Команда Лунёва сотворила историю! Нереальная развязка против фаворита в еврокубке

Неделю назад «Карабах» Андрея Лунёва сенсационно обыграл на выезде фаворитов из «Браги» в первом матче плей-офф (она же 1/16 финала) Лиги Европы (4:2). Теперь предстояло защитить преимущество на родной поляне. Получилось! Но с колоссальным трудом.

Азербайджанцы с первых же минут прибрали мяч и инициативу — видимо, хотели как можно быстрее уничтожить интригу. Тем не менее опасных моментов долго не было ни у той, ни у другой команды — только подходы. Можно отметить разве что спорный эпизод в штрафной «Браги», когда мяч на 17-й минуте попал в руку Оливейре. Арбитры определили, что всё в рамках правил, и трибуны встретили решение жутким свистом. Хотя что поделать, если рука реально была прижатой?

Эпизод с попаданием мяча в руку Оливейре Фото: Кадр трансляции

Ещё были дальние выстрелы Андраде и Вешовича, которые потащил Матеус. Но голевыми их не назвать при всём желании. Если в первом матче португало-азербайджанского противостояния было много огня, то во втором он зажёгся только на последних минутах первого тайма. А до этого у команд была шикарная статистика ожидаемых голов: 0,18 у «Карабаха» и 0,07 у «Браги». Ну просто идеальная альтернатива снотворному. Азербайджанцам, впрочем, такой расклад был только на руку.

И всё равно они лезли вперёд и на 40-й минуте наконец-то создали вернейший момент: Джафаргулиев прострелил с левого фланга на ближнюю штангу, и там Жунинью должен был в касание казнить соперника. А вместо этого непостижимым образом промазал. Как будто перед матчем бразилец глянул хайлайты Фернандо Торреса в «Челси» и вдохновился ими.

По итогам первых 45 минут Лунёв откровенно скучал: не совершал сейвов (спасибо инертной «Браге»), сделал один перехват и отдал 13 длинных передач, пять из которых оказались точными. И всё.

На второй тайм вышла уже другая «Брага» — куда более агрессивная и совсем не плюшевая. Хозяевам такое было даже в плюс, ведь соперник оставлял много пустоты на своей половине поля. На 52-й минуте Вешович едва ей не воспользовался, но против был Матеус, который сократил угол и накрыл удар.

Казалось, что «Карабах» уже можно поздравлять с успешным проходом. А вскоре щедрый Джафаргулиев подарил «Браге» численное преимущество: зачем-то сразу двумя ногами наступил на ногу соперника на чужой половине поля и получил вторую жёлтую за четыре минуты.

Эпизод с удалением Джафаргулиева Фото: Кадр трансляции

Помогло ли португальцам удаление? Естественно. До этого они смотрелись блёкло, а тут завладели мячом и дали Лунёву возможность себя проявить. На 70-й минуте гости всё-таки забили: Брума крутанул подачу с левого фланга, и никем не прикрытый Фернандеш спокойно вколотил с левой ноги в дальний угол. Что в этот момент чувствовал Джафаргулиев, понять сложно.

«Брага» продолжила давить. «Карабах» в то же время иногда отвечал интересными контрвыпадами. Португальцы на 80-й минуте вновь добились своего, но Руис перед точным ударом сыграл в волейбол. Гол отменили — протестовать было бесполезно.

Эпизод с попаданием мяча в руку Руису Фото: Кадр трансляции

А вот немного погодя Джало исполнил крайне красиво и в рамках правил: просто взял и вошёл слева в штрафную, чтобы от души зарядить в дальний угол. У Лунёва не было шансов на сейв.

«Карабах», ранее имея преимущество в два гола и вообще не давая ничего создать «Браге», стал крайне близок к вылету. Пришлось тормозить игру, чтобы дотерпеть до дополнительного времени. Получилось, несмотря на штрафной Джало вблизи ворот: удар получился слабым и не доставил проблем Лунёву.

Что было дальше? Внезапный азербайджанский голасо! «Карабах» выстоял в обороне и заработал правофланговый опасный штрафной: навес Янковича, отскок от головы Банзы в центр штрафной и могучая пушка Силвы направили хозяев в прекрасное заведение под названием «Камбэчная».

Празднование гола игроками «Карабаха» Фото: Resul Rehimov/Getty Images

У «Браги» оставалось чуть меньше 20 минут. Она давила и в итоге заработала 11-метровый за фол Мустафазаде на Банза. Сам же пострадавший и сравнял счёт по итогам двух встреч.

«Карабах» мог закрыться в защите, тем не менее вовсе не собирался так делать. Наоборот, искал шансы в атаке. И ведь нашёл! Янковича срубили в центре поля, и Гусейнов без свистка закинул вперёд на Ахундзаде, который обыграл защитника и пробил в дальний угол. Шла 120+2-я минута матча. Что это вообще было?! Какая же гениальная сила воли у азербайджанцев!

«Карабах» впервые шагнул в 1/8 Лиги Европы — историческое достижение для азербайджанского футбола. Дальше конкуренция будет ещё мощнее, тем не менее клуб показал, что готов к серьёзным испытаниям. Надо только быть аккуратнее с нарушениями.

Лунёв, если что, наиграл на хорошую оценку 7,1 от Sofascore за шесть сейвов (половина — из-за пределов штрафной) и три перехвата навесов.