«Ливерпулю» повезло, а Миранчуку и Лунёву — нет. Итоги жеребьёвки 1/8 финала еврокубков

Сегодня, 23 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Рассказываем о парах, которые получились, и выделяем самые интересные.

1/8 финала Лиги Европы

«Карабах» (Азербайджан) — «Байер» (Германия)

«Спарта Прага» (Чехия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Марсель» — «Вильярреал» (Испания)

«Рома» (Италия) — «Брайтон» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Фрайбург» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия)

«Милан» (Италия) — «Славия» (Чехия)

«Спортинг» (Португалия) — «Аталанта» (Италия)

В 1/8 финала пробились команды, занявшие первое место в групповом этапе Лиги Европы, а также сильнейшие клубы 1/16 финала. Среди главных фаворитов турнира: «Ливерпуль», «Милан» и «Байер». Жеребьёвка развела эти команды, однако несколько интригующих пар нас всё же ожидает.

Самые любопытные встречи пройдут между «Ромой» и «Брайтоном». Римляне в прошлом сезоне проиграли в финале Лиги Европы, а сейчас, после назначения Даниэля Де Росси, показывают симпатичный футбол. «Брайтон» же под руководством Роберто Де Дзерби неудобен даже «Манчестер Сити». Так что римлян ждёт непростое противостояние. Но опыт плей-офф – на стороне «Ромы».

РОМЕЛУ ЛУКАКУ Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Главный фаворит турнира – «Ливерпуль» — сыграет с пражской «Спартой». Не самый тяжёлый соперник, хотя в прошлом раунде чехи разобрались с «Галатасараем», напичканном звёздами. Но англичане бьются за трофей и за максимально красивый уход из клуба тренера Юргена Клоппа.

Интересная встреча предстоит «Байеру» и «Карабаху». Во-первых, получится ли у Хаби Алонсо привести команду в финал ЛЕ. В прошлом году леверкузенцы оступились в полуфинале. Во-вторых, это матч имени Андрея Лунёва. Голкипер «Карабаха» ранее выступал именно за «Байер». Азербайджанцы уже совершили чудо, впервые выйдя в 1/8 финала Лиги Европы. Получится ли пройти «Байер», ещё ни разу не проигравший в текущем сезоне? Интересно, что команды уже встречались на групповом этапе. Тогда «Байер» одержал две победы: 5:1 на своём поле и 1:0 – в гостях. «Карабаху» будет нереально сложно против лидера Бундеслиги.

АНДРЕЙ ЛУНЁВ Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

«Аталанта» Алексея Миранчука проведёт две классных встречи с португальским «Спортингом». Итальянцы сейчас находятся в хорошей форме, поэтому являются мини-фаворитом пары. К тому же ответный матч состоится в Бергамо. Хотя «Спортинг» – лидер чемпионата Португалии по потерянным очкам. Пожалуй, в этой паре сойдутся одни из самых сильных команд турнира прямо сейчас. Кстати, «Аталанта» и «Спортинг» играли в одной группе в этом розыгрыше ЛЕ. В гостях бергамаски оказались сильнее (2:1), а из Италии лиссабонцы увезли ничью (1:1).

Миранчука до сих пор не считают главной звездой «Аталанты»: Итальянский журналист: является ли Миранчук лидером «Аталанты»? Это громко сказано

Но и в других парах ожидается веселье. «Славия» попытается выбить «Милан», «Вест Хэм» встретится с неудобным «Фрайбургом», «Бенфике» предстоит ломать шотландскую стену в лице «Рейнджерс». А «Вильярреал» Марселино сыграет с «Марселем», который раньше тренировал испанский тренер.

Первые матчи состоятся 7 марта («Спортинг» и «Аталанта» сыграют 5-го), ответные – 14-го.

1/8 финала Лиги конференций

«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Фиорентина» (Италия)

«Штурм» (Австрия) — «Лилль» (Франция)

«Динамо» Загреб (Хорватия) — ПАОК (Греция)

«Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция)

«Мольде» (Норвегия) — «Брюгге» (Бельгия)

«Аякс» (Нидерланды) — «Астон Вилла» (Англия)

«Серветт» (Швейцария) — «Виктория Пльзень» (Чехия)

В 1/8 финала команды пробивались по той же системе, как в ЛЕ: победители групп + лучшие команды первого раунда плей-офф. В глаза бросается пара «Аякс» — «Астон Вилла». Вывеску (по именам) вполне можно назвать «скрытым» финалом Лиги конференций. Старт сезона у «Аякса» выдался кошмарным. В групповом этапе Лиги Европы команда заняла третье место и опустилась в 1/16 финала ЛК (прошли «Будё-Глимт»). Теперь амстердамцам простоят тяжёлые встречи с «Астон Виллой». Команда Унаи Эмери борется за место в Лиге чемпионов в АПЛ. Англичане – фаворит пары, но всё же «Аякс» способен преподнести сюрприз.

УНАИ ЭМЕРИ Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Вторая по интересу пара – «Юнион» против турецкого «Фенербахче». Клуб из Сент-Жиллуа лидирует в чемпионате Бельгии, а «канарейки» борются за золото в Турции. Обе команды показывают современный, активный, агрессивный футбол. Количество звёзд намного больше у «Фенера», но «Юнион» выделяется именно командной силой.

Одни из фаворитов на победу в турнире – «Фиорентина» (играла в прошлом финале) и «Лилль» — получили не самых лёгких, но проходимых соперников. Клуб из Флоренции сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «доги» — с австрийским «Штурмом». К 1/4 финалу в Лиге конференций почти все пары обязаны соответствовать уровню плей-офф ЛЕ.