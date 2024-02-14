Промеса приговорили к тюремному сроку. Что дальше?

Квинси Промеса второй раз признали виновным в преступлении. Летом прошлого года его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата, а сегодня суд Амстердама признал его виновным в причастности к контрабанде наркотиков в особо крупном размере. В этот раз срок заключения гораздо больше — Промеса должны отправить в тюрьму на шесть лет. Итого — 7,5 года в неволе. Если, конечно, Нидерланды смогут его экстрадировать на родину.

Что за контрабанда?

Интересно, что изначально следствие в отношении Промеса началось именно по делу о контрабанде кокаина и связях с мафиозными группами. Но в процессе прослушки его разговоров по телефону следователи перехватили записи, на которых футболист обсуждает произошедшее с поножовщиной. Дело началось ещё в 2020-м: прокуратура считала, что Промес сыграл весомую роль в контрабанде двух партий кокаина, которые прибыли в Антверпен из Бразилии в конце января того года под видом морской соли. Первая партия весила около 650 кг, и её перехватила бельгийская таможня, а вот вторая весом в 712,8 кг, вероятнее всего, вышла на чёрный рынок.

Квинси Промес одет по моде Фото: Из личного архива Квинси Промеса

Промес и его сообщники, по утверждению прокуратуры Амстердама, сыграли руководящую роль в процессе транспортировки наркотиков: якобы они направляли людей через сообщения с криптотелефона (Промес использовал имя Fantasma), которые потом вытаскивали кокаин из контейнеров. История невероятно кинематографичная: один из водителей грузовика покинул порт с пропуском сотрудника, а из контейнера извлекли наркотики, после чего опечатали фальшивой пломбой и вернули обратно. Следователи, прослушивавшие телефон Промеса, перехватили разговор, в котором он сказал следующее: «Моя доставка была наполовину неудачной. Один из контейнеров изъяли, так что моя прибыль уменьшается вдвое».

Утверждалось, что Промес сделал крупные финансовые вложения в торговлю наркотиками. По словам прокуроров, он и его сообщник действовали «незаметно» и работали «расчётливо», убеждая других выполнять рискованную работу — например, вывозить кокаин из порта. Главное доказательство суда — перехваченные сообщения в чат-сервисе Sky, которые отправлялись с телефона, принадлежащего Промесу. Установили это, исходя из данных о местоположении.

Утверждается, что Промес действовал не один — ему, по утверждению суда, помогал его двоюродный брат Мэрилио, который был его «правой рукой». В 2019 году родственник футболиста уже был приговорён к четырём годам лишения свободы за контрабанду кокаина, но быстро вышел на свободу и, по данным следствия, почти сразу же после освобождения вернулся к прежним делам. Мэрилио на решающем заседании частично признал вину: он сказал, что связал только двух человек с организацией, стоящей за контрабандой наркотиков, потому что «хотел помочь ребятам заработать немного денег на карманные расходы». Он получил такой же срок, что и Промес.

Что будет дальше?

Промес сейчас находится в ОАЭ и пока в безопасности. Во-первых, приговор ещё не вступил в силу. Во-вторых, Квинси будет подавать апелляцию, а это займёт ещё какое-то время.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — заявили в «Спартаке».

Квинси Промес на тренировке в ОАЭ Фото: vk.com/fcsm_official

По словам юриста Андрея Князева, футболисту «Спартака» сейчас ничего не угрожает, но глобально ничего хорошего для него нет, пусть у России и Нидерландов нет соглашения об экстрадиции.

«Приговор ещё не вступил в силу: перевод на другой язык, объявление в международный розыск — всё это требует времени, — сказал Князев «Чемпионату». — Обычно это занимает не один месяц. Сейчас у него ещё есть возможность находиться в ОАЭ. Если не ошибаюсь, Нидерланды не присылали в Россию никаких документов, хотя знают, где Квинси находится. Отследить его передвижения сейчас маловероятно. Промес может спокойно вернуться в Россию.

Прежде всего Квинси нельзя появляться в Евросоюзе. Если задержат, то шесть лет за наркотики — гуманный срок. Без тюрьмы не обойдётся точно, где-то когда-то задержат. Есть случаи, когда и через 25 лет люди были пойманы и какой-то срок был отсижен.

Если говорить о странах, в которых нельзя будет появляться Промесу, кроме Евросоюза, то это зависит от дружественных отношений между ними. США, Канада — точно. Арабские страны менее опасны. В России и Беларуси у него будет возможность выступать до определённого времени. В общем, ничего хорошего нет».

Metaratings сообщает, что в «Спартаке» уже есть шорт-лист из кандидатов на замену Промесу, если ситуация всё же ухудшится, — всего четыре иностранца. Правда, имён никаких не упоминается.