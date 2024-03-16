10 европейских лиг с шикарной чемпионской интригой. Такая есть не только в РПЛ и АПЛ

В Англии тройку лидеров разделяет одно очко, в России — два. Среди лиг, которые интересуют множество россиян, настолько же крутых чемпионских интриг нет нигде. Италия? Всё понятно, поздравляем «Интер». Германия? «Байер» «Баварии» уже не достать. Испания? «Реал» едва ли отдаст преимущество. Франция? Власть «ПСЖ» безгранична.

Зато во многих менее освещаемых для российского зрителя лигах реально есть серьёзная борьба за золото. О таких и расскажем. Речь пойдёт о турнирах, которые находятся выше РПЛ в таблице коэффициентов. А наша Премьер-Лига в отсутствие еврокубков — 29-я.

Португальская Примейра

Лидеры чемпионата Португалии

«Спортинг» в прошлом году стал четвёртым, а теперь уверенно мчит к итоговому первому месту. С действующим чемпионом, «Бенфикой», его разделяет лишь одно очко. Но при этом у зелёно-белых в запасе матч с середняком «Фамаликаном», так что дополнительные три очка у них практически в кармане. Почему? Потому что за 24 матча у них 20 побед. Это ли не золотая поступь? Но скоро домашний матч с «орлами». Скорее всего, именно там определится судьба медалей.

Турецкая Суперлига

Лидеры чемпионата Турции

«Галатасарай» Дриса Мертенса, Керема Демирбая, Мауро Икарди и «Фенербахче» Душана Тадича, Эдина Джеко, экс-динамовца Себастьяна Шиманьского на голову выше других. И это мы только по три звезды перечислили, их куда больше. Команды идут примерно в одном темпе. В таком случае всё решают личные встречи, так как в остальных эти гранды практически неуязвимы. В первом круге команды расписали нулевую ничью. Второй раунд случится в предпоследнем туре, и там будет жара.

Швейцарская Суперлига

Лидеры чемпионата Швейцарии

«Янг Бойз» взяли пять из шести последних чемпионатов. «Серветт» же в последний раз был первым в далёком 1999-м. Но парни из Женевы в прошлом году стали вторыми и теперь готовы сместить гегемона. С этого сезона за них выступает российско-камерунский футболист Гаэль Ондуа. А в начале этого года там заиграл и экс-армеец Такума Нисимура. За три матча у японца 1+1. С таким усилением неудивительно, что команда претендует на золото.

Первая лига Чехии

Лидеры чемпионата Чехии

Прага — столица чешского футбола. «Спарта» и «Славия» это подтверждают. За первых выступает экс-железнодорожник Ян Кухта, а у вторых бывших игроков РПЛ нет. Поэтому спартанцы и впереди. «Славия» была гегемоном с 2019-го по 2021-й, но потом уступила титул пльзеньской «Виктории» и как раз «Спарте». В обеих личных встречах этого сезона конкуренты победителя не определили (1:1, 0:0). Осталось шесть туров, и судьба чемпионства совсем не ясна.

Шотландская Премьер-лига

Лидеры чемпионата Шотландии

В Шотландии картина привычная: кто-то, кроме «Селтика» и «Рейнджерс», брал золото в далёком 2004-м. Тогда это сенсационно сделал «Хартс». В нынешнем сезоне чемпионское противостояние привычно. Вот только в двух последних сезонах первыми были «кельты», а теперь их на два очка опережают «Джерс». Оба матча «Селтику» они при этом отдали (0:1, 1:2). Но будет и третий — как раз в предпоследнем туре. По сути, игра определит судьбу золота. Если, конечно, бело-зелёные вновь не оступятся на сопернике попроще.

Польская Экстракласса

Лидеры чемпионата Польши

«Ракув», «Лех», «Легия», «Пяст» — эти клубы становились лучшими в последнюю пятилетку. А сейчас золото оспаривают «Ягеллония» и «Шлёнск», у которых за тот же промежуток всего лишь по бронзе. Хотя здесь вообще ничего не понятно: группа лидеров настолько большая, что вырваться вперёд может любой претендент. По их количеству Польша — Чемпион Интригович. Наверное, владеть букмекерской конторой там крайне непросто.

Сербская Суперлига

Лидеры чемпионата Сербии

Соперничество «Партизана» и «Црвены Звезды» в Сербии — то же самое, что в России противостояние ЦСКА и «Спартака». С той лишь разницей, что российская парочка давно не билась за чемпионство, а сербская его как раз между собой оспаривает. Недавнее дерби завершилось ничьей со счётом 2:2, однако предыдущее осталось за партизанами (2:1). Вот они и впереди. Хотя за пять туров расположение команд поменяться может легко. Оба клуба идут по графику победителей. Любая осечка способна свести на нет золотые амбиции. Если что, шесть последних турниров забирала «Црвена».

Национальная лига Хорватии

Лидеры чемпионата Хорватии

Динамовцы практически неизменно с 2006 года становились лучшими: только единожды их лишила праздника «Риека». Возможно, скоро будет второй раз: она лидирует, а «Хайдук» отстаёт на очко. Тем не менее, если вечный чемпион одолеет «Рудеш» с последнего места (а есть сомнения?), отставание от лидера сократится до двух очков. Интрига прямо как в РПЛ! А тут и вовсе 10 туров ещё нужно сыграть. Ясности вообще никакой нет. Так что просто фиксируем: чемпионат Хорватии, наше почтение.

Датская Суперлига

Лидеры чемпионата Дании

Датский футбол весьма интересен. Поинтересуйтесь у Дмитрия Губерниева, который уважает местных вратарей. Чемпион двух последних лет «Копенгаген» прорвался в плей-офф Лиги чемпионов сквозь группу с «Манчестер Юнайтед», но на домашней арене пока только третий. Разница, правда, всего в три очка. Да и она не особо имеет значение: ещё один тур, и 12 команд поделят на две шестёрки. Там-то всё и решится. «Мидтьюлланн» и «Брондбю», вам будет непросто.

Греческая Суперлига

Лидеры чемпионата Греции

В Греции начался чемпионский плей-офф. На золото замахнулись сразу четыре команды: АЕК, ПАОК, «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Причём вы явно притопите за вторую и третью: из-за Оздоева и Лодыгина. Магомед — лидер по сыгранным минутам в команде, а Юрий выходит не так часто, но тоже приемлемо. Среди вратарей «Пао» он лидер. Не просто так же его вызвали на ближайший сбор национальной команды. В чемпионате ещё играть и играть. И именно здесь за чемпионство сражаются два россиянина.