» Оуэн Харгривз, – приятно видеть, как молодые ребята прогрессируют. «Юнайтед» играет не очень хорошо и испытывает проблемы. Но этот гол может спасти сезон».

Кобби Майну

Кобби Майну

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Майну ещё предстоит большая работа над собой. Он хорош, но не во всех компонентах

Всего в текущем сезоне у Кобби набежало 13 матчей. Фабрицио Романо в середине недели сообщил, что «Манчестер Юнайтед» подготовил футболисту предложение по новому контракту. В клубе хотят, чтобы Кобби стал его важной частью, и готовы повысить зарплату. А ещё один экс-футболист «МЮ» – Рио Фердинанд – видит у Майну схожие черты с экс-игроком «Реала» и «Милана» Кларенсом Зеедорфом:

Рио Фердинанд
Рио Фердинанд
легенда «Манчестер Юнайтед»

«Я думаю, что Кобби играет как Зеедорф. Это сравнение исходит из моего видения игры. Я не говорю, что он так же хорош или что он собирается стать Кларенсом, но вижу некоторое сходство между ними».

Несмотря на два недавно забитых гола, всё же Майну – опорный полузащитник. Тен Хаг видит Кобби в двойке опорных полузащитников. Причём иногда пару ему может составить как вторая «шестёрка» (Каземиро), так и более атакующий футболист (Эриксен). По статистике Майну также выделяется в защитных компонентах. Например, он входит в топ-игроков среди «большой пятёрки» лиг в выносах мяча (2,76 за игру) и в выигранных верховых единоборствах (1,69). За встречу у Кобби в среднем 2,18 отбора, 85,4% успешных передач, а также 0,97 успешной обводки. В других атакующих компонентах ещё нужно прибавлять – пока что плох в продвижении, редко касается мяча и не часто пасует из глубины. Но футболисту всего 18 лет, поле для работы огромное.

После победного гола Кобби в ворота «Вулверхэмптона» находившийся на трибунах сэр Алекс Фергюсон произнёс фамилию игрока, что попало в телетрансляцию. Когда один из главных людей в истории клуба отмечает тебя – это чего-то стоит.

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