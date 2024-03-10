Экс-форвард «Спартака» напомнил о себе в Португалии, а «Атлетико» снова проиграл.

Восемь(!) голов «Баварии», шоу «Сосьедада» и белградское дерби. Главное в футболе за день

Суббота, 9 марта, подарила несколько крутых событий в футболе. «Бавария» уничтожила аутсайдера Бундеслиги, «Арсенал» вырвал тяжёлую победу, и экс-игроки РПЛ зажгли в Португалии и Италии. Всё самое интересное – в нашем дайджесте.

«Арсенал» вышел в лидеры АПЛ

Команда Микеля Артеты принимала в матче 28-го тура АПЛ «Брентфорд». В первом тайме «Арсенал» обменялся голами с гостями. «Канониры» выглядели лучше по ходу встречи, но к концу матча счёт оставался ничейным – всё из-за ужасной ошибки вратаря хозяев. Потерять очки в тяжёлой гонке за золото не хотелось. Спасителем выступил Кай Хаверц: на 86-й минуте после подачи от Бена Уайта он пробил головой, поразив ворота «Брентфорда».

«Арсенал» одержал восьмую победу подряд в АПЛ. Лондонцы поднялись на первое место. Однако завтра, 10 марта, «Арсенал» потеряет лидерство: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют между собой. При любом исходе встречи «канониры» опустятся на вторую строчку.

В Сербии состоялось «вечное» дерби

Как правило, «Црвена Звезда» и «Партизан» разыгрывают золото чемпионата Сербии между собой. Нынешний сезон не исключение. После 23 туров «Партизан» лидировал, а «Звезда» отставала всего на одно очко. Дерби могло изменить ситуацию. Однако встреча на стадионе «Райко Митич» завершилась вничью – 2:2. Интересно, что первый гол в матче в составе «Звезды» забил экс-защитник «Краснодара» Урош Спаич. Ситуация в таблице не изменилась, борьба за золото – впереди. Осталось ещё шесть туров.

В Сербии состоялось вечное дерби Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Очередное веселье от дортмундской «Боруссии»

«Боруссия» Дортмунд сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. Рядом с командой Эдина Терзича идёт «РБ Лейпциг», поэтому терять очки нельзя. В прошедшем туре «Боруссия» отправилась в Бремен к «Вердеру». Получилась очередная весёлая игра «шмелей».

К 38-й минуте «Боруссия» забила дважды: сначала отличился Дониэлл Мален, а затем – арендованный у «МЮ» Джейдон Санчо. Но в конце первого тайма полузащитник гостей Марсель Забитцер получил прямую красную карточку. Во втором тайме «Вердер» пошёл отыгрываться и забил на 70-й минуте. Однако на большее хозяев не хватило. «Боруссия» осталась на четвёртом месте в таблице, а «Вердер» — девятый.

Злая «Бавария» разнесла соперника

«Бавария» попала в тяжёлое положение. Команда Томаса Тухеля отставала от лидирующего «Байера» на 10 очков перед встречей 25-го тура. Мюнхенцам было важно набрать очки в матче с «Майнцем». И «Бавария» выполнила задачу. С болью для болельщиков соперника.

Злая «Бавария» разнесла соперника Фото: Stefan Matzke/Getty Images

Хозяева забили восемь мячей «Майнцу». А форвард «Баварии» Гарри Кейн стал первым футболистом, оформившим четыре хет-трика в своём дебютном сезоне в Бундеслиге. Монстр! На его счету 30 голов в 25 встречах. Теперь мюнхенцы отстают от «Байера» на семь очков, но у леверкузенцев есть матч в запасе. Оживёт ли интрига в чемпионате Германии?

В Португалии второй матч подряд забивает экс-форвард «Спартака»

«Фаренсе» — середняк чемпионата Португалии. Команда занимает 12-е место после 25 туров. Чем нам они интересны? За «Фаренсе» выступает экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш. И в прошедшей встрече чемпионата Португалии с «Визелой» он отличился на 17-й минуте. Зе Луиш точно пробил головой после навеса с правого фланга. Однако это не помогло «Фаренсе» одержать победу: «Визела» забила два мяча во втором тайме. Но порадуемся за Зе: до этого он также забил гол в матче со «Спортингом» (2:3).

Зе Луиш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

А в Италии — бывший нападающий «Ростова»

Эльдор Шомуродов сейчас выступает на правах аренды за «Кальяри». Права на футболиста принадлежат «Роме», но «волкам» он пока что оказался не нужен. Зато помогает «Кальяри» в борьбе за выживание. Во встрече с «Салернитаной» Шомуродов оформил дубль, благодаря чему команда одержала победу – 4:2. «Кальяри» поднялся на 13-е место, но отрыв от зоны вылета всего три очка.

Эльдор Шомуродов Фото: Alessandro Tocco/Getty Images

«Интер» несётся к золоту

Мощнейший сезон выдаёт «Интер». Команда Симоне Индзаги не замечает соперников в Серии А, продвигаясь к титулу. В прошедшем туре «Интер» отправился в гости к открытию сезона – «Болонье». Команда Тьяго Мотты идёт в топ-4, имея шансы попасть в Лигу чемпионов. Однако «Болонья» не смогла ничего сделать с «Интером». А вот миланцы нашли свой момент и забили единственный гол. Защитник Янн Биссекк отправил мяч в ворота Лукаша Скорупски, замкнув навес от Алессандро Бастони. И принеся «Интеру» ещё три очка.

«Нерадзурри» лидируют, набрав 75 очков за 28 туров. Отрыв от «Ювентуса» — 18 очков. Есть сомнения, что «Интер» — чемпион?

«Атлетико» и надежды на золото — всё

Мадридский «Атлетико» лишь призрачно претендовал на победу в чемпионате Испании. Однако лишается, кажется, даже минимальных шансов – сегодня команда уступила в гостях «Кадису» — 0:2. Это уже седьмое поражение в сезоне. Теперь главная задача – остаться в зоне Лиги чемпионов. Снизу подпирает «Атлетик» из Бильбао: баски отстают на пять очков при матче в запасе.

«Сосьедад» без Захаряна выдал шоу с аутсайдером

«Сосьедад» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, уступив в серии «ПСЖ». Теперь для басков важная задача – попасть в топ-6 Примеры. В 28-м туре «Сосьедад» отправился в гости к «Гранаде», занимающей 19-е место в таблице. Российский полузащитник Арсен Захарян не мог помочь «Сосьедаду» из-за повреждения. Однако и без него «Сосьедад» забил три мяча. Чего с командой не случалось с начала декабря 2023 года. Но и «Гранада» забила дважды – и оба раза она выходила вперёд! Но всё-таки пропустила третий на 85-й минуте. Так что вышел весёлый матч.

Когда Арсен вернётся на поле? В «Реале Сосьедад» рассказали о восстановлении Захаряна после травмы

«Жирона» скинула «Барсу» со второго места

«Жирона» после разгрома от мадридского «Реала» будто перестала верить в победу в чемпионате Испании. Команда Анхеля Мичела уступила ещё дважды – «Атлетику» Бильбао и «Мальорке». Теперь каталонцы, скорее, рассчитывают занять вторую строчку, чем взять титул. Или хотя бы попасть в зону ЛЧ. Но ещё ничего не потеряно. В 28-м туре «Жирона» принимала на своём поле «Осасуну», идущую в середине таблицы. Каталонцы одержали уверенную победу, забив по голу в обеих таймах. «Жирона» вернулась на второе место, обогнав «Барселону» на одно очко. До «Реала» — четыре очка, но у мадридцев есть игра в запасе. Но минимальные шансы на трофей всё ещё живы?