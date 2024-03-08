Битва лучших клубов АПЛ и новые испытания для россиян. 10 топ-матчей выходных

Второй уикенд марта подарит нам немало крутых матчей в европейском футболе. Топовые игры в Англии, интригующие встречи в Италии, новая попытка россиян заявить о себе во Франции. А какие матчи вы ждёте больше других?
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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 10 марта, 18:45
Интрига: кто победит в битве лидеров АПЛ?
Дождались. Две лучшие на данные момент команды АПЛ однозначно украсят воскресную программу футбольного уикенда. Для «Ман Сити» поездки на «Энфилд» всегда даются тяжело. В последних 20 матчах на поле соперника в АПЛ «Сити» выиграл всего один раз. Как вам такое? С другой стороны, команда Гвардиолы не проигрывает в АПЛ уже 12 туров. За этим матчем очень внимательно будут следить футболисты «Арсенала». Не исключено, что по итогам тура кто-то из соперников пропустит вперёд лондонский клуб. В первом круге «Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью (1:1). Сколько голов мы увидим теперь?
«Ювентус» — «Аталанта»: воскресенье, 10 марта, 20:00
Интрига: забьёт ли Миранчук в Турине?
Этот матч мог бы стать центральным в итальянском туре, если бы не игра в Болонье. «Аталанта» притормозила в последних матчах чемпионата Италии — одна ничья и два поражения. Из-за этого команда Джан Пьеро Гасперини рухнула с четвёртого места на шестое. «Поддержи-ка моё пиво» — примерно так на всё это должен отреагировать «Ювентус». Да, он всё ещё второй в таблице. С другой стороны, у команды всего одна победа в последних шести турах Серии А. А мы ждём новых подвигов от Алексея Миранчука. На этой неделе он оформил ассист в Лиге Европы, почему не теперь не блеснуть в матче Серии А. Тем более что Алексей знает, как забивать «Ювентусу». Он делал это ещё в «Локомотиве».
«Байер» — «Вольфсбург»: воскресенье, 10 марта, 21:30
Интрига: прервёт ли лидер Бундеслиги неудачную серию в матчах с «Вольфсбургом»?
Главный вопрос: пройдёт ли «Байер» весь сезон без поражений? Пока в это сложно поверить, но команда Хаби Алонсо до сих пор никому не проиграла. Она была очень близка к поражению в Азербайджане, но спаслась в матче с «Карабахом» (2:2) в Лиге Европы. В Бундеслиге у «Байера» всё прекрасно. Первое место в таблице, отрыв от ближайшего преследователя в 10 очков. Всё идёт к тому, что клуб из Леверкузена наконец-то возьмёт долгожданный титул. Правда, есть один нюанс. «Байер» не обыгрывает дома «Вольфсбург» с 2016 года. В семи последних матчах с «волками» в Леверкузене хозяева трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: воскресенье, 10 марта, 16:00
Интрига: кто победит в битве претендентов на место в топ-4?
Давайте взглянем на таблицу АПЛ. «Астон Вилла» занимает четвёртое место, «Тоттенхэм» — пятое. Между ними пять очков, но у лондонского клуба есть один матч в запасе. Кто же окажется в топ-4? Каждый из соперников может увеличить свои шансы по итогам воскресного матча. В прошлом сезоне «Вилла» обыграла соперника дома (2:1), а перед этим регулярно сливала ему в Бирмингеме. «Тоттенхэм» победил там в АПЛ семь раз подряд. Да и в целом с 2008 года лондонский клуб проиграл «Астон Вилле» в гостях всего один раз.
«Арсенал» — «Брентфорд»: суббота, 9 марта, 20:30
Интрига: сохранит ли «Арсенал» чемпионский темп?
Когда смотришь на результаты предыдущих матчей «Арсенала» в АПЛ, за «Брентфорд» становится очень страшно. Во-первых, у команды Микеля Артеты серия из семи побед. Во-вторых, в этих матчах «Арсенал» суммарно забил 31 мяч. Это вообще законно? «Арсенал» всё ещё бьётся за чемпионский титул, а «Брентфорд» находится в нижней части таблицы. А ещё «Арсенал» никогда не проигрывал сопернику дома в XXI веке. В общем, всё складывается в пользу команды Артеты. Тут ещё и «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем», так что при определённом раскладе «Арсенал» может подняться выше.
«Болонья» — «Интер»: суббота, 9 марта, 20:00
Интрига: кто прервёт победную серию?
Главный матч 28-го тура Серии А пройдёт в Болонье. На всякий случай напомним, хозяева одержали шесть побед подряд. Впечатляет? На этом отрезке они прибили «Фиорентину» (2:0), «Лацио» (2:1) и «Аталанту» (2:1). Дошло до того, что «Болонья» поднялась на четвёртое место в таблице. Да, сейчас там не «Наполи», «Рома» или «Аталанта», а именно команда Тьяго Мотты. Впереди безумно сложный матч, ведь «Интер» лидирует в чемпионате с огромным отрывом в 15 очков. У миланцев ещё более впечатляющая серия — девять побед подряд в Серии А. Кстати, «Интер» ни разу не обыгрывал «Болонью» в этом сезоне. В первом круге сыграли вничью (2:2), а в Кубке победила команда Мотты (2:1, д.в.).
«Реал» Мадрид — «Сельта»: воскресенье, 10 марта, 20:30
Интрига: сколько мячей забьёт «Реал»?
В последних пяти турах Примеры «Реал» трижды потерял очки. Повод ли это для беспокойства? Вряд ли. «Жирона» отстаёт на семь очков, «Барса» — на восемь. Кажется, уже ничто не помешает мадридскому клубу взять титул. 2:0, 5:2, 2:0, 2:2, 2:0, 6:0 — результаты предыдущих матчей с «Сельтой» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Так что «Реал» не только регулярно обыгрывает соперника дома, но и забивает больше одного мяча. Да и сама «Сельта» сейчас бьётся за выживание, так что будет безумно рада, если хотя бы не проиграет.
«Страсбург» — «Монако»: воскресенье, 10 марта, 17:00
Интрига: обыграет ли команда Головина аутсайдера?
Статистическая деталь — у «Монако» всего одна победа в последних пяти гостевых матчах со «Страсбургом». Сейчас команды решают абсолютно разные задачи. Монегаски находятся в топ-3, а соперник — недалеко от зоны вылета. Правда, в 2024 году «Монако» играет в чемпионате очень нестабильно — всего две победы в семи турах. Кстати, Александр Головин ни разу в карьере не забивал «Страсбургу». Возможно, получится на этот раз? Тем более команде очень нужны очки с учётом плотности в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.
«Барселона» — «Мальорка»: пятница, 8 марта, 23:00
Интрига: обойдёт ли «Барса» в таблице «Жирону»?
В конце января «Барса» влетела дома «Вильярреалу» (3:5), после чего выдала серию из шести матчей без поражений в Примере (четыре победы, две ничьих). Неделю назад команда Хави поделила очки в гостевом матче с «Атлетиком» (0:0), а «Жирона» в последних турах делает всё, чтобы пропустить сине-гранатовых на второе место. «Барса» отстаёт от другого каталонского клуба всего на одно очко. Впереди встреча с удобным соперником. Последние пять матчей с «Мальоркой» на «Камп Ноу» завершались для каталонцев успешно.
«Гавр» — «Тулуза»: воскресенье, 10 марта, 17:00
Интрига: как сыграет Кузяев после окончания дисквалификации?
Почему Далер Кузяев не играл в последних матчах «Гавра»? Дисквалификация. Россиянин пропустил четыре матча, а его команда не набрала в них ни одного очка. Дошло до того, что «Гавр» опустился на 15-е место в Лиге 1, а отрыв от зоны вылета составляет всего лишь одно очко. В такой ситуации клубу очень нужна помощь отдохнувшего Кузяева. «Гавр» обыграл «Тулузу» в первом круге, но как будет на этот раз? Соперник одержал три победы подряд. Во всех этих матчах его соперниками были клубы из топ-5 («Монако», «Лилль», «Ницца»). Легко команде Кузяева точно не будет.