«Ювентус» снова провалился. На этот раз он пострадал из-за Хвичи. Видео

В 27-м туре Серии А встречались «Ювентус» и «Наполи» – две проблемные команды. Парни Массимилиано Аллегри за предыдущие пять туров победили лишь один раз (да и то – с огромным трудом). А действующие чемпионы люто ротируют тренеров и скатились на девятое место. Хотя по статистике «Наполи» не так плох: лидирует в чемпионате Италии и по ударам, и по владению.

Собственно, так матч и начался – с владения хозяев. Правда, лучшие моменты при этом создавал «Ювентус». На 10-й минуте мяч прошёл в сантиметрах от штанги после удара Душана Влаховича головой. А затем ровно в эту же штангу нападающий пробил, выйдя один на один с вратарём.

Свои моменты были и у «Наполи», который традиционно много атаковал через левый фланг и Хвичу Кварацхелию соответственно. В полузащите у хозяев снова вышел арендованный у «Борнмута» Хамед Траоре, который не очень попал в игру. Первые два навеса – в молоко. Затем пробил мимо, а в самом конце первого тайма грубо обрезался у своих ворот, и «Наполи» спас лишь неточный удар Влаховича.

«Наполи» — «Ювентус» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

За всем этим со скамейки наблюдал Пётр Зелиньски, который летом станет игроком «Интера». В чемпионате Италии футболист хотя бы мог сидеть на скамейке. В Лиге чемпионов «Наполи» отзаявил поляка. И всё же счёт открыли именно хозяева – Хвича приложился в одно касание в ближний угол. Войцех Щенсны проводит неплохой сезон, но именно с этим ударом не справился.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

После перерыва «Ювентус» прибавил. Гости продолжали играть на Влаховича, который и сам стремился брать инициативу на себя. По ударам гости даже превзошли «Наполи», который владел мячом в районе 70%. Глядя на всё это, Франческо Кальцона решился на тройную замену, освежив и защиту, и центр поля, и нападение – вышли Лео Эстигор, Зелиньски и Джакомо Распадори. Не помогло. «Ювентус» сравнял-таки счёт.

На 82-й минуте у Федерико Кьезы получился классный удар – между ног Матиасу Оливейре и точно в дальний угол. У Карлоса Алькараса первый ассист в чемпионате Италии. Удивительным образом у «Наполи» к этому моменту не было ни одного удара во втором тайме.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Однако радость «Ювентуса» быстро закончилась. Через три минуты «Наполи» заработал пенальти. Вышедший на замену 18-летний Жозеф Бёнде наступил на ногу Виктору Осимхену. Главный арбитр упустил этот момент, но VAR подсказал. Щенсны отбил удар нигерийца с 11 метров, но с добиванием Распадори уже не справился. После этого тренер «Ювентуса» сделал обратную замену, убрав юного Бёнде.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В компенсированное время у гостей был шанс снова сравнять счёт, но Даниэле Ругани с шести метров зарядил сильно выше ворот. Матч так и завершился со счётом 2:1. Если «Интер» в понедельник победит дома «Дженоа», отрыв от второго места составит уже 15 очков.