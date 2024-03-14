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Чемпионат Англии, Лига Европы, Ливерпуль: Юрген Клопп, фирменный жест, болельщики Энфилда, трибуна Коп, Билл Шенкли

Фирменный жест Клоппа стал легендарным. Но в «Ливерпуле» уже был тренер с такой фишкой
Анатолий Романов
«Энфилд» кайфует от фирменного жеста Клоппа
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Кулаки Юргена ценят везде, где немец играл и тренировал. Что-то похожее делал Билл Шенкли.

После убедительной победы над «Спартой» в Лиге Европы (5:1) один из чешских журналистов спросил тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, кого бы из игроков соперника он хотел бы подписать. «Я ухожу летом. Вы хотите, чтобы я взял их с собой в отпуск?» – с фирменной улыбкой на лице пошутил немец.

Фанаты «красных» будут скучать не только по потрясающей самоиронии, обаянию и юмору харизматичного тренера, но также и по его экспрессии и энергетике. Главной иллюстрацией такого самовыражения Юргена на протяжении всей карьеры является фирменное празднование вместе с болельщиками. По окончании особо важных матчей он летит к фанатской трибуне и трижды выбрасывает в сторону зрителей согнутую в кулак руку. Толпа в этот момент откликается раскатистым одобрительным гулом. Более эмоциональное зрелище трудно представить.

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Первые три сезона на «Энфилде» Клопп обходился без фирменного празднования

Обычно жест Клоппа ограничивается The Kop (легендарная фанатская трибуна «Энфилда»), но после победы над «Бёрнли» (3:1) 10 февраля этого года немец решил разделить радость со всеми поклонниками «Ливерпуля» во всех уголках стадиона. В английском периоде карьеры Юрген никогда не делал так прежде, поэтому подобное изменение свидетельствует лишь об одном – желании тренера как следует насладиться неповторимой атмосферой «Энфилда» и запечатлеть в памяти последние особенные моменты.

Фанаты «Ливерпуля» будут скучать по неповторимой энергетике Клоппа

Фанаты «Ливерпуля» будут скучать по неповторимой энергетике Клоппа

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Чтобы жест не утратил сакральности, Клопп, как правило, выбрасывал кулаки на «Энфилде» после действительно важных матчей. Примечательно, что в первые три сезона во главе «красных» Юрген вовсе не баловал фанатов таким поведением. «Кажется, это началось в 2018-м после драматичной победы в дерби над «Эвертоном». Ему совершенно точно это понравилось – теперь болельщики ещё долго не расходятся после матча и ждут, прибежит ли к ним зажечь самый горячий тренер АПЛ, – признался автор подкаста Anfield Wrap Нил Аткинсон. – Он словно приходит и говорит: «Спасибо за всё», а мы отвечаем: «Давайте это повторим в следующей игре». Очень круто, что Клопп понимает важность взаимодействия с болельщиками».

Особенность кулаков тренера «Ливерпуля» состоит также в том, что никогда не знаешь, когда на него снизойдёт вдохновение. К примеру, в прошлом не самом удачном сезоне фанаты их не увидели даже после разгрома «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0. «Я обожаю это делать, но очевидно, что не после каждой игры, – отметил Юрген на одной из пресс-конференций. – Такие моменты невозможно поставить в расписание».

Юрген выбирает и ценит каждый подобный сеанс связи с фанатами. В августе прошлого года была одержана великолепная выездная победа над «Ньюкаслом» со счётом 2:1 – «красные» вырвали три очка на 90+3-й минуте, играя полтора тайма вдесятером после удаления Вирджила ван Дейка. Или триумф в дерби с «Эвертоном» (2:0) в октябре, когда дубль сделал Мохамед Салах.

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Так яростно отмечал с «Копом» победу над «Ньюкаслом», что потерял кольцо

Январскую победу над всё тем же «Ньюкаслом» (4:2) тренер праздновал с таким рвением, что у него с пальца слетело обручальное кольцо. «Я не первый раз теряю кольцо. Время от времени случается, что на эмоциях сбрасываю пару килограммов за игру. Сегодня именно такой день. Я сильно волновался из-за этого. Знаете, оператор в технической зоне раздражал меня несколько раз в этом сезоне, но теперь у него оказалось много нужных мне кадров, чтобы найти обручалку. Это было сделать чуть легче, чем когда однажды в отпуске я потерял кольцо во время ныряния в море. Тогда мне понадобилась помощь профессионального водолаза», – поделился жизненной историей немец.

Обычно Юрген ограничивается тремя выбросами кулака и похлопыванием рукой по клубной эмблеме, но есть и исключения. После победы со счётом 6:0 над «Лидсом» в феврале 2022 года тренер перед «Копом» семь раз взметнул кулак вверх.

Не менее легендарный тренер «красных» Билл Шенкли и его фирменные кулаки

Не менее легендарный тренер «красных» Билл Шенкли и его фирменные кулаки

Фото: Peter Robinson/EMPICS via Getty Images

Послематчевая демонстрация признательности не является чем-то новым в английском футболе, но в случае с Клоппом и «Копом» наблюдается единство, которое редко повторяется. Нечто похожее в «Ливерпуле» видели во второй половине прошлого века, когда особая связь возникла между фанатами «красных» и тренером Биллом Шенкли. Легендарный специалист трижды привёл мерсисайдцев к победе в чемпионате Англии (1964, 1966, 1973) и выиграл Кубок УЕФА (1973).

«Я помню, как Шенкс приходил на «Коп» и вскидывал вверх две руки, – рассказал The Athletic 70-летний болельщик «Ливерпуля» Лес Лоусон, который с 1976 года не пропускает ни одной домашней игры команды. – Жесты Клоппа и Шенкли немного разные, но их посыл одинаков и стремится к единению с болельщиками. Для поклонников клуба такой подход представляет собой высшую форму признания их вклада в победы команды».

Хаби Алонсо тоже проникся важностью единения с фанатами

Клопп всегда ставил перед собой задачу привлечь и удержать болельщиков на своей стороне. Это началось, когда он был тренером «Майнца», в котором Юрген здорово проявил себя ещё в качестве игрока, и продолжилось во время руководства дортмундской «Боруссией». Количество вознесённых к небу кулаков всегда разнилось, как и всё, что окружало это потрясающее действо. Особенно эмоциональным вышло прощание Юргена с «Дортмундом» в 2015 году. Чувства благодарной за несколько незабываемых сезонов публики оказались настолько мощными и искренними, что в течение одной минуты человек мог плакать как от радости, так и от горечи расставания.

В Дортмунде Юрген был моложе и зажигал ещё более ярко

В Дортмунде Юрген был моложе и зажигал ещё более ярко

Фото: GASPA/ullstein bild via Getty Images

Нет ничего удивительного в таком самовыражении Юргена, ведь он с детства проникся такой культурой боления. У немецких клубов исключительно прочные связи с фанатами, которые каждую неделю выражают признательность игрокам за их старания. Неважно, победила команда или проиграла, футболисты, тренеры и персонал команды соберутся перед секцией ультрас на стадионе и наградят их аплодисментами. Совсем недавно, когда «Байер» обыграл дома «Баварию», тренер леверкузенцев Хаби Алонсо попросил своих помощников присоединиться к празднованию вместе с игроками. Выигравший с «Ливерпулем» Лигу чемпионов испанец очень хорошо понимает важность таких моментов.

«Это отличный способ коммуникации с болельщиками и доказательство заботы о них, – считает спортивный психиатр, доктор Тим Роджерс. – Взмах кулаком – совершенно уникальный жест освобождения, показывающий: «Я так отчаянно хотел победить и теперь это сделал с вашей помощью». Физически это демонстрация желания победы и движения к общей цели. В теориях лидерства, которые я считаю наиболее мощными, на первое место всегда выходит «мы», а не «я». Клоппу лучше всех удаётся привить болельщикам чувство причастности к чему-то большому».

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