Битва лучших клубов АПЛ и новые испытания для россиян. 10 топ-матчей выходных

Второй уикенд марта подарит нам немало крутых матчей в европейском футболе. Топовые игры в Англии, интригующие встречи в Италии, новая попытка россиян заявить о себе во Франции. А какие матчи вы ждёте больше других?

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