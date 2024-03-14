Соперник «Аталанты» и Миранчука — топовый молодой тренер. Его хотят «Ливерпуль» и «Барса»

Сегодня, 14 марта, «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет в ответном матче 1/8 финала со «Спортингом». Первая встреча в Лиссабоне завершилась вничью – 1:1, а команда Джан Пьеро Гасперини прочувствовала на себе, насколько непростым соперником является лидер чемпионата Португалии. «Аталанта» уступала по ходу игры и ушла от поражения благодаря голевой передаче российского полузащитника. Сегодняшний «Спортинг» – проект 39-летнего тренера Рубена Аморима. Этот специалист уже почти четыре года работает с лиссабонцами, а ближайшим летом может возглавить «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Челси» или даже «Ливерпуль».

Аморим – один из самых многообещающих молодых тренеров Европы, о чём свидетельствует и интерес топ-клубов к этому специалисту. Рубен был достаточно сильным футболистом, бóльшую часть карьеры отыграл в полузащите в «Бенфике». С 2010 по 2014 год выступал за сборную Португалии, провёл 14 матчей за национальную команду. Как игрок Аморим завоевал 11 трофеев, включая три чемпионских титула с «Бенфикой» – принципиальным соперником «Спортинга». В сезоне-2013/2014 Рубен дошёл с лиссабонскими «орлами» до финала Лиги Европы, но там команда Жорже Жезуша уступила по пенальти «Севилье».

Аморим завершил карьеру в 2017 году, а уже в июле 2018-го возглавил португальский клуб «Каза Пия». В этой команде задержался всего на полгода. В сентябре 2019-го Рубен принял фарм-клуб «Браги». Ещё через три месяца руководство клуба отправило в отставку главного тренера основы Рикарду Са Пинту, при котором «Брага» свалилась на 10-е место. Команду рискнули доверить малоопытному Амориму. Дебют получился сказочным для Рубена. В чемпионате Португалии «Брага» при нём выиграла восемь из девяти матчей и однажды сыграла вничью.

Убрала всех топов Примейры – и «Порту» (2:1), и «Спортинг» (2:1), и «Бенфику» (1:0)! Кроме того, Аморим со своей командой с ходу завоевал Кубок лиги. В полуфинале «Брага» победила «Спортинг» (2:1), а в финале «Порту» (1:0). Не пошло только в квалификации Лиги Европы. Там «Брага» дважды проиграла шотландскому «Рейнджерс» (2:3 и 0:1) и вылетела.

Когда наступила пауза, вызванная пандемией коронавируса, Аморим ушёл в «Спортинг». Лиссабонцы воспользовались опцией выкупа в контракте тренера за € 10 млн. Рубен оставил «Брагу» на третьем месте, а четвёртую строчку занимала как раз его новая команда. «Спортинг» с Аморимом сразу выдал восьмиматчевую беспроигрышную серию (шесть побед и две ничьих), но на финише удача ушла: после поражений от «Порту» и «Бенфики» лиссабонцы уступили «Браге» в борьбе за топ-3.

После подписания контракта со «Спортингом» Аморим, конечно же, вынужден был отвечать на вопросы о своём прошлом в «Бенфике».

«Я профессионал, а мой фанатизм – это победы. Моя приверженность клубу и образ жизни будут такими же, как в «Браге» или «Каза Пия». Приехав сюда, я не собираюсь скрывать своё прошлое. Но никто здесь не хочет побеждать сильнее меня… Может быть, я принял самый трудный вызов? Но это был тот вызов, который я хотел. Чувствую себя готовым к нему. Когда мы в «Браге» включали пункт о выкупе, я смеялся, потому что не верил, что кто-то захочет платить, а это произошло».

Следующий сезон получился самым успешным для Аморима в «Спортинге». Его команда выиграла чемпионский титул впервые за 19 лет. Кроме того, к золоту Примейры добавила Кубок лиги, а после этого и Суперкубок Португалии. Интересно, что в двух финалах была обыграна «Брага». В Кубке лиги – 1:0, а в Суперкубке – 2:1. Молодой тренер купался в славе и любви бело-зелёной части Лиссабона.

РУБЕН АМОРИМ Фото: Gualter Fatia/Getty Images

В сезоне-2021/2022 Аморим взял свой пятый и последний на сегодняшний день трофей – ещё один Кубок лиги. Защитить чемпионский титул не удалось: команда финишировала второй, отстав на шесть очков от «Порту». А в прошлом сезоне стала только четвёртой. В общем, не всё оказалось так просто для Рубена как для тренера. Но в нынешнем чемпионате Португалии «Спортинг» снова летит к чемпионскому титулу. На сегодняшний день команда Аморима лидирует в Примейре с отрывом от «Бенфики» в одно очко при игре в запасе.

Пошумел «Спортинг» с молодым тренером и в еврокубках. В первый сезон в Лиге чемпионов вышел из группы с «Аяксом», дортмундской «Боруссией» и «Бешикташем», но в 1/8 финала не повезло попасть под «Манчестер Сити» (0:5 и 0:0). Во второй сезон лиссабонцы стали третьими в группе с «Тоттенхэмом», «Айнтрахтом» и «Марселем», отправились в плей-офф Лиги Европы, там дошли до четвертьфинала. А в нынешнем розыгрыше ЛЕ команда Аморима уже в 1/8 финала и бьётся фактически на равных с «Аталантой».

Любопытно, что в 2022 году Аморим, по данным The Athletic, выступил против возвращения в родной клуб Криштиану Роналду, когда форвард хотел продолжить карьеру в Европе. Показал характер. Рубен понимал – под Роналду нужно менять всю игровую систему. В случае подписания Криштиану он собирался подать в отставку. Трансфер не состоялся, и Аморим остался.

В ноябре 2023-го популярное издание FourFourTwo опубликовало топ тренеров не старше 40 лет. Аморим занял в нём второе место. Выше – только Юлиан Нагельсман, возглавляющий сборную Германии.

Аморим считается тактически сильным, гибким тренером, но, как правило, используют схему 3-4-2-1. И важно, что у него в рамках командной системы растут игроки. Защитники Гонсалу Инасиу и Усман Диоманде оцениваются сейчас Transfermarkt в € 40 млн, а нападающий Виктор Дьокереш – в € 55 млн. Хотя последний был взят прошлым летом из Чемпионшипа за € 21 млн при ориентировочной стоимости в € 13 млн.

За последние годы «Спортинг» при Амориме заработал большие деньги за трансферы Мануэля Угарте в «ПСЖ» (€ 60 млн), Педро Порро в «Тоттенхэм» (€ 40 млн), Матеуса Нунеса в «Вулверхэмптон» (€ 45 млн), Жоау Пальиньи в «Фулхэм» (€ 21 млн ) и Нуну Мендеша в «ПСЖ» (€ 45 млн).

Тогда же знаменитый инсайдер Фабрицио Романо опубликовал комментарий Аморима по поводу информации о назначении летом 2024-го в «МЮ».

«Я не намерен комментировать слухи о «Манчестер Юнайтед», – сказал Рубен. – У меня есть видение своего будущего, но я не скажу о нём сейчас. Пока не время для этого, сообщу вам в конце сезона. Я не могу предсказать его, ведь всё зависит от результатов команды и множества других факторов».

Между тем в контракте Аморима со «Спортингом» тоже есть пункт о выкупе тренера – за € 20 млн.