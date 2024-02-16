ЦСКА легко раскатал клуб Первой лиги. В каком же порядке Обляков!

ЦСКА и «Родина» продолжают подготовку ко второй части сезона. Армейцев ждёт тяжёлая борьба в РПЛ, а клуб Первой лиги постарается вырвать путёвку в переходные матчи за повышение в классе. Их контрольная игра в Турции завершилась убедительной победой красно-синих.

Первый тайм прошёл с большим преимуществом ЦСКА. А вот пассивность «Родины» очень удивила. Понятно, что на поле вышли команды разного уровня, но клуб Первой лиги смотрелся слишком скромно. Неудивительно, что на перерыв соперники ушли при счёте 3:0 в пользу армейцев. Клуб РПЛ классно комбинировал в атаке, но пару раз всё-таки провалился в обороне.

«Родины» хватило всего на 20 минут. Первый же удар ЦСКА в створ оказался голевым, а его автором стал Тамерлан Мусаев. Новичок армейцев воспользовался классной длинной передачей от Виллиана Роши, легко убрал защитника Митю Крижана и положил мяч в самый угол. За несколько минут до этого мог забивать Милан Гаич, но серб не попал в дальнюю девятку.

Второй мяч в матче забил Виктор Давила. Пожалуй, это самый лёгкий гол в карьере чилийского футболиста. Вратарь «Родины» Ринат Шакеров перевёл мяч в штангу после удара Ивана Облякова со штрафного, а южноамериканец оказался первым на добивании. Чтобы промазать из такой ситуации, нужно было сильно постараться. Но Давила избежал попадания в подборку эпичных промахов.

После второго гола темп в матче заметно снизился. Возможно, ЦСКА немного расслабился, чем едва не воспользовался соперник. Александр Клещенко выиграл верховое единоборство после углового, но просто не попал в створ. Мяч пролетел в опасной близости от штанги, а Игорь Акинфеев проводил его взглядом. На этом небольшом отрезке (примерно пять минут) «Родина» смотрелась неплохо, но в остальном она выглядела скучно.

Однако стоило ЦСКА немного добавить, как мяч в третий раз влетел в ворота клуба Первой лиги. Давила и Обляков разорвали оборону «Родины», и россиянин в касание вонзил мяч в ближний угол после передачи от чилийца. Это было очень классно! После такого тайма не осталось никаких сомнений в победе клуба РПЛ. Кстати, для Облякова это уже четвёртый гол на зимних сборах.

Во второй половине ситуация на поле заметно изменилась. «Родина» провела её гораздо содержательнее, нежели первую. Команда Первой лиги добавила в агрессии, завелась и даже создала несколько моментов. Хотя нужно признать, что на качестве игры сказались и многочисленные замены от Владимира Федотова. Тем не менее «Родина» так и не забила, а вот ЦСКА сделал счёт совсем уж неприличным. На последних минутах Фёдор Чалов реализовал пенальти и поставил точку в игре.

На заключительном сборе армейцы также проведут контрольные матчи с «Химками» и московским «Динамо». Первый пройдёт 20 февраля, а второй — 24-го числа.