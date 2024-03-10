Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Обзор матчей в европейских лигах 9 марта, Арсенал, Бавария, Интер, Боруссия, Реал Сосьедад, Шомуродов, Атлетико

Восемь(!) голов «Баварии», шоу «Сосьедада» и белградское дерби. Главное в футболе за день
Никита Паглазов
Главное в футболе за день
Аудио-версия:
Комментарии
Экс-форвард «Спартака» напомнил о себе в Португалии, а «Атлетико» снова проиграл.

Суббота, 9 марта, подарила несколько крутых событий в футболе. «Бавария» уничтожила аутсайдера Бундеслиги, «Арсенал» вырвал тяжёлую победу, и экс-игроки РПЛ зажгли в Португалии и Италии. Всё самое интересное – в нашем дайджесте.

Сюжеты чемпионата России — в отдельном материале:
Огненный день в РПЛ! Чемпионская гонка в России столь же крутая, как в АПЛ!
Огненный день в РПЛ! Чемпионская гонка в России столь же крутая, как в АПЛ!

«Арсенал» вышел в лидеры АПЛ

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Райс – 19'     1:1 Висса – 45+4'     2:1 Хаверц – 86'    

Команда Микеля Артеты принимала в матче 28-го тура АПЛ «Брентфорд». В первом тайме «Арсенал» обменялся голами с гостями. «Канониры» выглядели лучше по ходу встречи, но к концу матча счёт оставался ничейным – всё из-за ужасной ошибки вратаря хозяев. Потерять очки в тяжёлой гонке за золото не хотелось. Спасителем выступил Кай Хаверц: на 86-й минуте после подачи от Бена Уайта он пробил головой, поразив ворота «Брентфорда».

«Арсенал» одержал восьмую победу подряд в АПЛ. Лондонцы поднялись на первое место. Однако завтра, 10 марта, «Арсенал» потеряет лидерство: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют между собой. При любом исходе встречи «канониры» опустятся на вторую строчку.

Подробности героической победы «Арсенала»:
Вратарь «Арсенала» выбил мяч в соперника. Ждать спасения от партнёров пришлось долго
Вратарь «Арсенала» выбил мяч в соперника. Ждать спасения от партнёров пришлось долго

В Сербии состоялось «вечное» дерби

Сербия - Суперлига . Суперлига. 24-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
2 : 2
Партизан
Белград
1:0 Спаич – 45'     1:1 Салданья – 45+1'     1:2 Калулу – 51'     2:2 Ндиайе – 69'    
Удаления: нет / Северина – 75'

Как правило, «Црвена Звезда» и «Партизан» разыгрывают золото чемпионата Сербии между собой. Нынешний сезон не исключение. После 23 туров «Партизан» лидировал, а «Звезда» отставала всего на одно очко. Дерби могло изменить ситуацию. Однако встреча на стадионе «Райко Митич» завершилась вничью – 2:2. Интересно, что первый гол в матче в составе «Звезды» забил экс-защитник «Краснодара» Урош Спаич. Ситуация в таблице не изменилась, борьба за золото – впереди. Осталось ещё шесть туров.

В Сербии состоялось вечное дерби

В Сербии состоялось вечное дерби

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Очередное веселье от дортмундской «Боруссии»

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Мален – 21'     0:2 Санчо – 38'     1:2 Нджинма – 70'    
Удаления: нет / Забитцер – 45+1'

«Боруссия» Дортмунд сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. Рядом с командой Эдина Терзича идёт «РБ Лейпциг», поэтому терять очки нельзя. В прошедшем туре «Боруссия» отправилась в Бремен к «Вердеру». Получилась очередная весёлая игра «шмелей».

К 38-й минуте «Боруссия» забила дважды: сначала отличился Дониэлл Мален, а затем – арендованный у «МЮ» Джейдон Санчо. Но в конце первого тайма полузащитник гостей Марсель Забитцер получил прямую красную карточку. Во втором тайме «Вердер» пошёл отыгрываться и забил на 70-й минуте. Однако на большее хозяев не хватило. «Боруссия» осталась на четвёртом месте в таблице, а «Вердер» — девятый.

Злая «Бавария» разнесла соперника

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
8 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Кейн – 13'     2:0 Горецка – 20'     2:1 Амири – 31'     3:1 Кейн – 45+7'     4:1 Мюллер – 47'     5:1 Мусиала – 61'     6:1 Гнабри – 66'     7:1 Кейн – 70'     8:1 Горецка – 90+2'    

«Бавария» попала в тяжёлое положение. Команда Томаса Тухеля отставала от лидирующего «Байера» на 10 очков перед встречей 25-го тура. Мюнхенцам было важно набрать очки в матче с «Майнцем». И «Бавария» выполнила задачу. С болью для болельщиков соперника.

Злая «Бавария» разнесла соперника

Злая «Бавария» разнесла соперника

Фото: Stefan Matzke/Getty Images

Хозяева забили восемь мячей «Майнцу». А форвард «Баварии» Гарри Кейн стал первым футболистом, оформившим четыре хет-трика в своём дебютном сезоне в Бундеслиге. Монстр! На его счету 30 голов в 25 встречах. Теперь мюнхенцы отстают от «Байера» на семь очков, но у леверкузенцев есть матч в запасе. Оживёт ли интрига в чемпионате Германии?

На неделе «Бавария» также вышла в четвертьфинал ЛЧ:
Кейн разорвал в Лиге чемпионов. И спас Тухеля от увольнения из «Баварии»
Кейн разорвал в Лиге чемпионов. И спас Тухеля от увольнения из «Баварии»

В Португалии второй матч подряд забивает экс-форвард «Спартака»

Португалия - Примейра . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 18:30 МСК
Визела
Визела
Окончен
2 : 1
Фаренсе
Фару
0:1 Зе Луиш – 17'     1:1 Петров – 71'     2:1 Соро – 85'    

«Фаренсе» — середняк чемпионата Португалии. Команда занимает 12-е место после 25 туров. Чем нам они интересны? За «Фаренсе» выступает экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш. И в прошедшей встрече чемпионата Португалии с «Визелой» он отличился на 17-й минуте. Зе Луиш точно пробил головой после навеса с правого фланга. Однако это не помогло «Фаренсе» одержать победу: «Визела» забила два мяча во втором тайме. Но порадуемся за Зе: до этого он также забил гол в матче со «Спортингом» (2:3).

Зе Луиш

Зе Луиш

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

А в Италии — бывший нападающий «Ростова»

Италия - Серия А . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
4 : 2
Салернитана
Салерно
1:0 Лападула – 12'     2:0 Гаэтано – 40'     3:0 Шомуродов – 51'     3:1 Кастанос – 56'     3:2 Маджоре – 58'     4:2 Шомуродов – 76'    

Эльдор Шомуродов сейчас выступает на правах аренды за «Кальяри». Права на футболиста принадлежат «Роме», но «волкам» он пока что оказался не нужен. Зато помогает «Кальяри» в борьбе за выживание. Во встрече с «Салернитаной» Шомуродов оформил дубль, благодаря чему команда одержала победу – 4:2. «Кальяри» поднялся на 13-е место, но отрыв от зоны вылета всего три очка.

Эльдор Шомуродов

Эльдор Шомуродов

Фото: Alessandro Tocco/Getty Images

«Интер» несётся к золоту

Италия - Серия А . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Биссекк – 37'    

Мощнейший сезон выдаёт «Интер». Команда Симоне Индзаги не замечает соперников в Серии А, продвигаясь к титулу. В прошедшем туре «Интер» отправился в гости к открытию сезона – «Болонье». Команда Тьяго Мотты идёт в топ-4, имея шансы попасть в Лигу чемпионов. Однако «Болонья» не смогла ничего сделать с «Интером». А вот миланцы нашли свой момент и забили единственный гол. Защитник Янн Биссекк отправил мяч в ворота Лукаша Скорупски, замкнув навес от Алессандро Бастони. И принеся «Интеру» ещё три очка.

«Нерадзурри» лидируют, набрав 75 очков за 28 туров. Отрыв от «Ювентуса» — 18 очков. Есть сомнения, что «Интер» — чемпион?

У нас — нет:
Отдайте «Интеру» титул прямо сейчас
Отдайте «Интеру» титул прямо сейчас

«Атлетико» и надежды на золото — всё

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Хуанми – 24'     2:0 Хуанми – 64'    

Мадридский «Атлетико» лишь призрачно претендовал на победу в чемпионате Испании. Однако лишается, кажется, даже минимальных шансов – сегодня команда уступила в гостях «Кадису» — 0:2. Это уже седьмое поражение в сезоне. Теперь главная задача – остаться в зоне Лиги чемпионов. Снизу подпирает «Атлетик» из Бильбао: баски отстают на пять очков при матче в запасе.

«Сосьедад» без Захаряна выдал шоу с аутсайдером

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Узуни – 21'     1:1 Садик – 33'     2:1 Узуни – 45+3'     2:2 Ле Норман – 80'     2:3 А. Силва – 85'    

«Сосьедад» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, уступив в серии «ПСЖ». Теперь для басков важная задача – попасть в топ-6 Примеры. В 28-м туре «Сосьедад» отправился в гости к «Гранаде», занимающей 19-е место в таблице. Российский полузащитник Арсен Захарян не мог помочь «Сосьедаду» из-за повреждения. Однако и без него «Сосьедад» забил три мяча. Чего с командой не случалось с начала декабря 2023 года. Но и «Гранада» забила дважды – и оба раза она выходила вперёд! Но всё-таки пропустила третий на 85-й минуте. Так что вышел весёлый матч.

Когда Арсен вернётся на поле?
В «Реале Сосьедад» рассказали о восстановлении Захаряна после травмы

«Жирона» скинула «Барсу» со второго места

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Порту – 13'     2:0 Савио – 86'    

«Жирона» после разгрома от мадридского «Реала» будто перестала верить в победу в чемпионате Испании. Команда Анхеля Мичела уступила ещё дважды – «Атлетику» Бильбао и «Мальорке». Теперь каталонцы, скорее, рассчитывают занять вторую строчку, чем взять титул. Или хотя бы попасть в зону ЛЧ. Но ещё ничего не потеряно. В 28-м туре «Жирона» принимала на своём поле «Осасуну», идущую в середине таблицы. Каталонцы одержали уверенную победу, забив по голу в обеих таймах. «Жирона» вернулась на второе место, обогнав «Барселону» на одно очко. До «Реала» — четыре очка, но у мадридцев есть игра в запасе. Но минимальные шансы на трофей всё ещё живы?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android