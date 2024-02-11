Главный матч Кубка Африки! Нигерия или Кот-д’Ивуар — кто победит в финале? LIVE

Нигерийцы не потерпели на этом турнире ни одного поражения.

Привет, друзья! 11 февраля завершится Кубок африканских наций. Месяц назад в борьбу за главный трофей вступили 24 сборные, а теперь претендентов на титул осталось только два.

Кубок африканских наций . Финал Кубок африканских наций . Финал 11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК Нигерия Не начался Кот-д'Ивуар Кто победит в основное время? П1 X П2

Нигерия в предыдущий раз брала золото турнира в 2013 году, а Кот-д’Ивуар — в 2015-м. Нигерийцы на этом Кубке Африки не потерпели ни одного поражения и пропустили в шести матчах всего лишь два мяча. А вот хозяева турнира с большим трудом вышли из группы, где потерпели два поражения. Тем не менее Кот-д’Ивуар проскочил в плей-офф, а там заиграл иначе и одержал три победы подряд.

Кстати, команды уже встречались в группе, и тогда Нигерия победила со счётом 1:0. Как будет на этот раз? «Чемпионат» приглашает вас на онлайн-трансляцию финала Кубка африканских наций.

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