Команду Симеоне выкинули из Кубка Испании. Но самое волнительное произошло на трибунах

«Атлетико» снова проиграл «Атлетику», на этот раз с крупным счётом.

«Атлетико» бесславно вылетел из Кубка Испании. Ответная игра в Бильбао сложилась для мадридского клуба максимально неудачно.

«Атлетик» на предыдущей стадии Кубка Испании высадил «Барселону» (4:2), а потом добился победы в первом полуфинале с «Атлетико» (1:0). В ответной встрече команде Эрнесто Вальверде достаточно было не проиграть, чтобы гарантировать себе место в финале. К слову, клуб из Бильбао не выигрывал турнир с далёкого 1984 года.

Первый тайм можно охарактеризовать примерно так: братья Уильямс — «Атлетико» — 2:0. До перерыва хозяева нанесли два удара в створ, и оба оказались голевыми. На 13-й минуте Нико Уильямс вырезал передачу на Иньяки, а тот классно пробил внешней стороной стопы в ближний угол. Вратарь Ян Облак не выручил, а задача «Атлетико» заметно осложнилась. Достаточно напомнить, что «Атлетик» в этом сезоне проиграл дома всего один раз, но это было ещё в августе 2023 года.

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В концовке первой половины братья поменялись ролями. На этот раз Иньяки ассистировал, а Нико в касание замкнул прострел с линии вратарской. По сути, хозяева прикончили остатки интриги всего за один тайм. «Атлетико», в свою очередь, не создал чего-то интересного у ворот Хулена Ахирресабалы. Было понятно, что гостей ждал серьёзный разговор с тренером в перерыве.

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Начало второго тайма задержали примерно минут на 15. Кому-то из болельщиков на трибуне стало плохо, и арбитр не возобновил игру, пока не получил отмашку от врачей. Примерно пару недель похожая история была на домашнем матче «Атлетика» с «Жироной» в чемпионате Испании. Но тогда врачи справились намного быстрее.

На 61-й минуте «Атлетико» устроился на 0:3. Облак справился с ударом Ойана Сансета, но первым на добивании оказался Горка Гурусета. После такого даже самые преданные болельщики мадридского клуба уже ни на что не надеялись. На тот момент «Атлетико» владел мячом меньше 50% игрового времени, но бил в створ чаще соперника (пять ударов против трёх).

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В концовке вратарь пару раз спас «Атлетик», но в целом хозяева спокойно сохранили победный результат. Команде Вальверде остался один шаг до трофея — в финале Кубка клуб из Бильбао встретится с «Мальоркой». Кстати, впереди у «Атлетико» и «Атлетика» заруба в чемпионате Испании за место в Лиге чемпионов. Сейчас банда Симеоне опережает соперника на три очка, но впереди ещё 12 туров. А пока «Атлетико» потерпел второе крупное поражение (с разницей в три мяча) в сезоне — первое было в сентябре 2023-го. Тогда мадридский клуб «сгорел» на выезде «Валенсии» (0:3).