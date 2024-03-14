Фирменный жест Клоппа стал легендарным. Но в «Ливерпуле» уже был тренер с такой фишкой

После убедительной победы над «Спартой» в Лиге Европы (5:1) один из чешских журналистов спросил тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, кого бы из игроков соперника он хотел бы подписать. «Я ухожу летом. Вы хотите, чтобы я взял их с собой в отпуск?» – с фирменной улыбкой на лице пошутил немец.

Фанаты «красных» будут скучать не только по потрясающей самоиронии, обаянию и юмору харизматичного тренера, но также и по его экспрессии и энергетике. Главной иллюстрацией такого самовыражения Юргена на протяжении всей карьеры является фирменное празднование вместе с болельщиками. По окончании особо важных матчей он летит к фанатской трибуне и трижды выбрасывает в сторону зрителей согнутую в кулак руку. Толпа в этот момент откликается раскатистым одобрительным гулом. Более эмоциональное зрелище трудно представить.

Первые три сезона на «Энфилде» Клопп обходился без фирменного празднования

Обычно жест Клоппа ограничивается The Kop (легендарная фанатская трибуна «Энфилда»), но после победы над «Бёрнли» (3:1) 10 февраля этого года немец решил разделить радость со всеми поклонниками «Ливерпуля» во всех уголках стадиона. В английском периоде карьеры Юрген никогда не делал так прежде, поэтому подобное изменение свидетельствует лишь об одном – желании тренера как следует насладиться неповторимой атмосферой «Энфилда» и запечатлеть в памяти последние особенные моменты.

Фанаты «Ливерпуля» будут скучать по неповторимой энергетике Клоппа Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Чтобы жест не утратил сакральности, Клопп, как правило, выбрасывал кулаки на «Энфилде» после действительно важных матчей. Примечательно, что в первые три сезона во главе «красных» Юрген вовсе не баловал фанатов таким поведением. «Кажется, это началось в 2018-м после драматичной победы в дерби над «Эвертоном». Ему совершенно точно это понравилось – теперь болельщики ещё долго не расходятся после матча и ждут, прибежит ли к ним зажечь самый горячий тренер АПЛ, – признался автор подкаста Anfield Wrap Нил Аткинсон. – Он словно приходит и говорит: «Спасибо за всё», а мы отвечаем: «Давайте это повторим в следующей игре». Очень круто, что Клопп понимает важность взаимодействия с болельщиками».

Особенность кулаков тренера «Ливерпуля» состоит также в том, что никогда не знаешь, когда на него снизойдёт вдохновение. К примеру, в прошлом не самом удачном сезоне фанаты их не увидели даже после разгрома «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0. «Я обожаю это делать, но очевидно, что не после каждой игры, – отметил Юрген на одной из пресс-конференций. – Такие моменты невозможно поставить в расписание».

Юрген выбирает и ценит каждый подобный сеанс связи с фанатами. В августе прошлого года была одержана великолепная выездная победа над «Ньюкаслом» со счётом 2:1 – «красные» вырвали три очка на 90+3-й минуте, играя полтора тайма вдесятером после удаления Вирджила ван Дейка. Или триумф в дерби с «Эвертоном» (2:0) в октябре, когда дубль сделал Мохамед Салах.

Так яростно отмечал с «Копом» победу над «Ньюкаслом», что потерял кольцо

Январскую победу над всё тем же «Ньюкаслом» (4:2) тренер праздновал с таким рвением, что у него с пальца слетело обручальное кольцо. «Я не первый раз теряю кольцо. Время от времени случается, что на эмоциях сбрасываю пару килограммов за игру. Сегодня именно такой день. Я сильно волновался из-за этого. Знаете, оператор в технической зоне раздражал меня несколько раз в этом сезоне, но теперь у него оказалось много нужных мне кадров, чтобы найти обручалку. Это было сделать чуть легче, чем когда однажды в отпуске я потерял кольцо во время ныряния в море. Тогда мне понадобилась помощь профессионального водолаза», – поделился жизненной историей немец.

Обычно Юрген ограничивается тремя выбросами кулака и похлопыванием рукой по клубной эмблеме, но есть и исключения. После победы со счётом 6:0 над «Лидсом» в феврале 2022 года тренер перед «Копом» семь раз взметнул кулак вверх.

Не менее легендарный тренер «красных» Билл Шенкли и его фирменные кулаки Фото: Peter Robinson/EMPICS via Getty Images

Послематчевая демонстрация признательности не является чем-то новым в английском футболе, но в случае с Клоппом и «Копом» наблюдается единство, которое редко повторяется. Нечто похожее в «Ливерпуле» видели во второй половине прошлого века, когда особая связь возникла между фанатами «красных» и тренером Биллом Шенкли. Легендарный специалист трижды привёл мерсисайдцев к победе в чемпионате Англии (1964, 1966, 1973) и выиграл Кубок УЕФА (1973).

«Я помню, как Шенкс приходил на «Коп» и вскидывал вверх две руки, – рассказал The Athletic 70-летний болельщик «Ливерпуля» Лес Лоусон, который с 1976 года не пропускает ни одной домашней игры команды. – Жесты Клоппа и Шенкли немного разные, но их посыл одинаков и стремится к единению с болельщиками. Для поклонников клуба такой подход представляет собой высшую форму признания их вклада в победы команды».

Хаби Алонсо тоже проникся важностью единения с фанатами

Клопп всегда ставил перед собой задачу привлечь и удержать болельщиков на своей стороне. Это началось, когда он был тренером «Майнца», в котором Юрген здорово проявил себя ещё в качестве игрока, и продолжилось во время руководства дортмундской «Боруссией». Количество вознесённых к небу кулаков всегда разнилось, как и всё, что окружало это потрясающее действо. Особенно эмоциональным вышло прощание Юргена с «Дортмундом» в 2015 году. Чувства благодарной за несколько незабываемых сезонов публики оказались настолько мощными и искренними, что в течение одной минуты человек мог плакать как от радости, так и от горечи расставания.

В Дортмунде Юрген был моложе и зажигал ещё более ярко Фото: GASPA/ullstein bild via Getty Images

Нет ничего удивительного в таком самовыражении Юргена, ведь он с детства проникся такой культурой боления. У немецких клубов исключительно прочные связи с фанатами, которые каждую неделю выражают признательность игрокам за их старания. Неважно, победила команда или проиграла, футболисты, тренеры и персонал команды соберутся перед секцией ультрас на стадионе и наградят их аплодисментами. Совсем недавно, когда «Байер» обыграл дома «Баварию», тренер леверкузенцев Хаби Алонсо попросил своих помощников присоединиться к празднованию вместе с игроками. Выигравший с «Ливерпулем» Лигу чемпионов испанец очень хорошо понимает важность таких моментов.

«Это отличный способ коммуникации с болельщиками и доказательство заботы о них, – считает спортивный психиатр, доктор Тим Роджерс. – Взмах кулаком – совершенно уникальный жест освобождения, показывающий: «Я так отчаянно хотел победить и теперь это сделал с вашей помощью». Физически это демонстрация желания победы и движения к общей цели. В теориях лидерства, которые я считаю наиболее мощными, на первое место всегда выходит «мы», а не «я». Клоппу лучше всех удаётся привить болельщикам чувство причастности к чему-то большому».