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Обзор матчей Лиги Европы и Лиги конференций, 22 февраля 2024: Карабах — Брага, Будё-Глимт — Аякс, Ренн — Милан, Рома

Звёздный «Галатасарай» опозорился, а у «Аякса» крутая развязка. Чумовой день в еврокубках!
Кирилл Закатченко
Обзор матчей 1/16 финала ЛЕ и ЛК
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«Рома» дотянула до серии пенальти, «Милан» чуть не подарил сопернику камбэк.

Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Всё самое интересное — в нашем традиционном обзоре.

Дайджест первых матчей 1/16 финала ЛЕ и ЛК:
Вечер крутых развязок в еврокубках! Камбэки от Икарди, Ди Марии и «Аякса»
Вечер крутых развязок в еврокубках! Камбэки от Икарди, Ди Марии и «Аякса»

Героический успех «Карабаха»

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 3
ДВ
Брага
Брага, Португалия
0:1 Фернандеш – 70'     0:2 Джало – 83'     1:2 Силва – 102'     1:3 Банза – 115'     2:3 Ахундзаде – 120+2'    
Удаления: Джафаргулиев – 57' / нет

Поздравляем Андрея Лунёва с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Но как же «Карабах» потрепал нервы своим болельщикам! После победы в первом матче (4:2) казалось, что азербайджанский клуб удержит преимущество и пройдёт дальше. Но ответная игра превратилась в настоящий триллер. Тут было всё: удаление, дополнительное время, гол на 120+2-й минуте. Пожалуй, для полного комплекта не хватило только серии пенальти. «Карабах» остался в меньшинстве на 57-й минуте, а потом растерял преимущество, добытое в первом матче. В дополнительное время хозяева забили дважды, а гол на последних секундах «похоронил» соперника.

Подробности исторической победы «Карабаха»:
Команда Лунёва сотворила историю! Нереальная развязка против фаворита в еврокубке
Команда Лунёва сотворила историю! Нереальная развязка против фаворита в еврокубке

Удивительный камбэк «Фрайбурга»

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
3 : 2
ДВ
Ланс
Ланс, Франция
0:1 Кошта – 28'     0:2 Ваи – 45+2'     1:2 Шаллаи – 67'     2:2 Шаллаи – 90+2'     3:2 Грегорич – 99'    

Команда Кристиана Штрайха ушла на перерыв, проигрывая 0:2 (счёт по сумме двух матчей был точно таким же). Болельщики «Ланса» уже готовились к выходу в 1/8 финала, но их ждало настоящее разочарование. «Фрайбург» ушёл от поражения в основное время — Роланд Шаллаи сделал дубль (второй мяч забил на 90+2-й минуте). А в дополнительное блеснул Михаэль Грегорич. «Фрайбург» превратил 0:2 в 3:2 и вышел в следующий раунд турнира. Кстати, год назад немецкий клуб также добрался до 1/8 финала Лиги Европы, но там не справился с «Ювентусом».

«Фрайбург» отыгрался с 0:2 и вышел в 1/8 финала ЛЕ

«Фрайбург» отыгрался с 0:2 и вышел в 1/8 финала ЛЕ

Фото: Oliver Hardt/Getty Images

«Милан» получил трёшку во Франции, но прошёл дальше

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
3 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Буриго – 11'     1:1 Йович – 22'     2:1 Буриго – 54'     2:2 Леау – 58'     3:2 Буриго – 68'    

Бенжамен Буриго отгрузил три гола (два — с пенальти) «Милану», но финальный свисток встретил с плохим настроением. Неделю назад «Ренн» влетел на «Сан-Сиро» (0:3) и сохранил лишь теоретические шансы на проход в 1/8 финала. Чуда не произошло. Да, «Милан» пропустил три раза, но сам ответил голами Луки Йовича и Рафаэла Леау. Португалец и вовсе разорвал оборону соперника в одно лицо.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Итальянский клуб прошёл дальше, но Стефано Пиоли нужно что-то делать с обороной. В прошлый уикенд «Монца» накидала «Милану» четыре мяча в чемпионате Италии, а теперь «Ренн» — три в ЛЕ.

Команда Хайкина драматично вылетела из еврокубков

Лига конференций . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Бергёйс – 34'     1:1 Берг – 83'     1:2 Тейлор – 114'    
Удаления: Грёнбек – 66' / Шутало – 48'

Неделю назад «Будё-Глимт» максимально обидно упустил победу в Амстердаме — вёл 2:0, но дважды пропустил в добавленное время. Сразу скажем: ответная игра стала настоящим испытанием для арбитра Анастасиоса Сидиропулоса. Грек удалил по игроку в каждой команде и несколько раз бегал к монитору. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное победу гостям принёс Кеннет Тейлор. Вратарь Никита Хайкин не принимал участия в матче — россиянин по-прежнему залечивает травму.

«Будё-Глимт» обидно вылетел из еврокубков

«Будё-Глимт» обидно вылетел из еврокубков

Фото: UEFA via Getty Images

Эффектный гол пяткой в Хорватии

Лига конференций . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Бакамбу – 38'     1:1 Канеко – 59'    

«Бетис» порадовал красивым голом — завершающий удар нанесли пяткой. Правда, результативное действие нападающего испанского клуба Седрика Бакамбу не помогло его команде пройти в следующий раунд Лиги конференций. После перерыва «Динамо» из Загреба отыгралось, и этого хватило для итоговой победы по сумме двух встреч (2:1).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Спарта» высадила «Галатасарай»

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
4 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Пресиадо – 8'     1:1 Бардакчи – 16'     2:1 Туци – 74'     3:1 Гараслин – 80'     4:1 Кухта – 90+6'    
Удаления: нет / Айхан – 68'

Первый матч команды в Стамбуле получился достаточно событийным. Команды забили пять мячей на двоих, и хозяева вырвали победу на последних минутах. А вот в Праге турецкий клуб провалил финальный отрезок и вылетел из Лиги Европы. Ключевым эпизодом стало удаление Каана Айхана на 68-й минуте. К тому моменту команды обменялись голами, а в концовке «Спарта» огорчила соперника ещё три раза. Окончательный счёт установил бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта, который отличился на 90+6-й минуте.

В Турции у «Галатасарая» дела получше:
Самая крутая «золотая» гонка в Европе
Самая крутая «золотая» гонка в Европе

«Шахтёр» не справился с «Марселем»

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
3 : 1
Шахтёр
Украина
0:1 Судаков – 12'     1:1 Обамеянг – 23'     2:1 Сарр – 74'     3:1 Кондогбиа – 81'    

Команды, как и неделю назад, забили четыре мяча на двоих. Только на этот раз голы распределились несколько иначе. Тогда было 2:2, сейчас — 3:1 в пользу «Марселя». Французский клуб за несколько дней до ответной игры поменял тренера — Жан-Луи Гассе пришёл вместо Дженнаро Гаттузо. Получилось весьма успешно. «Марсель» пропустил с пенальти, но очень быстро пришёл в себя. Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт ещё в первом тайме, а во второй половине отметился ассистом на победный гол. Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго заработал жёлтую карточку в первом тайме.

«Марсель» прошёл «Шахтёр»

«Марсель» прошёл «Шахтёр»

Фото: Zuma/ТАСС

«Рома» снова обыграла «Фейеноорд», на этот раз без Моуринью

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
4 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Хименес – 5'     1:1 Пеллегрини – 15'    

Кажется, «Рома» и «Фейеноорд» уже устали друг от друга. В 2022 году римский клуб обыграл соперника в финале Лиги конференций (1:0), а в 2023-м справился с ним в четвертьфинале Лиги Европы (0:1, 4:1). На этот раз команды дважды сыграли по 1:1, и всё решилось в серии пенальти. Кстати, это единственная пара в ЛЕ и ЛК, где победителя определили таким образом. Ромелу Лукаку запорол свою попытку, но его спас вратарь Миле Свилар. Серб отразил два удара подряд, а закрыл серию Никола Залевски. «Фейеноорд» снова не справился с «Ромой», которая на этот раз победила без Жозе Моуринью.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Другие результаты дня

В Лиге Европы:

  • «Тулуза» — «Бенфика» — 0:0 (общий счёт — 1:2);
  • «Спортинг» — «Янг Бойз» — 1:1 (общий счёт — 4:2).

В Лиге конференций:

  • «Лудогорец» — «Серветт» — 0:1 (общий счёт — 0:1);
  • «Ференцварош» — «Олимпиакос» — 0:1 (общий счёт — 0:2);
  • «Слован» — «Штурм» — 0:1 (общий счёт — 1:5);
  • «Легия» — «Мольде» — 0:3 (общий счёт — 2:6);
  • «Айнтрахт» — «Юнион» — 1:2 (общий счёт — 3:4).
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