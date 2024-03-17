Обмен «ПСЖ» и «Сити», форварды для «Арсенала» и «Ливерпуля». Трансферные слухи недели

Зимнее трансферное окно в Европе уже давно закрыто. Но клубы уже активно ведут работу по возможным приобретениям ближайшим летом. Собрали главные трансферные слухи в наш дайджест.

Лидер «Наполи» уедет в «Арсенал»?

Виктор Осимхен Фото: Getty Images

«Наполи» проводит кошмарный год, и не исключено, что останется без Лиги чемпионов на новый сезон. При таком раскладе практически нереально сохранить всех ведущих футболистов. По данным TEAMtalk, на игрока претендуют два лондонских клуба — «Челси» и «Арсенал». Сам нигериец склоняется к переходу в состав команды Микеля Артеты. Оно и понятно, «Арсенал» завершит сезон в топ-3, а «Челси», судя по всему, снова не сыграет в Лиге чемпионов. В этом сезоне 25-летний африканец забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи в 24 матчах во всех турнирах.

«ПСЖ» хочет обменяться игроками с «Манчестер Сити»

Хави Симонс Фото: Getty Images

«Манчестер Сити» пристально следит за прогрессом атакующего полузащитника Хави Симонса. Сейчас нидерландец играет в Германии за «РБ Лейпциг», но права на него принадлежат «ПСЖ». Если верить CaughtOffside, французский клуб готов отпустить талантливого парня, но в рамках сделки по Бернарду Силве. Нидерландцу 20 лет, португальцу — 29. Симонс набрал 22 (9+13) очка по системе «гол+пас» в 36 матчах этого сезона, а Бернарду — 13 (8+5) в 35 играх.

Кунде интересен двум топ-клубам Англии

Жюль Кунде Фото: Eric Alonso/Getty Images

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде заинтересовал два топ-клуба Англии — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Согласно данным Mundo Deportivo, команды АПЛ намерены переманить игрока в свои ряды. В каталонском клубе довольны защитником, но могут продать его в случае выгодного предложения. Кунде играет за сине-гранатовых с 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» не планирует выкупать Амрабата

Софьян Амрабат Фото: Michael Regan/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» не будет выкупать права на полузащитника Софьяна Амрабата. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Согласно данным источника, в игроке сборной Марокко заинтересован «Ювентус». Туринский клуб рассматривает вариант с приглашением 27-летнего футболиста на случай ухода Адриена Рабьо. Амрабат ярко проявил себя на чемпионате мира в Катаре. Летом 2023 года «МЮ» арендовал его у «Фиорентины» с правом выкупа за € 20 млн (ещё € 5 млн предусмотрены как бонусы). В этом сезоне Амрабат отыграл 22 матча во всех турнирах, но в последнее время он либо сидит в запасе, либо выходит в концовках.

Футболист «Барселоны» может уехать в Саудовскую Аравию

Рафинья Фото: Getty Images

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации Sport.es, за игрока каталонского клуба предложили € 80 млн. Это сделал неназванный саудовский клуб. Представители «Барсы» не хотели бы расставаться с 27-летним футболистом, но предложение превышает оценочную стоимость бразильца. В сезоне-2023/2024 Рафинья принял участие в 27 матчах во всех турнирах. Он забил пять мячей и отдал девять результативных передач.

«Ман Сити» заплатит за опорника € 117 млн?

Бруно Гимарайнс Фото: Alex Pantling/Getty Images

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс заинтересовал «Манчестер Сити». Так сильно, что английский клуб готов заплатить за него € 117 млн (информация от AS). Ох уж эти нынешние рыночные цены! Правда, «Сити» рассчитывает выплачивать деньги тремя траншами по € 39 млн. Английскому клубу нужно приобрести ещё одного опорного полузащитника, чтобы снизить нагрузку на Родри. Согласно данным источника, «Манчестер Сити» уже контактирует с окружением игрока.

Лидер «Лацио» готов уйти в другой клуб из-за конфликта с фанатами

Чиро Иммобиле Фото: Getty Images

Нападающий Чиро Иммобиле играет за «Лацио» с 2016 года. Он провёл за римский клуб 332 матча, забил 206 мячей — отличные цифры! Но в последнее время бомбардир чувствует себя очень неуютно. Фанаты «Лацио» ведут себя по отношению к игроку очень недружелюбно после ухода Маурицио Сарри. Они оскорбляют футболиста и его жену. Иммобиле кроют матом даже в присутствии его четырёхлетнего сына. На фоне такой обстановки 34-летний Чиро задумался об уходе из «Лацио» (Corriere della Sera). В сезоне-2023/2024 итальянец забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу в 35 матчах во всех турнирах.

«ПСЖ» попробует купить Рашфорда

Маркус Рашфорд Фото: Getty Images

Маркус Рашфорд всё ещё интересен «ПСЖ». По информации AS, ближайшим летом парижане предпримут ещё одну попытку, чтобы заполучить английского футболиста. Ради 26-летнего игрока французский клуб готов заплатить € 80 млн. В этом сезоне Маркус набрал 13 (7+6) очков по системе «гол+пас» в 34 матчах во всех турнирах. Любопытно, что в первой половине сезона Рашфорд забил всего три мяча, а в 2024 году — уже четыре.

«Ливерпулю» интересен нападающий из Бундеслиги

Омар Мармуш Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш проводит весьма приличный сезон. Он отыграл 32 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач. Согласно Bild, представители «Ливерпуля» обратили внимание на 25-летнего египтянина. Они рассматривают вариант с приобретением игрока. Нынешняя рыночная стоимость Мармуша составляет € 15 млн (по данным Transfermarkt), но наверняка «Айнтрахт» потребует гораздо больше денег. Омар играет за «Айнтрахт» с лета 2023 года, до этого он выступал за «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Санкт-Паули».

Луис Диас переедет во Францию?

Луис Диас Фото: Getty Images

«ПСЖ» включил в шорт-лист кандидатов на усиление в летнее трансферное окно нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса. Об этом информирует RMC Sport. Английский клуб, в свою очередь, оценивает футболиста сборной Колумбии в € 80 млн. Диас играет за «Ливерпуль» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года.