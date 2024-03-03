Академия «Сити» — топ. Продумана каждая мелочь, а продажи приносят огромную прибыль

Коул Палмер провёл за «Сити» лишь несколько матчей — этого хватило для трансфера в «Челси» за € 47 млн.

В прошлом сезоне команды «Манчестер Сити» U18 и U21 третий сезон подряд выиграли титулы Премьер-лиги в своих возрастных группах — беспрецедентное достижение. Как это часто бывает в молодёжном футболе, многие из этих талантов не попадают в основную команду «горожан», что не мешает клубу дорого их продавать. За последние три трансферных окна «Сити» заработал около € 170 млн от продажи доморощенных игроков — за одного только нынешнего лидера «Челси» Коула Палмера удалось выручить € 47 млн.

Сегодня академия «МЮ» неспособна конкурировать с фабрикой талантов «Сити»

Прошлым летом авторы требла продали вратаря Джеймса Траффорда в «Бёрнли» за € 17,3 млн, опорный полузащитник Ши Чарльз обошёлся «Саутгемптону» в € 12,25 млн, а с учётом бонусов сумма может вырасти до € 15 млн. Центральный защитник Тейлор Харвуд-Беллис также подписал контракт с «Саутгемптоном» на правах аренды с обязательством выкупа за € 18 млн в случае выхода «святых» в АПЛ. «Аякс» за право владения левым вингером Карлосом Боргесом выложил € 14 млн. Ни один из этих исполнителей не сыграл за основную команду «Сити» ни минуты, впрочем, как и проданные в 2022 году на общую сумму в € 57 млн Сэм Эдози, Ромео Лавиа, Гэвин Базуну, Хуан Лариос и Дарко Гьяби. Даже Палмер, на счету которого в нынешнем сезоне АПЛ уже 10 мячей, до ухода в «Челси» успел всего три раза выйти в стартовом составе в Премьер-лиге.

Ромео Лавиа в игре за молодёжку «Сити» Фото: Charlotte Tattersall/Getty Images

В течение многих лет лучшей академией в Манчестере и в Англии в целом считалась фабрика талантов «Манчестер Юнайтед». Но сегодня её во всех отношениях затмила академия «Сити», чей кампус «Этихад» может похвастаться одной из лучших тренировочных баз в мире и лучшими тренерами. Положение же дел «дьяволов» красноречиво иллюстрируют слова Криштиану Роналду: «Когда я вернулся в «МЮ», то был неприятно удивлён. Думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. Но время словно замерло в Каррингтоне (клубная база «Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). Я считаю это неприемлемым для уровня клуба».

В «Сити» знали об ауре, которая когда-то была у академии «Юнайтед», и хотели превзойти их результаты. Поэтому главное внимание уделяется развитию имиджа и бренда «Сити». Наиболее показательный пример — бельгийский полузащитник Лавиа, которого случайно увидел в 2018 году Пеп Гвардиола в матче 15-летних парней из «Сити» и «Андерлехта». В итоге тинейджер присоединился к «горожанам», в 2022-м его продали в «Саутгемптон», а ещё через год «Челси» выложил за 19-летнего бельгийца € 62 млн.

«Сити» подписал Лавиа из «Андерлехта» в юном возрасте и провёл через свою систему с элитными тренерами. Если бы он был в другой академии, то его трансферная стоимость не оказалась бы такой высокой», — подчёркивает руководивший академией «Сити» с 2017 по 2023 год Джейсон Уилкокс.

Существует огромный спрос не только на воспитанников «Сити», но и на тренеров академии

Ещё одна звезда академии «Сити» Рико Льюис рассказал сайту клуба полгода назад: «В академии философия та же, что и в первой команде. Поэтому каждый пытается соответствовать. Все стараются играть одинаково, доминировать в игре — здесь одна вертикаль сверху донизу. Так что это не такая уж большая перемена, когда ты идёшь на тренировки с основной командой. Все там хороши, и ты тоже должен быть на должном уровне».

Статусная и очень прибыльная история для «Сити» — получение процента от будущих продаж игроков. В случае с переходом Лавиа он составил 20% или внушительные € 12,4 млн. То же самое произошло, когда Педро Порро перешёл в «Тоттенхэм» из лиссабонского «Спортинга» в январе 2023 года за € 40 млн — прибыль «горожан» составила € 10,5 млн. При таких показателях неудивительно, что существует большой спрос не только на воспитанников, но и на тренеров академии «Сити».

Энцо Мареска (в центре) мечтает пойти по пути Микеля Артеты и возглавить топ-клуб Фото: Naomi Baker/Getty Images

Джо Шилдс проработал в молодёжной системе чемпионов Англии девять лет, прежде чем летом 2022-го перейти на должность главного скаута в «Саутгемптон». Во многом благодаря ему «святыми» стали Лавиа, Эдози, Базуну и Лариос. Но уже в начале 2023 года Шилдс переметнулся в «Челси», став директором по подбору персонала — сегодня он играет ключевую роль в консультировании американской группы владельцев «синих». Именно Джо стал главной движущей силой при переходе Палмера в лондонский клуб, а «Сити» снова извлёк выгоду — «свои» люди нужны везде.

«Саутгемптон» хоть и не входит в холдинг City Football Group, но контакты с «горожанами» у них очень тесные. Неудивительно, что Уилкокс стал в прошлом году директором «святых» по футбольным операциям и способствовал покупке Харвуд-Беллиса, а также молодого вратаря Джоша Макнамара. Спрос на специалистов академии «Сити» продолжает расти. В 2023-м Энцо Мареска возглавил «Лестер», а Родольфо Боррель стал спортивным директором «Остина». Мареска провёл год в качестве тренера «горожан» U23 и забрал с собой 19-летнего защитника Каллума Дойла.

В последние годы академия «Сити» делает акцент на наборе талантов из Манчестера

10 лет назад, когда City Football Group только набирал обороты (сегодня в холдинг входят 14 клубов с пяти континентов), глобальная идея развития империи заключалась в основном в привлечении лучших молодых игроков со всего мира. Эта стратегия исправно работала. «Лестер» заплатил € 27,7 млн за нигерийского форварда Келечи Ихеаначо, в € 17 млн обошёлся «Реалу» атакующий полузащитник Браим Диас, а вингер Рони Лопеш стоил «Монако» € 12 млн.

Но в последние годы произошёл поворот к развитию доморощенной молодёжи — набранной из Манчестера либо подписанной клубом в раннем подростковом возрасте из других британских городов. В академию «Сити» набирают с четырёх лет — разумеется, речь не идёт о каких-то тренировках, скорее это больше ознакомительный и развлекательный процесс. Занятия проводятся не в «Этихаде», а в центрах развития «Сити» — в Манчестере их два, столько же в Йоркшире и один в Блэкберне. В Англии есть правило, согласно которому клубы могут заключать соглашения с игроками до девяти лет, только если они живут в пределах часа езды от тренировочной базы. Поэтому нередко бывает, что малышня из Манчестера и Ливерпуля до девяти лет может совмещать занятия в «Сити», «Юнайтед», «Ливерпуле», «Эвертоне» или других клубах.

Академия «горожан» с высоты птичьего полёта Фото: David Goddard/Getty Images

Битва за по-настоящему одарённых игроков начинается примерно с семи лет — с этого возраста «горожане» выдают детям одежду и обувь от своих экипировщиков, поэтому молодёжь «Сити» получает бутсы, кроссовки, куртки и тренировочное снаряжение Puma. Помимо этого, талантам и членам их семей предоставляют билеты на матчи основной команды «Сити», а также проводятся интеграции с главными звёздами команды Гвардиолы. Так, накануне ЧМ-2022 нападающий «Сити» Хулиан Альварес посетил тренировку среди игроков до восьми лет, а летом 2023 года Альварес и Холанд провели 10-минутную игру с командой той же возрастной группы. После такого трудно сделать выбор в пользу другого клуба.

Ещё одна крутая особенность — первые соглашения с воспитанниками подписывают на поле стадиона «Этихад», а лучших презентуют в перерывах матчей главной команды. Молодым игрокам словно говорят — посмотри, что тебя ждёт, если ты здесь останешься. Первую зарплату парни начинают получать с 16 лет, но до этого клуб компенсирует все затраты семей по командировкам и обучению. Если ребёнок не подходит по каким-то критериям, его не выставляют на улицу — для этого организована группа City Select, где тренируются не прошедшие отбор. Тем самым клуб оставляет шанс игрокам, что в будущем они смогут выстрелить. К примеру, в City Select несколько лет занимался ныне зажигающий в «Байере» правый защитник Жереми Фримпонг.