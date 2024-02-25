Миранчук, Де Кетеларе и Гасперини дали «Аталанте» новую жизнь. Она снова стала кайфовой

Сегодня «Аталанта» встретится с «Миланом» в матче 26-го тура Серии А. Эта встреча – одна из ключевых в борьбе за Лигу чемпионов. Всё благодаря ренессансу клуба из Бергамо. Как так получилось, да ещё и в кратчайшие сроки, – в нашем материале.

На момент прихода Джан Пьеро Гасперини «Аталанта» была постоянным обитателем второй десятки Серии А. Ни о каких еврокубках никто не мечтал. Какая Европа, если команда ещё недавно, в 2010-м, вылетела в Серию В?

Но тренер совершил революцию. Он пришёл в 2016-м и за несколько лет дотащил «Аталанту» до 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда развивалась постепенно, и ей удалось из разряда открытий перейти в категорию признанной итальянской силы. Иличичем, Папу Гомесом, Мурьелем, Сапатой и другими парнями в чёрно-синем восхищались повсеместно и абсолютно по делу.

«Аталанта» в 1/4 финала Лиги чемпионов Фото: David Ramos/Getty Images

Но за 1/4 финала ЛЧ последовала 1/8. А дальше – Лига Европы. А ещё дальше – восьмое место в чемпионате Италии. Лидеры старели, кто-то уходил, иногда даже скандально – как тот же Папу Гомес. Йоаким Мехле и Мерих Демирал, уже покинув «Аталанту», рассказывали, какой Гасперини деспот и как с ним тяжело. Датчанин, к примеру, вспоминал, как разок подвёз на тренировку юного Расмуса Хойлунда, после чего получил выговор от тренера. Мол, нечего вместе кататься – это отвлекает от работы.

Игра «Аталанты» из авангардной и завораживающей превратилась в типично середняковую. Команда напрочь лишилась яркости – как телевизор, у которого сел кинескоп. В итоге: хуже игра, хуже результат, хуже атмосфера в команде, ещё и конфликты полезли наружу. Казалось, цикл Гасперини в Бергамо завершён. Он дал этой команде всё, что мог. Плюс в 2022-м в «Аталанту» зашли американские инвесторы. И влияние семьи Перкасси, с которой так здорово сработался Гасперини, слегка размылось.

Джан Пьеро Гасперни Фото: Simone Arveda/Getty Images

Тем не менее в сезон-2023/2024 «Аталанта» зашла с Гасперини. И где-то до конца ноября казалось, что Джан Пьеро либо уволят прямо по ходу сезона, либо отпустят летом 2024-го по окончании контракта. Команда играла невесело и нестабильно. В этом смысле прошлый сезон как будто не заканчивался.

Однако начиная с декабря бергамаски попёрли вперёд. Они закрепились в топ-4 в Серии А, пробились в полуфинал Кубка Италии, а ещё у них впереди 1/8 финала Лиги Европы. При этом хорошие результаты – это побочка. Главное – преобразилась игра «Аталанты». И на то есть – нет, не пять – но несколько причин.

Очень символичным стал уход Луиса Мурьеля в «Орландо» этой зимой. Он не был скандальным. Наоборот, клуб и игрок рассыпались в любезностях и благодарностях друг другу. Но уход колумбийца окончательно отрезал «Аталанте» тоску о былом. Из лидеров команды, которая в 2019-м играла в 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», в нынешней команде хедлайнером не является никто. Да, всё ещё есть Джимсити и Пашалич, они регулярно выходят в старте. Но они – вспомогательные, служебные футболисты. Они не делают игру. Они её только поддерживают.

Луис Мурьель и Йосип Иличич Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Мурьель, Сапата, Иличич, Папу Гомес, Госенс, Фройлер, Кастань – все они были каркасом «Аталанты» тогда. И никого из них не осталось сейчас. Гасперини перестал держаться за тот костяк. Он понял, что бесперспективно поддерживать жизнь в том, что от неё осталось. А оставалось от неё с каждым годом всё меньше и меньше. Пришло время строить новое. Тут как с отношениями: чтобы всё было хорошо в новых, надо окончательно распрощаться со старыми. И, кажется, именно это случилось с коучем и его «Аталантами» – прежней и нынешней.

При этом, продолжая тему отношений, у Джан Пьеро есть любимый типаж. Это активные фланги, прессинг, много вертикальной игры с использованием всей ширины поля. Пускай Гасперини расстался с прежней «Аталантой», новая на неё похожа. Там просто другое кадровое наполнение. Вместо Кастаня и Госенса теперь Хольм и Дзаппакоста. Рядом с Джимсити в центре защиты – Скальвини и Колашинац, а не Паломино с Толоем. Эдерсон – это новый де Рон, а функции Иличича, Папу Гомеса и Мурьеля/Сапаты на себя взяли Копмейнерс, Де Кетеларе и Миранчук.

Копмейнерс, Де Кетеларе и Миранчук Фото: Getty Images

Пожалуй, единственное явное отличие нынешней «Аталанты» от прежней – отсутствие чистого форварда. Даже Мурьель при всей его гибкости – это профильный профессиональный нападающий. Сейчас такого футболиста в основе у «Аталанты» нет. Но это не просто не мешает – это, наоборот, идёт на пользу.

Де Кетеларе, Копмейнерс и Миранчук всё время меняются позициями, на удар может выйти любой. Непонятно, от кого ждать угрозы. А ещё ведь Пашалич может подключиться. А ещё Скальвини из центрального защитника регулярно переквалифицируется в «десятку» или даже «девятку». Соперникам после матчей с «Аталантой» надо чинить шеи. От постоянной перемены мест атакующих – и не только – слагаемых голова идёт кругом!

Конечно, чистые форварды у Гасперини есть, целых двое. Это Скамакка и Эль Билал Туре. И, между прочим, суммарно «Аталанта» заплатила за них почти € 60 млн. То есть, по идее, они должны играть. Или хотя бы один из них. Но Гасперини нащупал вариант, который работает, и пока не намерен от него отказываться, кто бы сколько ни стоил. Более того, не так давно тренер публично разнёс Скамакку: если не начнёт больше работать, вообще не будет выходить. Команду специалист меняет, а сам не меняется вообще. Склочность – такая же неотъемлемая его часть, как тактический гений, дикие эмоции во время матчей или седые волосы.

Адемола Лукман Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Ещё один важный аспект преображения «Аталанты» – это Кубок Африки. Он забрал у Гасперини нигерийца Адемолу Лукмана, который в первой части сезона был едва ли не самым ключевым футболистом. Лукман здорово играл индивидуально, с помощью скорости и дриблинга создавал моменты и забивал. Но это примитивизировало футбол «Аталанты». Не раз было так: отдайте мяч Адемоле – он разберётся.

И вот Лукман уехал. И опция исчезла. Шанс получил Миранчук и блестяще им воспользовался. Алексей дал «Аталанте» комбинационное разнообразие, какое не может дать Лукман. Россиянин не такой быстрый, как нигериец, но он гораздо тоньше. Он лучше играет в пас и находит неожиданные ходы. Если надо, уходит в глубину и ведёт игру оттуда. Надо действовать поближе к чужим воротам? Пожалуйста, Миранчук и это умеет. С декабря Алексей набил уже 3+7 по системе «гол+пас». А могло быть и больше.

Сейчас Лукман вернулся. Но с учётом того, как здорово «Аталанта» адаптировалась после его отъезда, ему будет очень сложно вернуть себе место в старте. Иметь такого игрока как опцию очень важно. Бывают матчи, когда нужно вытягивать на индивидуальном мастерстве, и Лукман в этом силён. Но вот нужен ли теперь Гасперини такой игрок в основе – большой вопрос.

Говорить о полноценном ренессансе «Аталанты» пока рано. Да, бергамаски хороши, но это продолжается всего два с небольшим месяца. Слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные выводы. Однако позитивные тенденции очевидны. Семена, которые посадил Гасперини, уже потихоньку дают всходы.

В «Аталанте» снова есть жизнь, энергия и драйв. Футболисты снова кайфуют. Как в лучшие «аталантовские» годы. Потолком той команды стали четвертьфинал ЛЧ, третье место в Серии А и финал Кубка Италии. Теперь посмотрим, куда Гасперини заберётся на этот раз.